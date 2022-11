[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ]



MAN WITH A MISSIONの全国ツアー「MAN WITH A MISSION Presents Break and Cross the Walls Tour 2022」 が、11月5日(土)、6日(日)の2日間、東京・有明アリーナで最終日を迎えた。



本ツアーは6月16日の広島・BLUE LIVE HIROSHIMAを皮切りに全国10箇所20公演のライブハウス公演と追加アリーナ公演2箇所4公演で実施された。バンドキャリア初となった2作の連続アルバム「Break and Cross the Walls I」(2021年11月リリース)と、「Break and Cross the Walls II」(2022年5月)を携え、各地での夏フェス・イベント出演なども挟みながら約5か月をかけ日本全国を駆け抜けた。









両日のチケットは即日完売。超満員の観客に埋められた有明アリーナの照明が落ちるとステージには巨大な“壁の扉”が出現。エンジン音とともにギターがかき鳴らされると巨大な狼の手が現れ、扉を打ち破ろうと大きな音を立ててノックし、こじ開けていく。インストゥルメンタル楽曲である「Between fiction and friction I」に合わせて演奏が始まるとゆっくりと扉は左右に開き、その向こうに5匹とサポートギタリストE.D.Vedderが姿を現した。





一方、2日目は初日に披露された「Between fiction and friction I」にボーカルが加わり、アルバム2作の中で進化をした「Between fiction and friction II」の演奏と共に光を帯びた大きな扉が開いて行き、連作アルバムの変化を幕開けから体現したステージが始まった。





Jean-Ken Johnny(G, Vo, Raps)が「Lady and gentleman, boys and girls! and everybody in the whole wide world, We are MAN WITH A MISSION!」と力強く雄叫びを上げ、「クラクション・マーク」、「distance」と続く。2日目にはイントロと共に「カカッテコイヨ!」と客席に大きく放ち一気に会場を一体化させた「Dive」へと続いた。











MCでJean-Ken Johnnyは「ツアー集大成、一番最後ダゾ!声ガ足リナイ」と、このツアー期間中に新型コロナの感染拡大状況の改善により、制限付きながら観客が声を出せるよう緩和が図られたことにも触れ、「遠慮ナク、ブチカマシテヤッテクダサイ!最後マデソノ調子デ本日、目一杯楽シンデ行ッテクダサイ」と意気込んだ。





アリーナ公演ではバンドに加えて、6名のストリングス隊と鍵盤奏者が参加。また楽曲にあわせた映像演出も加わり、大迫力のスケールでアルバムの世界が目まぐるしく展開された。初日は序盤、ストリングス隊とともに「Merry-Go-Round」「2045」「INTO THE DEEP」を披露。2日目にはアルバム楽曲随一のバラード曲「Rain」をライブ初披露。タイトルコールで客席から歓声が漏れ、Tokyo TanakaとJean-Ken Johnnyのツインボーカルの美しいハーモニーの見せ場となった。「Emotions」では激しい火柱が立ち上り、場内の温度をさらに上昇させた。





各日アルバム「Break and Cross the Walls I&II」の収録曲を軸にしながらも、オオカミたちのライブ定番となっている「Get Off of My Way」、「Hey Now」、「Take What U Want」など新旧織り込まれた熱演にオーディエンスは終始大きく手拍子と体を揺らした。













2日目終盤にはJean-Ken Johnnyが場内の観客全員に手を挙げさせ、「手ヲギュット握ッテミテクダサイ」と観客たちすべてが掴んだ空気を“(コロナ禍の間)3年間闘って、抗って、守ってくれたライブの空気だ”と称え、ツアーは演者だけではなく観客も含めて成立している空間に改めて感謝を述べ最後に「More Than Words」を演奏。日毎に異なるセットリストで構成された2日間は、バンドの底力はもとより、ストリングスやピアノ、また楽曲にあわせた演出が加わることで2枚のアルバムの世界観を増幅させ、観る者すべてを惹き込んでいた。客席に放たれるTokyo Tanaka、Jean-Ken Johnnyの二匹が織りなす歌声とバンドの直情的な演奏が隅々まで轟く圧巻のパフォーマンスであった。





向かうところ敵なしのオオカミたち。アンコール前には来年日本をスタートに、約4年振りの北米・ヨーロッパ・アジアを含むワールドツアーの敢行も発表され場内は歓喜に包まれた。初日アンコールは「Telescope」、二日目は「Rock Kingdom」、そして両日を「FLY AGAIN -Hero’s Anthem-」で締めくくり、「必ズマタ会イマショウ」とライブ会場での再会を誓いツアーは大円団となった。





なお、「MAN WITH A MISSION Presents Break and Cross the Walls Tour 2022」は来月12月25日(日)と年明け1月8日(日)の二夜にわたりWOWOWにて放映されることも決定。いち早く、狼たちの歴史に残るツアーを目撃して欲しい。



