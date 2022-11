[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ]



2020年4月にメジャー再契約を果たし、2021年7月には話題の映画『東京リベンジャーズ』の主題歌に「名前を呼ぶよ」が起用される。彼らの新曲「ひたむき」が、毎週土曜夕方5:30読売テレビ・日本テレビ系全国29局ネット(一部地域を除く)にて放送中の大人気TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』第6期のオープニングテーマに決定し、ニューシングル『ひたむき』を11月30日(水)にリリースする。



現在もライブハウス、ホール、アリーナ、フェスなど年間100本近いライブを行い、今年10月から12月に自身最大規模となる4都市8公演のアリーナツアーも各地満員御礼で実施している、今最も注目を集めるロックバンドSUPER BEAVER。







そんな彼らが来年2023年1月に控えている公演「アコースティックのラクダ」のNHKホール公演をSUPER BEAVERのオフィシャルYouTubeチャンネルにて、無料生配信することが決定した。普段とは一風変わったアコースティックでの公演だけに、チケット争奪戦となっていたが生配信の決定に喜ぶファンも多いであろう。なお、生配信の発表に合わせてチケットの公式トレードも実施される。







アコースティックのラクダ~突然NHKホール~ 無料生配信

SUPER BEAVER アコースティックのラクダ ~ 突然NHKホール ~

@ NHKホール

2023年1月22日(日) START18:00

https://youtu.be/plf7SuOU6Bc



◆ライブ情報

アコースティックのラクダ ライブ情報

SUPER BEAVER アコースティックのラクダ ~ 突然コットンクラブ ~

@ COTTON CLUB

2023年1月9日(月/祝) 1部 OPEN 14:45 / START 15:45

2023年1月9日(月/祝) 2部 OPEN 17:30 / START 18:30

2023年1月11日(水) 1部 OPEN 17:00 / START 18:00

2023年1月11日(水) 2部 OPEN 19:45 / START 20:30



SUPER BEAVER アコースティックのラクダ ~ 突然ビルボードライブ~

@ Billboard Live OSAKA

2023年1月15日(日) 1部 OPEN 15:30 / START16:30

2023年1月15日(日) 2部 OPEN 18:30 / START19:30



SUPER BEAVER アコースティックのラクダ ~ 突然NHKホール ~

@ NHKホール

2023年1月22日(日) OPEN 17:00 / START18:00



◆リリース情報1.

◆ニューシングルリリース情報





新曲「ひたむき」

先行配信中

https://SUPERBEAVER.lnk.to/llBzvX



SUPER BEAVER

New Single

『ひたむき』

2022年11月30日(水) Release

New Single『ひたむき』CD予約はコチラ

https://SUPERBEAVER.lnk.to/tScGlx





【初回生産限定盤(CD+DVD)】 SRCL-12312~3 ¥1,800(税抜)



<収録内容>

[ Disc1 / CD ]

01. ひたむき (TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』第6期オープニングテーマ)

02. 秘密 -Acoustic ver.-



[ Disc2 / 特典DVD ]

-「ひたむき」Music Video

-「ひたむき」MVメイキング゛映像

-自宅のラクダ 特別編





【通常盤(CD)】 SRCL-12314 ¥1,000円(税抜)



<収録内容>

01. ひたむき (TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』第6期オープニングテーマ)

02. 秘密 -Acoustic ver.-





【期間生産限定盤(CD+DVD)】 SRCL-12315~6 ¥1,600(税抜)





(C)堀越耕平/集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会



TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』第6期描き下ろしイラストジャケット・デジパック仕様

<収録内容>

[ Disc1 / CD ]

01. ひたむき (TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』第6期オープニングテーマ)

02. 秘密 -Acoustic ver.-

03. ひたむき -Anime size-

[ Disc2 / 特典DVD ]

-「ひたむき」Music Video

-TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』第6期ノンクレジットオープニング映像

<封入特典>※期間生産限定盤

-TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』第6期描き下ろしイラストジャケット絵柄ステッカー2枚封入



<封入特典> ※初回生産限定盤 / 通常盤(初回仕様) / 期間生産限定盤(初回仕様)※

9月28日発売の映像商品「The Documentary of SUPER BEAVER 『東京』 Release Tour 2022 ~東京ラクダストーリー~」 W購入者特典応募ハガキ



<購入特典>

ニューシングル『ひたむき』店頭特典決定!

2022年11月30日発売となるニューシングル『ひたむき』の購入者特典が決定!

各店舗・オンラインともに先着でのお渡しとなりますのでお早めに!

特典のお渡しはご予約者優先となり、各店舗で無くなり次第終了いたしますのでぜひ奮ってご予約下さい!



