CAPCOM公式アパレルに本作のイラストを使用した新デザインTシャツが登場!!



iOS/Android用ゲームアプリ『ロックマンX DiVE』では、12月14日(水)より「聖夜装甲のアイコ」がピックアップされた「Merry Christmas 2022カプセル」と、イベントステージ「Re誕!反逆の聖なる使者」を配信いたします。



また、「ロックマンXDiVE オリジナルノベルティグッズ」を抽選で50名様にプレゼントするTwitterキャンペーンが12月27日(火)まで開催中です。奮ってご参加ください。

さらに、Amazonで展開中のカプコン公式アパレルに「聖夜装甲のアイコ」が描かれた「Tシャツ」「長袖Tシャツ」「パーカー」「トレーナー」が新登場!

クリスマス仕様キャラが登場!「Merry Christmas 2022」カプセル開催!!







12月28日(水) 12:00までSクラスキャラ「聖夜装甲のアイコ」がピックアップされた「Merry Christmas 2022」カプセルを配信!



■新登場キャラをご紹介!

【聖夜装甲のアイコ】











■公式Twitterでは【新キャラクター動画】を公開中!





https://twitter.com/RX_DiVE/status/1602234304406355969





イベントステージ「Re誕!反逆の聖なる使者」配信!







12月27日(火) 22:00までイベントステージ「Re誕!反逆の聖なる使者」配信!本イベントを通じてカード[メリークリスマス2022]など報酬をゲット!

また、ステージのクリアタイムによるランキングにて、順位に応じた報酬を獲得できます。奮ってご参加ください!



【カード[メリークリスマス2022]】











フォロー&RTでクリスマスプレゼントをもらおう!「クリスマスキャンペーン」







12月27日(火)23:59まで「クリスマスキャンペーン」を開催!「ロックマンX DiVE」公式ツイッター(@RX_DiVE)をフォローし、 キャンペーン期間中にハッシュタグ「#ロックマンXDiVEクリスマス」が付いたツイートをRTした方から抽選で50名様に 「ロックマンXDiVE オリジナルノベルティグッズ」をプレゼントします。



【キャンペーン賞品】

ロックマンX DiVE オリジナルノベルティグッズ(ランダム) 合計50名様



※画像はイメージです。

※デザイン、仕様等が予告なく変更になる可能性があります。

※画像に掲載されていないノベルティグッズが当たる場合がございます。予めご了承ください。



【特設サイト】

https://mobile.capcom.com/rxd/xmas2022.html





早くもAmazonで「聖夜装甲のアイコ」デザインの新作アパレル販売開始!







Amazon.co.jpで展開中のカプコン公式アパレルに「聖夜装甲のアイコ」のデザインがいちはやく登場!クリスマスの特別な衣装をまとった「アイコ」と今年のクリスマスをお楽しみください!



展開アイテムは「Tシャツ」「長袖Tシャツ」「トレーナー」「パーカー」の4種をご用意!

サイズ、カラーはそれぞれお好みの組み合わせを選択可能です。



詳細は「カプコン公式アパレル&雑貨 商品紹介ページ」で確認しよう!

http://www.e-capcom.com/sp/apparel/amazon/jp/#rm













【価格】

Tシャツ:3,300円(税込)

長袖Tシャツ:3,850円(税込)

トレーナー:5,500円(税込)

パーカー:6,050円(税込)



【注意事項】

・ご購入はAmazonサイトになります。

・商品、購入方法、Amazonアカウント等に関するご質問は、購入先のAmazon.co.jpへお問い合わせいただきますようお願いいたします。

・掲載している商品は、イーカプコンの利用規則ならびにCAPCOM IDの適用対象外です。

・写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

・諸般の事情により販売が終了、また販売価格が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。





※本作の“カプセル”は一般的なゲームアプリ等の“ガチャ”に相当するコンテンツです。 エレメタルを消費して、ランダムでキャラや武器などが入手できます。

※一部イベントの内容、アイテムの入手方法・入手時期は、カプコン台湾よりアジア地域向けに配信されている「ROCKMAN X DiVE」と異なる場合がございます。





『ロックマンX DiVE』製品概要



シリーズ総販売数量3,600万本を記録した本格アクションゲーム『ロックマン』シリーズ。その最新作『ロックマンX DiVE』がiOS/Android用ゲームアプリとなって登場!

『ロックマンX』シリーズを軸とした本作は、己の腕を試すコンテンツや、フレンドとの協力プレイなど、やりこみ要素も盛りだくさん!ロックマンXの「if」の世界で、横スクロールアクションをトコトン楽しもう!!













タイトル:ロックマンX DiVE

ジャンル:アクションRPG

サービス開始日:2020年10月26日

プラットホーム:iOS/Android

アクセス方法:

【App Store】https://apps.apple.com/jp/app/id1526099327

【Google Play】https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.capcom.rxdjp

プレイ料金:基本無料(アイテム課金あり)

公式サイト:https://mobile.capcom.com/rxd/

公式Twitter(@RX_DiVE):https://twitter.com/RX_DiVE

著作権表記:(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.



※本プレスリリースの画面・情報は開発中のものです。内容・仕様は予告なく変更される場合がございます。



