[Kenneth Research]



調査期間: 2023年4月21日―4月27日

調査業者: RNPL

調査対象: 当社は、あらゆる規模の 545の市場プレーヤーに対して調査を実施しました。

有効な回答の数: 545

調査方法: 実地調査 226、 インターネット調査319

調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。

調査結果:



質問: ロボットプロセスオートメーション市場の規模はどのくらいですか?



世界のロボットプロセスオートメーション市場規模は、2023―2035年までの予測期間中に、最大33.14%のCAGRで成長し、2035年末までに約1,073.4億米ドルに達すると推定されています。これに加え、2022 年の世界のロボット プロセス オートメーションの市場規模は約 34.6 億 米ドルでした。当社のロボット プロセス オートメーションの市場調査によると、市場の成長は、人的ミスを減らすために世界中で自動化に移行する組織が増えていることに起因すると考えられます。さらに、機械学習や人工知能など、人間の介入をあまり必要としない最先端のテクノロジーです。したがって、これらのテクノロジーの採用の増加により、市場の成長が促進されると予想されます。2024 年末までに、世界中のすべての管理業務の 65% 以上が自動化されると推定されています。



ロボット プロセス オートメーション (RPA) として知られる高度なソフトウェア技術により、ソフトウェア ロボットが作成、展開、管理されます。



質問: ロボットプロセスオートメーション市場の成長を牽引する主な要因は何ですか?



市場の成長を牽引する主な要因は次のとおりです。

インテリジェントボットの利用拡大 -チャットボットなどのインテリジェント ボットは、顧客エクスペリエンスを向上させるためにビジネスに組み込まれています。さらに、24 時間年中無休で提供されるサービスでは、顧客に対応するための自動化プロセスが必要です。したがって、世界のロボットプロセスオートメーション市場の成長が加速すると予想されます。2022 年には、世界中の組織の 50% 以上が IT 部門で人工知能チャットボットを使用します。



デジタルアシスタントの採用の増加



クラウド コンピューティングに対する意識の高まり



PaaS、SaaS、その他のサービスのプロバイダーとユーザーの増加



多様な用途でRPAの活用が進む







質問: ロボットプロセスオートメーション市場に関連する課題は何ですか?



市場に関連する課題は次のとおりです。

一部の組織は依然として自動化プロセスへの切り替えに消極的ー従来のプロセスを自動化プロセスに変換するには、多額の資金が必要です。さらに、すべての労働者が新しいテクノロジーを採用できるわけではないため、プロセスで新しいテクノロジーを使用することをためらっています。また、自動化されたプロセスは進歩とともに変化し続けるため、適応するのは簡単ではありません。したがって、今後数年間の世界のロボットプロセスオートメーション市場の成長が抑制されると予想されます。



非標準プロセスの自動化は困難



プロセスを複雑にします。







質問: ロボットプロセスオートメーション市場はどのように分類されますか?



市場は次のように分類されます。



業界別

BFSI



金融



小売



ヘルスケア



製造



IT・通信



その他







当社のロボットプロセスオートメーション市場調査によると、世界の市場は、金融、小売、ヘルスケア、BFSI、製造、IT・通信などの業界ごとに需要と供給を細分化して分析されています。このうち、BFSIセグメントは、金融機関における預金や口座開設などの業務プロセスの自動化によるエラー削減のニーズの高まりを背景に、予測期間を通じて最大のシェアを握ると予想されています。また、作業速度と効率を向上させるためにビジネスプロセスを自動化する必要性も、このセグメントの市場成長を高めると予測されるもう1つの要因です。推定によると、世界中の金融機関の 60% 以上がすでにロボット プロセス オートメーションを試験的に導入しているか、積極的に使用しています。



組織別

大組織



中小組織







世界のロボットプロセスオートメーション市場は、組織ごとに大規模組織と中小企業に分割され、需要と供給についても分析されています。当社のロボットプロセスオートメーション市場調査によると、このうち、プロセスにおける人的ミスによって発生するコストを削減するために、大企業による RPA 導入の増加により、大規模な組織が予測期間中に大きなシェアを占めると予想されます。さらに、従来の活動により多くの時間が浪費され、意思決定にかかる時間が長くなります。したがって、市場における大規模組織セグメントの成長を促進すると予想されます。



市場はさらに、導入モードに基づいて、クラウドおよびオンプレミスに分類され、ソリューションに基づいて、サービスおよびソフトウェアにも分類されます。



質問: ロボットプロセスオートメーション市場の主要プレーヤーは? 市場における最近の進展にはどのようなものがありますか?