■TOWER RECORDS全店(オンライン含む/一部店舗除く)

オリジナルB3ポスター

■HMV全店(HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く)

オリジナル缶キーホルダー(57mm)

■TSUTAYA RECORDS(一部店舗除く)/ TSUTAYAオンラインショッピング

オリジナルポストカード

■楽天ブックス

オリジナルA4クリアファイル

■Amazon.co.jp

メガジャケ(各形態絵柄)

■セブンネットショッピング

オリジナルモバイルスタンドキーホルダー

■全国アニメイト(オンラインショップ含む)

オリジナルA4クリアファイル(期間生産限定盤ジャケット絵柄)

※期間生産限定盤(SRCL-12315~6)のみ特典対象となります。

■応援店

オリジナルステッカー



※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。

※応援店対象店舗・特典絵柄は追ってご案内いたします。

※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。

※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。

ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。





◆TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』第6期 放送情報



(C)堀越耕平/集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会



10月1日(土)放送開始/毎週土曜夕方5:30より読売テレビ・日本テレビ系全国29局ネット(一部地域を除く)

<スタッフ>

原作:堀越耕平(集英社「週刊少年ジャンプ」連載)

総監督:長崎健司 監督:向井雅浩 シリーズ構成・脚本:黒田洋介

キャラクターデザイン:馬越嘉彦・小田嶋瞳 音楽:林ゆうき

オープニングテーマ:「ひたむき」SUPER BEAVER

エンディングテーマ:「SKETCH」秋山黄色

アニメーション制作:ボンズ

<キャスト>

緑谷出久:山下大輝 / 死柄木弔:内山昂輝

爆豪勝己:岡本信彦 轟焦凍:梶裕貴 麗日お茶子:佐倉綾音 飯田天哉:石川界人

相澤消太:諏訪部順一 エンデヴァー:稲田徹 ホークス:中村悠一

荼毘:下野紘 トガヒミコ:福圓美里 トゥワイス:遠藤大智

Mr.コンプレス:最上嗣生 スピナー:岩崎了 リ・デストロ:平田弘明



<公式サイト/公式SNS>

アニメ公式サイト http://heroaca.com/

アニメ公式twitter http://twitter.com/heroaca_anime

アニメ公式Instagram http://instagram.com/heroaca_insta/

アニメLINE公式アカウント ID:heroaca_line

読売テレビ番組公式ホームページ http://www.ytv.co.jp/heroaca/



◆ライブ情報2.

4都市8公演アリーナツアー情報

SUPER BEAVER「都会のラクダSP ~ 東京ラクダストーリービヨンド ~」

12月10日(土) 【東京】有明アリーナ

12月11日(日) 【東京】有明アリーナ

12月24日(土) 【愛知】ポートメッセなごや 新第1展示館

12月25日(日) 【愛知】ポートメッセなごや 新第1展示館



◆ライブ情報3.

SUPER BEAVER 自主企画「現場至上主義2023」

1月25日Zepp Nagoya

SUPER BEAVER / Nothing's Carved In Stone / 東狂アルゴリズム / ジュウ(Opening Act)



2月2日Zepp Osaka Bayside

SUPER BEAVER /スキマスイッチ / STANCE PUNKS / 鋭児(Opening Act)



2月7日Zepp Haneda

SUPER BEAVER / ATATA / The Birthday



◆ライブ情報4.

19都市ホールツアー情報

SUPER BEAVER「都会のラクダ HALL TOUR 2023 ~ ラクダ紀行、ロマン飛行 ~」

4月14日 (金) 【栃木】 宇都宮市文化会館

4月16日 (日) 【群馬】 高崎芸術劇場

4月21日 (金) 【鹿児島】 川商ホール(鹿児島市民文化ホール) 第1ホール

4月23日 (日) 【長崎】 長崎ブリックホール

4月29日 (土・祝) 【島根】 島根県民会館

4月30日 (日) 【山口】 周南市文化会館

5月7日 (日) 【福井】 福井フェニックスプラザ

5月12日 (金) 【北海道】 旭川市民文化会館

5月14日 (日) 【北海道】 帯広市民文化ホール

5月19日 (金) 【茨城】 ザ・ヒロサワ・シティ会館

5月21日 (日) 【広島】 ふくやま芸術文化ホール リーデンローズ

5月25日 (木) 【東京】 TACHIKAWA STAGE GARDEN

5月28日 (日) 【高知】 高知県立県民文化ホールオレンジホール

6月9日 (金) 【青森】 八戸市公会堂

6月11日 (日) 【山形】 やまぎん県民ホール(山形県総合文化芸術館)

6月16日 (金) 【三重】 三重県文化会館

6月18日 (日) 【岐阜】 長良川国際会議場

6月22日 (木) 【兵庫】 アクリエひめじ

6月24日 (土) 【和歌山】 和歌山県民文化会館



◆ライブ情報5.