■セットリスト

DAY-1

01. Between fiction and friction I

02. クラクション・マーク

03. distance

04. Merry Go Round

05. 2045

06. INTO THE DEEP

07. Break and Cross the Walls

08. database

09. yoake

10. evergreen

11. Emotions

12. Change the World

13. Remember Me

14. Hey Now

15. Thunderstruck

16. Anonymous

-encore-

17. Telescope

18. FLY AGAIN -Hero's Anthem-



DAY-2

01. Between fiction and friction II

02. Dive

03. All You Need

04. Get Off of My Way

05. Blaze

06. Rain

07. Emotions

08. Dark Crow

09. blue soul

10. Tonight, Tonight

11. Take What U Want

12. The Soldiers From The Start

13. 小さきものたち

14. Take Me Under

15. Raise your flag

16. More Than Words

-encore-

17. Rock Kingdom

18. FLY AGAIN -Hero's Anthem-



■放送情報

MAN WITH A MISSION Presents Break and Cross the Walls Tour 2022

WOWOWライブWOWOWオンデマンド

DAY-1:2022年12月25日(日) 22:00

DAY-2:2023年 1月8日(日)

詳しくは ⇒ https://www.wowow.co.jp/music/mwam/



■ツアー情報

MAN WITH A MISSION World Tour 2023

※日程詳細は後日発表



■イベント出演情報

11月26日(土) 埼玉 さいたまスーパーアリーナ

SAITAMA ROCK FESTIVAL “SAI” 2022

https://sai-fes.jp/



12月17日(土) 京都 京都パルスプラザ

ポルノ超特急2022

https://porno.rotten-g.com/22/



12月18日(日) 愛知 ポートメッセなごや2,3、新1号館

MERRY ROCK PARADE 2022

https://www.merryrockparade.jp/



12月30日(金) 岩手 盛岡タカヤアリーナ

FIGHT BACK 2022

https://fight-back-2022.localinfo.jp/



2023年2月25日(土)

Istora Senayan, GBK Sports Complex Jakarta「WOKEUPFEST 2023」

https://wokeupfest.com/



■アルバム特設サイトURL

『Break and Cross the Walls I&II』Special Site

https://www.mwamjapan.info/pages/bcw



■配信リンク

MAN WITH A MISSION「Break and Cross the Walls I」

https://MWAM.lnk.to/BCW1WN

MAN WITH A MISSION「Break and Cross the Walls II」

https://MWAM.lnk.to/BCW2WN



■ミュージックビデオリンク

「Blaze」(『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ 特別編』コラボアニメMV)

https://youtu.be/rTamYmhLOaw

「blue soul」

https://youtu.be/mXtc1aKAXno

「More Than Words」

https://youtu.be/mDB3UjA3sa4

「Rain」」(「劇場版ラジエーションハウス」コラボMV)

https://youtu.be/33y-Teifmwk



■アルバム商品情報

発売日:2022年5月25日(水)

タイトル:Break and Cross the Walls II

品番・価格:

初回生産限定盤:(CD+DVD)SRCL-12125~12126 税抜¥3,500/税込¥3,850

通常盤:(CDのみ)SRCL-12127 税抜¥2,800/税込¥3,080

期間生産限定盤:(CDのみ) SRCL-12128 税抜¥2,891/税込¥3,180



<収録曲目>

[Disc 1 / CD]

01. Tonight, Tonight

02. More Than Words

03. All You Need

04. blue soul

05. Left Alive

06. Perfect Clarity

07. Between fiction and friction II

08. Blaze

09. Rock Kingdom feat. 布袋寅泰

10. Rain

11. The Soldiers From The Start

12. The Victors

13. Dark Crow -Break and Cross the Walls Ver.-

14. 小さきものたち -Acoustic Ver.-



[Disc 2 / DVD]

MAN WITH A MISSION ACOUSTIC LIVE at 陸前高田市民文化会館「奇跡の一本松ホール」

01. whatever you had said was everything

02. 2045

03. yoake

04. colours

05. Memories

06. 小さきものたち



▼アーティスト関連サイトおよびSNS

MAN WITH A MISSION Official Website http://www.mwamjapan.info/

Twitter: https://twitter.com/mwamjapan

Staff Twitter: https://twitter.com/mwaminfo029

Facebook: https://www.facebook.com/MWAMjapan/

Instagram: https://instagram.com/mwamofficial/

TikTok: https://www.tiktok.com/@mwamofficial/

LINE: manwithamission



【プロフィール】

頭はオオカミ、身体は人間という究極の生命体5匹からなるロックバンド、MAN WITH A MISSION。メンバーはTokyo Tanaka(ボーカル)、Jean-Ken Johnny(ギター、ボーカル、ラップ)、Kamikaze Boy(ベース)、DJ Santa Monica(DJ)、Spear Rib(ドラム)。2010年に突如音楽シーンに登場。日本武道館、横浜アリーナ、幕張メッセ、さいたまスーパーアリーナ、阪神甲子園球場でそれぞれのワンマン公演を即日SOLD OUTするなど、ライブでの快進撃はとどまる事を知らない。

多くのテレビCMやアニメ、ドラマ、映画の主題歌を手掛け、幅広いファン層に支持を広げている。その活動範囲は国内のみならず海外へ広げ、全米デビューも果たすなど、世界からも注目を浴びる。Zebrahead、Jimmy Eat Worldといったビッグネームと海外ツアーを敢行し、全英最大級の野外フェス、Reading and Leeds FestivalやDownload Festivalへの出演や、単独北米ツアーも実施。

生誕10周年を迎えた2020年以降も歩みを止めず、常に進化し続ける音楽シーンを牽引し続けるロックバンド。2021年には11月に約3年ぶりとなるオリジナルアルバム「Break and Cross the Walls I」、2022年5月に「Break and Cross the Walls II」とキャリア初の連作アルバムをリリース。2023年には待望のワールドツアーをスタートさせる。