市場の主要プレーヤーは、OnviSource, Inc.、Automation Anywhere, Inc.、Pegasystems Inc.、NICE LTD.、UiPath Inc.、Blue Prism Limited、WorkFusion, Inc.、Kryon Systems、FPT Software Company, Ltd.です。



市場における最近の進展は次のとおりです。

Pegasystems Inc. は、Pega のインテリジェント オートメーション プラットフォーム向けのロボット プロセス オートメーション (RPA) ローコード オーサリング環境である Robot Studio の発売を発表しました。



OnviSource, Inc. は、同社の新しい独自の人工知能エンジンである iMachine 2.0 を搭載した Orchestra として知られる新しいコードの新しいプラットフォームによる Automata Robotics Process Automation ソリューションの拡張を発表しました。







質問:ロボットプロセスオートメーション市場で有利な成長機会を提供すると予想される地域はどれですか?



当社のロボットプロセスオートメーション市場調査によると、北米におけるロボット プロセス オートメーション市場のシェアは、他のすべての地域の市場の中でも最大となり、2035 年末までに約 29% 程度になると予測されています。ロボット プロセス オートメーション市場の成長は主に、この地域における主要なイノベーターとプレーヤーの存在に起因すると考えられます。また、さまざまな業界での RPA の導入を促進する政府の取り組みも、この地域でのロボット プロセス オートメーション市場の成長を拡大すると予測されています。



政権発足以来、最大の24の連邦政府機関は、管理上の負担を軽減し、より多くのリソースを政府機関の任務に振り向けるために100以上の取り組みを実施し、その結果、実現および予想される数十億ドルの節約と、フルタイム相当の数十万ドルの再配分をもたらした。 従業員の時間をより価値の高い仕事に充てることができます。これらの取り組みの中には、プロセスの改善と標準化に焦点を当てたものが 50 以上あり、人工知能、ロボット プロセス オートメーション、その他の革新的なソフトウェアを活用した取り組みも約 30 あります。



ヨーロッパのロボット プロセス オートメーション市場は 2 番目に大きく、2035 年末までに約 24% のシェアを記録すると推定されています。市場の成長は主に、顧客エクスペリエンスを向上させるための企業の取り組みの急増によるものと考えられます。さらに、ヨーロッパ地域は自動車産業のリーダーであり、自動化に対する大きな需要があります。また、自動車分野では適切なタイミングで適切な意思決定を行う必要があるため、データ分析の改善が必要です。



したがって、この地域のロボットプロセスオートメーション市場の成長が加速すると予測されています。さらに、当社のロボットプロセスオートメーション市場調査によると、アジア太平洋地域の市場は、他のすべての地域の市場の中でも、2035 年末までに最も急速に成長すると予測されています。ロボットプロセスオートメーション市場の成長は主に、中国、日本などの国々でのデジタルトランスフォーメーションと自動化の人気の高まりに起因すると考えられます。また、アジア太平洋地域のさまざまな組織における自動化ソリューションに対する需要の急増により、この地域の市場の成長が加速すると推定されています。



会社について:



Research Nester(LAMORI PRIVATE LIMITED)目標は、効率的なビジネス ソリューションを提供することにより、クライアントが目標を達成できるよう支援することです。当社の調査アナリストとコンサルタントの多様なネットワークを通じて、クライアントが予算を含むビジネス評価のすべての重要な側面を理解し、世界中で戦略的なビジネス解決策を提供できるように支援します。RNPL は 30 か国以上で信頼と顧客基盤を獲得しており、他の経済への拡大にもさらに注力しています。当社は、クライアントに可能な限り最高のサービスを提供し、ビジネスの範囲を拡大するのを支援することを約束します。



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/20-16:16)