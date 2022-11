[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ]



MAN WITH A MISSIONが2023年にワールドツアーを敢行することが決定した。



コロナ禍以前は2013年から毎年積極的に海外ツアーを行っていたMAN WITH A MISSION。今回行われるツアーは2019年9月にアメリカ、カナダ、メキシコを巡り、サンフランシスコ、ロサンゼルス、ダラス、メキシコシティ、ニューヨーク、シカゴ、トロント、バンクーバーの全8都市を回った「Chasing the Horizon World Tour 2018/2019 -North American Tour-」以来、約4年振り。待望のワールドツアーは日本を皮切りに北米、ヨーロッパ、アジアを回る予定だ。日程や開催地など詳細は後日発表される。



なお、ツアーに先立ち来年2月25日にはONEREPUBLICの出演がアナウンスされている、インドネシア・ジャカルタで開催される東南アジア大型音楽イベント「WOKEUPFEST 2023」への出演も決定している。狼たちの勢いの狼たちからは今後も目が離せなくなりそうだ。



■ツアー情報

MAN WITH A MISSION World Tour 2023

※日程・開催地ほか詳細は後日発表



■イベント出演情報

11月26日(土) 埼玉 さいたまスーパーアリーナ

SAITAMA ROCK FESTIVAL “SAI” 2022

https://sai-fes.jp/



12月17日(土) 京都 京都パルスプラザ

ポルノ超特急2022

https://porno.rotten-g.com/22/



12月18日(日) 愛知 ポートメッセなごや2,3、新1号館

MERRY ROCK PARADE 2022

https://www.merryrockparade.jp/



12月30日(金) 岩手 盛岡タカヤアリーナ

FIGHT BACK 2022

https://fight-back-2022.localinfo.jp/



2023年2月25日(土)

Istora Senayan, GBK Sports Complex Jakarta「WOKEUPFEST 2023」

https://wokeupfest.com/



■アルバム特設サイトURL

『Break and Cross the Walls I&II』Special Site

https://www.mwamjapan.info/pages/bcw



■配信リンク

MAN WITH A MISSION「Break and Cross the Walls II」

https://MWAM.lnk.to/BCW2WN



■アルバム商品情報

発売日:2022年5月25日(水)

タイトル:Break and Cross the Walls II

品番・価格:

初回生産限定盤:(CD+DVD)SRCL-12125~12126 税抜¥3,500/税込¥3,850

通常盤:(CDのみ)SRCL-12127 税抜¥2,800/税込¥3,080

期間生産限定盤:(CDのみ) SRCL-12128 税抜¥2,891/税込¥3,180

※『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』描きおろしアニメイラスト三方背付



<収録曲目>

[Disc 1 / CD]

01. Tonight, Tonight

02. More Than Words

03. All You Need

04. blue soul

05. Left Alive

06. Perfect Clarity

07. Between fiction and friction II

08. Blaze

09. Rock Kingdom feat. 布袋寅泰

10. Rain

11. The Soldiers From The Start

12. The Victors

13. Dark Crow -Break and Cross the Walls Ver.-

14. 小さきものたち -Acoustic Ver.-



[Disc 2 / DVD]

MAN WITH A MISSION ACOUSTIC LIVE at 陸前高田市民文化会館「奇跡の一本松ホール」

01. whatever you had said was everything

02. 2045

03. yoake

04. colours

05. Memories

06. 小さきものたち



【プロフィール】

頭はオオカミ、身体は人間という究極の生命体5匹からなるロックバンド、MAN WITH A MISSION。メンバーはTokyo Tanaka(ボーカル)、Jean-Ken Johnny(ギター、ボーカル、ラップ)、Kamikaze Boy(ベース)、DJ Santa Monica(DJ)、Spear Rib(ドラム)。2010年に突如音楽シーンに登場。日本武道館、横浜アリーナ、幕張メッセ、さいたまスーパーアリーナ、阪神甲子園球場でそれぞれのワンマン公演を即日SOLD OUTするなど、ライブでの快進撃はとどまる事を知らない。

多くのテレビCMやアニメ、ドラマ、映画の主題歌を手掛け、幅広いファン層に支持を広げている。その活動範囲は国内のみならず海外へ広げ、全米デビューも果たすなど、世界からも注目を浴びる。Zebrahead、Jimmy Eat Worldといったビッグネームと海外ツアーを敢行し、全英最大級の野外フェス、Reading and Leeds FestivalやDownload Festivalへの出演や、単独北米ツアーも実施。

生誕10周年を迎えた2020年以降も歩みを止めず、常に進化し続ける音楽シーンを牽引し続けるロックバンド。2021年には11月に約3年ぶりとなるオリジナルアルバム「Break and Cross the Walls I」、2022年5月に「Break and Cross the Walls II」とキャリア初の連作アルバムをリリース。2023年には待望のワールドツアーをスタートさせる。



