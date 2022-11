[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ]





先月9月28日(水)に発売した12thシングル「Be Selfish」が、「オリコン週間シングルランキング」、「Billboard JAPAN週間シングル・セールス・チャート“Top Singles Sales”」ともに1位を獲得、デビューシングルから「12作連続オリコン週間シングルランキングTOP10入り」の快挙を成し遂げ、勢いが止まらない指原莉乃プロデュースによるアイドルグループ=LOVE(イコールラブ)。





本日、12thシングル「Be Selfish」の発売を記念したスペシャルライブが、大阪 松下IMPホールにて開催された。当イベントは、シングル「Be Selfish」購入者を対象に、抽選で選ばれたラッキーなユーザーだけが参加でき、間近で=LOVEのパフォーマンスを体感できる、非常にプレミアムなイベントとなっており、2023年1月7日(土)にデザインホールにて行われる名古屋公演、1月8日(日)に山野ホールで行われる東京公演を合わせて計3会場6公演のプレミアムイベントとなっている。

本日行われた松下IMPホールでのスペシャルライブは、2部構成(1部 14:00~ / 2部 17:00~)で行われ、新型コロナウイルス感染予防対策を徹底のうえ、見事当選を果たした各部800名を招待して開催された。





先日、初出演を果たしたフジテレビ「MUSIC FAIR」にて披露し、初の海外(韓国)撮影が行われたMusic Videoが現在645万回再生を突破している話題の新曲「Be Selfish」をはじめ、12thシングル収録曲を中心に、=LOVEの代表曲、全10曲のパフォーマンスを披露し、来場者を大いに盛り上げた。







日々頑張り続ける自分自身への、キュートでガーリーな応援ソング「わたし、魔法使い」を大谷映美里と齊藤なぎさによるユニット曲で披露。「ピンクと紫のペンライトがきれいで、魔法使いになれた気分です。」と齊藤なぎさが笑顔でパフォーマンスの感想を語り、「ピースのポーズで出来る振り付けになっているので、みんな踊ってくださいね。」と大谷映美里が振り付けのポイントを解説。また、大切な人を一途に想い続ける、繊細で儚い片想いソング「真夜中マーメイド」では佐々木舞香がソロでしっとりとエモーショナルに歌い上げた。当楽曲の振り付けは、リーダーの山本杏奈が担当し「楽曲の世界観を考えながら振り付けさせていただきました。」とコメントすると会場は大きな拍手で包まれた。

さらに野口衣織がセンターを務める「好きって、言えなかった」では、「好き」という言葉を伝えられない、淡くて不器用な恋心を表現した歌詞を大切にしながら、切なく歌い上げた。それぞれの新曲が引き出す=LOVEの新たな魅力が存分に溢れる素晴らしいステージとなった。





1部のMCでは、昨日が11月4日(「いい推し」の日)ということにかけて、各メンバーの最近の「推し」を発表。

齋藤樹愛羅が「ひとり回転寿司」、大谷映美里が「『Rosé Muse』推し」と最近スタートした自身のプロデュースするアパレルブランドを紹介、また音嶋莉沙が「たけのこの里のイチゴ&ショコラ」、大場花菜が元宝塚の女優「望海風斗さん」とそれぞれのメンバーが個性的な「推し」を発表。

また2部のMCではイベント当日の11月5日(「いいご縁」の日)にかけて、各メンバーの「良いご縁」に関するトークを展開。

瀧脇笙古が「横浜スタジアムで始球式がしたい」、齊藤なぎさが「コードレスの掃除機がほしい」、高松瞳が「ハイチュウプレミアムが好きなので、森永製菓の方とご縁がありますように」と各メンバーが個々の思いのたけを発表し、スペシャルイベントならではのこの日限りの貴重なトークを繰り広げた。







9月に開催された、5周年を記念した=LOVE史上最大規模となる「=LOVE 5th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」 (国立代々木競技場 第一体育館)を大成功に収め、2022年末に向けて精力的に駆け抜ける

今後の=LOVEに今後も大注目してほしい。



■11/5(土) 12thシングル『Be Selfish』発売記念スペシャルライブ @松下IMPホール

<SETLIST>

1. Be Selfish ※9/28(水)発売 12thシングル表題曲

2. CAMEO

3. Want you!Want you!

MC

4. わたし、魔法使い ※9/28(水)発売 12thシングルC/W曲

5. 真夜中マーメイド ※9/28(水)発売 12thシングルC/W曲

6.あの子コンプレックス

7. 好きって、言えなかった ※9/28(水)発売 12thシングルC/W曲

MC

8. 青春”サブリミナル“

9. 探せ ダイヤモンドリリー

MC

10. =LOVE



【Information】





★「Be Selfish」MV

https://www.youtube.com/watch?v=suf7S4AKdmY



作詞:指原莉乃

作曲:本多友紀

編曲:河合泰志

Sound Director:矢山貴之(Sony Music)

Mastered by Sony Music Studios Tokyo



[MUSIC VIDEO]

Director:Oroshi (DESERTBEAGLE)

Production Producer Seo suil (DESERTBEAGLE)

Make-Up:Won Jung Yo (Bit&Boot)

Hair:yoosung (Bit&Boot)

Choreographer:shoji(s**t kingz)

Producer:三池智之(north river)





★「好きって、言えなかった」MV

https://www.youtube.com/watch?v=Jsz-Hzb4fyY



作詞:指原莉乃

作曲:塚田耕平

編曲:湯浅 篤

Sound Director:矢山貴之(Sony Music)

