[日本コロムビア株式会社]





12月20日(水)にリリースされた新曲「TWO HANDS」のMVが、ゆいにしお オフィシャルYouTubeチャンネルにて公開された。



「TWO HANDS」は、20代後半ならではの日常のやるせなさや、両手で表せない歳でも両手で抱えきれないほど沢山の可能性を広げていこうという前向きな気持ちをポップなサウンドで表現した楽曲。

MVは、カラフルなエフェクトが入ったポップな映像になっており、ゆいにしおを含めて4人の20代女性がリズミカルに歩いていく様子や、集合して楽しんでいる様子が映し出されている。それぞれの人生や困難がありつつも、楽しみ方は一緒というメッセージが込められている。



■ゆいにしお「TWO HANDS」Officieal Music Video

https://youtu.be/PF2yWNmLowM



ゆいにしおは、2024年3月6日(水)に「TWO HANDS」も収録されたMajor 2nd Full Album『weekday』をリリースすることが決定している。

『weekday』は、「TWO HANDS」他、全11曲が収録された、ゆいにしおの1年5ヶ月ぶりとなるフルアルバム。「仕事をして過ごす日々」=weekdayを過ごす中での葛藤や困難を受け入れて、「自分の時間をもっと大切にしよう、人生を楽しもう」という気持ちにさせてくれる1枚。

また、今作で初タッグを組むアレンジャーも多数参加しており、新しく聞きごたえのある楽曲になっている。



更に、アルバムリリースに伴い、ワンマンツアー「ゆいにしお 2nd Full Album『weekday』 Release Oneman Tour "clap your two hands!"」を開催。本ツアーでは、初の北海道・福岡を含む全国5箇所をバンド編成で回る。今後のツアー情報に関しては、ゆいにしおのオフィシャルHPをチェックしよう。



【Release】

Digital Single

「TWO HANDS」







発売日:2023/12/20(水)

品番価格:COKM-44717 / ¥262 (tax in)

配信サイト:http://yuinishio.lnk.to/twohands



Digital Single

「routine life」







発売日:2024/1/10(水)

品番価格:COKM-44718 / ¥262 (tax in)



Major 2nd Full Album

『weekday』

発売日:2024/3/6(水)

品番価格:COCP-42189 / ¥3,000 (tax in)

収録曲:

「TWO HANDS」、「routine life」他、全11曲収録

特典内容:

●コロムビアミュージックショップオリジナル特典

サイン入りA2ポスターカレンダー

●タワーレコードオリジナル特典(オンライン含む)

歌詞ポストカード3枚セット

●Amazon.co.jpオリジナル特典

メガジャケ(サイズ:24cm×24cm)

●アニメイトオリジナル特典

L版ブロマイド

※TVアニメ『真の仲間じゃないと勇者のパーティーを追い出されたので、辺境でスローライフすることにしました 2nd』絵柄

●その他店舗オリジナル特典

ステッカー (50×100mm)

・HMV全店 (オンライン含む)

・TSUTAYA全店(オンライン含む)

・その他応援店



商品予約ページ:https://lit.link/yuinishio



【Profile】

2016年愛知県で弾き語り活動をスタートした、透明感の中にも深みのある声と心地よいメロディーが持ち味のシンガーソングライター。シティポップを感じさせるメロディーと乗りやすく心地よいサウンド、20代女子の日常が表現されたリアリティのある世界観と誰もが共感出来る歌詞が魅力。

2022年10月に1st Full Album『tasty city』リリースをもって日本コロムビアよりメジャーデビュー。1st Full Album『tasty city』に収録されている「mid-20s」は、全国35局のラジオパワープレイ獲得や、J-WAVE「TOKIO HOT 100」、billboard JAPAN「Heatseekers Songs」等の大型チャートに上位でランクイン。また、Spotifyでは月間リスナー30万人を超えた。

同年12月には、LINE NEWS AWARDS 2022「NEXT NEWS賞」を受賞。

今年1月には、TVアニメ「英雄王、武を極めるため転生す ~そして、世界最強の見習い騎士~」のエンディングテーマに「セルフハグ・ビッグラヴ」が起用。

更に、同じく1月から放送されたTVドラマ「来世ではちゃんとします3」のエンディングテーマに「会いたいな今夜」が起用された。

6月には女性をテーマにしたシングルをリリースし、8月には女性の持つパワーや可能性を最大限に引き出していくプログラムSpotify「EQUAL Japan」のアンバサダーに選出された。

日比谷音楽祭や台湾のアニメエキスポなど大型イベントへの出演も果たし、ますます勢いを増している。



【Live】

「ゆいにしお 2nd Full Album『weekday』 Release Oneman Tour "clap your two hands!"」

2024.4.12 (金) 福岡INZA

2024.4.21 (日) 大阪HOLY MOUNTAIN

2024.4.29 (祝月) 札幌Bessie Hall

2024.5.02 (木) 名古屋ell FITS ALL

2024.5.12 (日) 東京 SPACE ODD



■ゆいにしお Official SITE

https://yuinishio.com

■ゆいにしお Official Twitter

@_yuinishio_

https://twitter.com/_yuinishio_

■ゆいにしお Official Instagram

@_yuinishio_

https://www.instagram.com/_yuinishio_

■ゆいにしお Official TikTok

@_yuinishio_

https://vt.tiktok.com/ZSdFbxETy/

■ゆいにしおOfficial YouTube Channel

https://www.youtube.com/@yuinishio

■ゆいにしお Official Fan Site "tasty city"

https://yuinishio.bitfan.id/



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/28-09:46)