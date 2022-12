[株式会社カプコン]



■『2022年を振り返ろう!』特集ページをアプリで大公開!

【公開期間】2022年12月16日(金)~12月31日(土)まで



「今年の合計プレイ回数は?」「今年消されたドロップの合計個数は?」などなど、ちょっと気になる振り返りを特集ページで掲載。

「こんなに!?」と思わず驚きの声が漏れてしまう数字をぜひ見に来てね!



▼今年一番設定されているパートナーは?







アプリのお知らせページから特集ページをチェック♪



▼アプリのダウンロードはコチラ

https://snoopydrops.onelink.me/mtAv/4b3bd313



■3段アイスは最強!? 通常マップが有利に進めるチャンス!

【開催期間】2022年12月16日(金)~12月19日(月)13:00



アイス&スタンプダブルボーナスを開催!

期間中はパズル中にウッドストックボーナスを発動できて、とっても有利になるよ!



クリアしやすいこの機会に通常マップをどんどん進めよう♪



■スヌーピードロップスとは

スヌーピーと一緒に楽しめる、 簡単なパズルゲームです。

同じ色のドロップを3つそろえて消していき、 ステージ毎に設定された目標を達成するとクリア!

連続してドロップが消えると気分爽快♪



(C) 2014 Peanuts Worldwide LLC. All game code (C)CAPCOM CO., LTD.