Mastered by Sony Music Studios Tokyo



[MUSIC VIDEO]

Director:大野敏嗣

Choreographer:CRE8BOY

Producer:三池智之(north river)





★「わたし、魔法使い」MV

https://www.youtube.com/watch?v=nqgFDf46MZI



作詞:指原莉乃

作曲:大熊淳生

編曲:YUU for YOU

Sound Director:矢山貴之(Sony Music)

Mastered by Sony Music Studios Tokyo



[MUSIC VIDEO]

Director:ZUMI

Choreographer:武田舞香

Producer:三池智之(north river)





★「真夜中マーメイド」

https://youtu.be/qzFBzJ2KWwY



作詞:指原莉乃

作曲:鈴木エレカ/めんま

編曲:めんま

Sound Director:矢山貴之(Sony Music)

Mastered by Sony Music Studios Tokyo



[MUSIC VIDEO]

Director:中山佳香

Choreographer:山本杏奈

Producer:三池智之(north river)



★「Be Selfish」好評配信中

https://equallove.lnk.to/Be_Selfish



★商品情報

12thシングル「Be Selfish」

発売中!





■Type A(初回仕様限定盤)

商品仕様:CD+DVD

品番:VVCL-2110~2111

価格:¥1,650(税込)



《CD収録内容》

1.Be Selfish

2.好きって、言えなかった

3.Be Selfish -Instrumental-

4.好きって、言えなかった -Instrumental-



《DVD収録内容》

1.Be Selfish Music Video

2.Be Selfish メイキング映像



《初回仕様限定 封入特典》

Type A生写真11種のうち1枚ランダム





■Type B(初回仕様限定盤)

商品仕様:CD+DVD

品番:VVCL-2112~2113

価格:¥1,650(税込)



《CD収録内容》

1.Be Selfish

2.わたし、魔法使い

3.Be Selfish -Instrumental-

4.わたし、魔法使い -Instrumental-



《DVD収録内容》

イコラブ社員旅行 in 沖縄

DAY-1 ~さなつんドッキリMV撮影編



《初回仕様限定 封入特典》

Type B生写真11種のうち1枚ランダム





■Type C(初回仕様限定盤)

商品仕様:CD+DVD

品番:VVCL-2114~2115

価格:¥1,650(税込)



《CD収録内容》

1.Be Selfish

2.真夜中マーメイド

3.Be Selfish -Instrumental-

4.真夜中マーメイド -Instrumental-



《DVD収録内容》

イコラブ社員旅行 in 沖縄

DAY-2 ~海と山!大自然満喫編



《初回仕様限定 封入特典》

Type C生写真11種のうち1枚ランダム





■Type D(初回仕様限定盤)

商品仕様:CD+DVD

品番:VVCL-2116~2117

価格:¥1,650(税込)



《CD収録内容》

1.Be Selfish

2.笑って フラジール(≒JOY)

3.Be Selfish -Instrumental-

4.笑って フラジール -Instrumental-



《DVD収録内容》

01.笑って フラジール Music Video(≒JOY)

02.笑って フラジール メイキング映像



《初回仕様限定 封入特典》

Type D(≒JOY)生写真13種のうち1枚ランダム / ≒JOYアナザージャケット封入





■Type E(通常盤)

商品仕様:CD Only

品番:VVCL-2118

価格:¥1,100(税込)



《CD収録内容》

1.Be Selfish

2.好きって、言えなかった

3.わたし、魔法使い

4.真夜中マーメイド

5.Be Selfish -Instrumental-

6.好きって、言えなかった -Instrumental-

7.わたし、魔法使い -Instrumental-

8.真夜中マーメイド -Instrumental-



★LIVE

「齊藤なぎさ卒業コンサート」パシフィコ横浜 国立大ホール

【日 程】2023年1月13日 (金)

【会 場】パシフィコ横浜 国立大ホール



★=LOVE 5th Anniversary Special Site

=LOVE の5周年を記念して、特設サイト「5th Anniversary Special Site 」が開設されました!

5周年の情報のお知らせや、スペシャルコンテンツが解禁されていきますので、ぜひチェックしてください!

https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/equal-love/5th/





★プロフィール

代々木アニメーション学院バックアップのもと、指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ。2017年9月6日、ソニーミュージックより1stシングル「=LOVE」メジャーデビュー。これまでに12作のシングルをリリースし、すべてオリコン・週間ランキングトップ10入りを果たしている。6thシングル「ズルいよ ズルいね」、8thシングル「青春”サブリミナル”」、12thシングル「Be Selfish」でオリコン週間シングルランキング初登場1位を獲得。昨年5月にリリースしたファーストアルバム「全部、内緒。」でもオリコン週間アルバムランキング初登場1位を獲得。2021年1月には日本武道館2days公演、7月には横浜アリーナ単独公演、9月には幕張メッセ 幕張イベントホール単独公演も開催。 9/25(日)には東京・国立代々木競技場 第一体育館にて、過去最大規模となる「=LOVE 5th ANNIVERSARYPREMIUM CONCERT」を大成功に収める。「=LOVE」という名前には、「アイドルとはファンに愛されなければいけない。そしてアイドルという仕事も自分が愛さなければいけない。」という指原莉乃の想いが詰まっている。



オフィシャルHP https://equal-love.jp/

公式twitter https://twitter.com/Equal_LOVE_12

公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/channel/UCv7VutirxDn3RWIJXI68n_A



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/07-09:46)