2023年 FCツアー情報

「SUPER BEAVER "友の会" FCツアー2023 ~ラクダ親睦会~」

3月2日(木)【愛知】Zepp Nagoya

3月3日(金)【大阪】Zepp Osaka Bayside

3月10日(金)【北海道】Zepp Sapporo

3月12日(日)【宮城】仙台GIGS

3月16日(木)【福岡】Zepp Fukuoka

3月18日(土)【広島】BLUE LIVE

3月21日(火・祝)【香川】高松festhalle

3月25日(土)【新潟】NIIGATA LOTS

3月28日(火)【東京】Zepp Haneda

3月29日(水)【東京】Zepp Haneda



詳細はHPをご覧ください



SUPER BEAVER Official Website

http://super-beaver.com



◆SUPER BEAVERプロフィール



SUPER BEAVER(スーパービーバー)。



渋谷龍太(Vo)、柳沢亮太(G)、上杉研太(B)、藤原“34才”広明(Dr)の4人によって2005年に東京で結成された。2009年6月にEPICレコードジャパンよりシングル「深呼吸」でメジャーデビュー。2011年に活動の場をメジャーからインディーズへと移し、年間100本以上のライブを実施。

2012年に自主レーベルI×L×P× RECORDSを立ち上げたのち、2013年にmurffin discs内のロックレーベル[NOiD]とタッグを組んでの活動をスタートさせた。2018年4月には初の東京・日本武道館ワンマンライブを開催。

11月にはインディーズながらシングル「予感」がテレビドラマ「僕らは奇跡でできている」の主題歌に抜擢され話題を呼ぶ。2019年11月に兵庫・ワールド記念ホールと2020年1月には東京・国立代々木競技場第一体育館で初のアリーナ単独公演を行った。

結成15周年を迎えた2020年、Sony Music Recordsと契約を結んだことを発表。約10年ぶりのメジャー再契約となる。5月27日に発売された『LIVE VIDEO 4 Tokai No Rakuda at 国立代々木競技場第一体育館』が6/8付オリコン週間総合音楽DVD・BDランキングにて第1位を記録。6月10日に発売された両A面シングル『ハイライト / ひとりで生きていたならば』がiTunes ロックチャートにて1位と2位を獲得。「ひとりで生きていたならば」が、中条あやみ主演映画『水上のフライト』の主題歌に起用され、その後リリースしたシングル「突破口」がTVアニメ『ハイキュー!! TO THE TOP』第2クール オープニングテーマに抜擢される。12月9日に横浜アリーナにて無観客で開催された無料生配信ライブでは、同時視聴数7万人、アーカイヴ無しにもかかわらず総視聴数36万回と話題を呼んだ。2021年2月3日に待望のニューアルバム「アイラヴユー」をリリースし、数々のチャートにランクイン。収録曲「時代」がNTT西日本のCMソングに抜擢される。その後、5月19日リリースの最新シングル『愛しい人』がテレビ朝日系金曜ナイトドラマ「あのときキスしておけば」の主題歌に起用され、アサヒスーパードライ WEB CMソングに「人として」が起用される。新曲「名前を呼ぶよ」が、人気コミックス原作の話題の映画『東京リベンジャーズ』の主題歌を務める。2021年10月から11月にかけて、さいたまスーパーアリーナを含む3都市6公演のアリーナツアーを開催しチケットは完売。2022年2月23日(水)にはフルアルバム『東京』をリリースした。

現在もライブハウス、ホール、アリーナ、フェスなど年間100本近いライブを行い、今年10月から12月に自身最大規模となる4都市8公演のアリーナツアーも開催中。彼らの新曲「ひたむき」が、2022年10月1日(土)から毎週土曜夕方5:30読売テレビ・日本テレビ系全国29局ネット(一部地域を除く)にて放送されている大人気TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』第6期のオープニングテーマに決定し、ニューシングル『ひたむき』を11月30日(水)にリリースする。今最も注目を集めるロックバンド。



◆SUPER BEAVER OFFICIAL HP&SNS

HP:http://super-beaver.com/

Twitter:https://twitter.com/super_beaver/

Instagram:https://www.instagram.com/superbeaver_official/

Tik Tok:https://vt.tiktok.com/ZSJ4kPjBv/

企業プレスリリース詳細へ (2022/11/07-21:46)