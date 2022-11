[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ]





2021年に清水翔太が審査委員長を務め話題となったオーディション番組「ONE in a Billion」にて、総勢5,000以上の応募者から結成された、男女8人組ダンスボーカルグループ・ZILLION(読み:ジリオン)のプレデビュー第4弾リリースとなる両A面シングル「STEP/冗談じゃないわ」が11/30(水)にリリースされることが決定した。併せて、新ビジュアルも解禁となった。



「STEP」は、モータウンからの影響を色濃く受けたポップチューン。

なかなか上手くいかない日々を抜け出し、新たに歩みを進める決意を小気味いいトラックと開放的なメロディに乗せて表現している。



一方、「冗談じゃないわ」は既にテレビ東京のドラマ「完全に詰んだイチ子はもうカリスマになるしかないの」挿入歌としてオンエアされている楽曲で、ドラマの主人公・壱子の奮起を代弁するかのような口語的でパンチのある歌詞とストイックなトラックが融合した力強いダンスチューンに仕上がっている。

いずれもこれまでリリースしてきた楽曲とは打って変わってブラックミュージック色が強く出た楽曲となっている。



また、今回のリリース情報解禁に併せて新ビジュアルも公開。

“ニュー・レトロ”をコンセプトに、煌びやかでポップな世界観を表現している。



今後も「STEP/冗談じゃないわ」に関しての情報解禁が続々控えているため、続報にも注目だ。



なお、ZILLIONは本日LINE CUBE SHIBUYAにて開催されるTGC teen 2022 Tokyo supported by Up-Tに出演する。生配信も行われるのでぜひチェックしてみて欲しい。



<TGC teen公式LINE>

1部:15:00~17:35

https://live.line.me/channels/2605265/upcoming/21546799

2部:17:45~19:40

https://live.line.me/channels/2605265/upcoming/21546817





◆ZILLION Pre-3rd SG 「STEP/冗談じゃないわ」



2022.11.30(水) Digital Release

M1. STEP

M2. 冗談じゃないわ

M3. STEP(Instrumental)

M4. 冗談じゃないわ(Instrumental)



◆ドラマチューズ!『完全に詰んだイチ子はもうカリスマになるしかないの』

11月1日スタート

毎週火曜 24:30~25:00

【放送局】テレビ東京、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ 九州放送

※テレビ大阪では11月11日スタート(毎週金曜 25:40~)

配信:広告付き無料配信サービス「ネットもテレ東」(テレビ東京HP・TVer・GYAO!)にて見逃し配信

【主演】 深川麻衣

【出演】 野村周平 サーヤ(ラランド) ゆうたろう YUSHI 岩崎う大(かもめんたる) 藤森慎吾 MEGUMI YOU

企画・プロデューサー:MEGUMI





◆ZILLION「”すき”の気持ち feat. ルナ」

2022.08.31 Digital Release

配信URL : https://ZILLION.lnk.to/ucRucKIG

MV : https://youtu.be/HDEPyzNNHg4



◆ZILLION Pre-EP 「One Day EP」

2022.06.01 Digital Release

配信URL : https://ZILLION.lnk.to/isC8pgWN

M1. 123she

M2. NO 盛れ NO LIFE

M3. One Day (※2022プレナスなでしこリーグテーマソング)

M4. 123she (Instrumental)

M5. NO 盛れ NO LIFE (Instrumental)

M6. One Day (Instrumental)



“123she” MV https://youtu.be/SkcflEn6OOE

“NO盛れ NO LIFE” MV https://youtu.be/1XFnQmzuGdA

“One Day” MV https://youtu.be/rTJyNHMXW8Y



◆ZILLION Pre-2nd Single 「やめとこっか」

2022.03.30 Digital Release

配信URL:https://ZILLION.lnk.to/3R9UgEWN

MV : https://youtu.be/nZxNnqzuR2Y



◆Pre-Debut Single 「Timeless」

2021.12.22 (水) Digital Release

配信URL : https://ZILLION.lnk.to/84OMWoWN

MV : https://youtu.be/ybrqaj0Nlfc



◆ZILLION プロフィール

ソニーミュージック主催オーディション”ONE in a Billion”発、

応募総数5,000人以上の中から、約1年にわたる審査・トレーニングを経て勝ち抜いて結成された、8人組男女混成・次世代ダンスボーカルトグループ。ダンスボーカルグループ界のNEO スタンダードとなるべく活動中。

グループ名は、10億分の1の才能(ONE in a Billion)として選ばれたメンバー達が、Z世代を牽引するグループとして、果てのない(ZILLION)可能性とスケールを持って羽ばたいて欲しい、という願いを込めて。



YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCcCV42g3LYZMKDvnYPT5Beg

Instagram:https://www.instagram.com/zillion_zln_official/

Twitter:https://twitter.com/ZILLION_ZLN

TikTok:https://vt.tiktok.com/ZSefcyThe/

Official HP:https://zillion-official.com



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/13-12:46)