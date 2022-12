[株式会社カプコン]





■キャンペーン概要

パズルゲームアプリ『スヌーピードロップス』にて、総勢2023名様にスヌーピーグッズやゲーム内のお得なアイテムが当たる宝くじを開催!





【配布期間】2022年12月21日(水)~2023年1月9日(月)23:59

【抽選結果発表】2023年1月12日(木)13:00~1月19日(木)23:59にアプリ内で発表



参加はとっても簡単!

アプリで、毎日ログインするだけでもらえる宝くじを集めよう。

たくさん集めれば豪華賞品がもらえる確率もあがっちゃう!



▼景品のスヌーピーグッズはコチラ

実用的でかわいいグッズがいっぱい!



・クッション:1名様

・ポケット付きトートバッグ(紺)

・ステンレスボトル(480ml)

・万年カレンダーフィギュア

・コーヒードリッパー&マグ&プレート



▼景品一覧はコチラ







■期間限定イベントも開催

『クリスマスバルーン』

【開催期間】2022年12月20日(火)~12月31日(土)13:00



イベントをクリアすると、クリスマス限定スヌーピーがGetできるよ♪



■「今年もありがとうキャンペーン」を開催

【開催期間】2022年12月26日(月)13:00~12月29日(木)13:00



今年も遊んでくれた皆さんに感謝を込めて、ステージを1面クリアすると壁紙がもらえるキャンペーンイベントを開催します。

すてきなニューイヤー壁紙をぜひゲットしてね。



クリスマスや年末年始もスヌーピードロップスで遊ぼう♪



■スヌーピードロップスとは

スヌーピーと一緒に楽しめる、 簡単なパズルゲームです。

同じ色のドロップを3つそろえて消していき、 ステージ毎に設定された目標を達成するとクリア!

連続してドロップが消えると気分爽快♪



■ダウンロード

https://snoopydrops.onelink.me/mtAv/4b3bd313



■公式SNS

Twitter https://twitter.com/snoopy_drops

LINE http://line.me/ti/p/@ngt4651f



■アプリ情報ジャンル・プレイ料金:パズルゲーム

基本プレイ無料(アプリ内課金あり)

iOS 11.0以上の iPhone、 iPad、 およびiPod touchに対応。

Android OS 4.4以上のスマートフォン、 タブレットに対応。

Android OS 13.0以上はサポート対象外。



(C) 2014 Peanuts Worldwide LLC. All game code (C)CAPCOM CO., LTD.



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/21-20:46)