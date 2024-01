[日本コロムビア株式会社]





2022年3月に韓国にてデビューした7人組グローバルグループTEMPEST。デビューするなり数々の新人賞を受賞、2023年9月に韓国でリリースした「Vroom Vroom」では音楽番組で2冠を獲得したことも話題に新しい。

躍進を続けている大型ルーキーTEMPESTの待望のJAPANプレデビューが決定!





また、フジテレビ系アニメ『逃走中 グレートミッション』のエンディングテーマに、TEMPESTの新曲「Baddest Behavior」が決定した。『逃走中 グレートミッション』は全国25局で1月7日(日)朝9:00よりオンエア。

(※地域により放送時間・曜日が異なります)





「Baddest Behavior」は、重厚なサウンドに挑戦的なラップが印象的な、中毒性のある楽曲で、困難にも屈する事なく立ち向かっていこうというメッセージが込められている。

1月31日0:00よりTVサイズが各配信・サブスクリプションサービスで配信予定。

ぐんぐん加速していくTEMPESTの勢い、今後の活動に期待が高まる!





<TEMPESTコメント>

日本のみなさん、はじめまして!TEMPESTです。

日本でデビューさせて頂くことになり、またアニメ『逃走中 グレートミッション』のエンディングテーマを担当させていただくことになりました!

僕たちは本当に嬉しくて、これからの活動にワクワクしています。

かっこいい姿をお見せできるよう頑張っていくので、期待してください!





【配信】

PRE Debut Digital Single

「Baddest Behavior -TV Size ver.-」

1月31日(水) 0:00より順次配信スタート予定







【プロフィール】

韓国発7人組グローバルグループTEMPEST。





2022年3月に韓国にてデビュー。

2022年デビューボーイズグループとしては最高の7万5000枚セールスをたたき出す。11月韓国3rdアルバム「ON and ON」では初動販売枚数のキャリアハイを達成し、ベトナム・デンマークなどでiTunesトップアルバムチャート1位を記録し、様々な新人賞を受賞。

2023年9月には韓国リリース曲「Vroom Vroom」で音楽番組2冠を獲得するなど躍進を続ける大型ルーキー。

グループ名TEMPEST は”大嵐”という意味を持ち、7人のメンバーのパワフルなエネルギーで世界・音楽業界を席巻するという意味を持っている。





【アニメ概要】

「逃走中 グレートミッション」

毎週日曜あさ9時より、フジテレビほかにて放送

(※地域により放送時間・曜日が異なります)

【ストーリー】

時は、人類が月へと住処を移した未来…。

月面コロニーでは、あるゲームが大流行していた。

その名は『逃走中』。

限られたエリアの中に解き放たれた逃走者たちが、制限時間のカウントが

ゼロになるまで、追跡アンドロイド“ハンター”から逃げ切れば、高額賞金を得られるというエンターテインメントサバイバルゲームだ。

ある者は一攫千金を夢見て、またある者は自分の力を試すために、

『逃走中』に挑む。







(C)フジテレビ・東映アニメーション





【関連リンク】

TEMPEST JAPAN OFFICIAL X:https://twitter.com/TPST__JP

TEMPEST Official Instagram : https://www.instagram.com/tpst__official/

TEMPEST Official YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCCViKQ1A1tXhIVKAVEazcaA

TEMPEST Official HP : https://tempest-official.jp/

アニメ『『逃走中 グレートミッション』HP :

https://www.toei-anim.co.jp/tv/tosochu_gm/



