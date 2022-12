[株式会社カプコン]

新規キャラクターとしてハウンドウルフ隊から「アンバーアイズ」が参戦! そして新たなクリーチャー「ライカン」が来襲! さまざまなタイトルとのコラボレーションも!









好評配信中の“サバイバル・リベンジバトル”『バイオハザード RE:バース』。「バイオハザード」シリーズの人気キャラクターが集う本作は、5分間の対戦で最も多くのポイントを獲得したプレイヤーが勝者となる。

バトル中に倒されてもそこで勝負は終わりではない。倒されたプレイヤーは強力な攻撃力を備えたクリーチャーへと変異し、逆襲できるのだ。高い攻撃力で周りを蹴散らすのはもちろん、己を倒した相手へリベンジを果たせばさらに高ポイントが手に入る! 倒されることが大逆転のチャンスとなる“クリーチャーリベンジ”で、初心者でも爽快な一発逆転が可能なのだ。







『バイオハザード RE:バース』はPlayStation(R)4、PlayStation(R)5、Xbox One、Xbox Series X|S、PC向けの『バイオハザード ヴィレッジ』、『バイオハザード ヴィレッジ ゴールドエディション』購入者に無償特典として提供されている※。「ヴィレッジ」ご購入の方で未プレイの方は是非、サバイバル・リベンジバトルに参戦して欲しい。



本日この「RE:バース」のアップデートが配信された。新たな参戦キャラクターとしてハウンドウルフ隊の「アンバーアイズ」が追加され、新たなクリーチャー「ライカン」も実装されている。さらにクレアとハンクの追加コスチュームDLCの販売も開始されている。そして、本報ではさまざまなタイトルとのコラボレーションも紹介しよう。



※パッケージ版『バイオハザード ヴィレッジ』、『バイオハザード ヴィレッジ ゴールドエディション』をご購入された方は封入されているダウンロードコードを使用して、本作のアプリケーションを入手下さい。なお、ダウンロードコードの使用は1回限りとなっております。



トレーラー公開中!





https://www.youtube.com/watch?v=chJtBWx6v_c



■さまざまなタイトルとコラボレーション!

『バイオハザード RE:バース』がさまざまなタイトルとコラボレーション。Ubisoft『ディビジョン2』からはハウンドウルフ隊用の追加コスチュームが登場、カプコンの「ストリートファイター」シリーズ、「ロックマン」シリーズからは特徴的なエモートが登場する。これらのコラボアイテムはバトルパスのリワードとして入手可能だ。



エージェントジャケット Tom Clancy's The Division 2

ナイトハウル用のコスチューム。プレミアムパスのリワードとして本日追加された。



ミッドナイト ハイエナ Tom Clancy's The Division 2

アンバーアイズ用のコスチューム。プレミアムパスのリワードとして本日追加された。



(C)2019 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Tom Clancy's, The Division logo, the Soldier icon, Ubisoft and the Ubisoft logo are registered or unregistered trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries.

※リワードとして『ディビジョン2』コラボコスチュームが手に入るのは2024年11月までとなります。期間経過後は入手できません。



■新たなプレイアブルキャラクターとクリーチャーが参戦!!

アンバーアイズ

静かなるスナイパー ロングレンジのスペシャリスト

固有武器のスナイパーライフルとライバルの眼を欺くパッシブスキルの組合せで、遠距離から一方的に強力な攻撃が可能だ。接近戦は不得手だが、間合いを詰められた時には相手を眩惑させるフラッシュバン(閃光手榴弾)で逃れることもできる。



遠距離からの狙撃のスペシャリストであるアンバーアイズは一定時間動かないでいるとパッシブスキルの“カモフラージュ”が発動し、他のプレイヤーから姿を隠すことができる。4眼式暗視スコープを発動すれば、一定時間熱感知で壁越しでも他のプレイヤーを見ることができる、さらに発動中は基本武器と固有武器の両方が自動でロックオンされる。









俊敏な動きで獲物を追い詰める“狩人”

ライカン

今回のアップデートでウイルスを1個所持している時に変異するクリーチャーに“ライカン”が加わった。

高い機動力を持ち、2つの固有スキルのどちらも発動時に合わせて“移動”することができる。

耐久力の低さを補う機動力でリベンジを果たせるクリーチャーだ。



スキル“狩猟本能”では獣のよう前方へ跳びかかり、ハンマーを振う。人間キャラに対してタイミングよく発動できれば、押し倒し→ハンマー攻撃→噛みつき攻撃へと発展する。任意の方向へ素早く回避を行うスキル“ランエンドヒット”は、回避動作中に相手にヒットしたら自動でハンマーによる攻撃を繰り出す。攻撃後には通常攻撃や他のスキルを続けるなど、攻撃の起点とすることもできる。





■『バイオハザード RE:バース』新たなDLC衣装の販売がスタート

新たな追加コスチュームDLC、クレアコスチューム「レザージャケット BIOHAZARD REVELATIONS 2」、HUNKコスチューム「死神 THE MERCENARIES 3D」の販売が始まっている。DLCはこの他にもジルやレオンのコスチュームやクリーチャーのスキン、バトルパスに設定された“チャレンジ”のリワードがよりリッチになる「プレミアムパス」が販売されている。

プレミアムパス所有のプレイヤー向けには、リワードにコート姿のエイダが追加されている。



クレアコスチューム「レザージャケット BIOHAZARD REVELATIONS 2」





HUNKコスチューム「死神 THE MERCENARIES 3D」









■『バイオハザード RE:バース』は『バイオハザード ヴィレッジ』、『バイオハザード ヴィレッジ ゴールドエディション』の無償特典としてプレゼント中!





■商品名:バイオハザード ヴィレッジ ゴールドエディション

(『バイオハザード ヴィレッジ』本編とDLC『ウィンターズ エクスパンション』、『トラウマパック』を収録。無償特典として『バイオハザード RE:バース』を付与)

■発売日:好評発売中(2022年10月28日(金))

■対応ハード:

PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Xbox One、PC(Steam)

■販売価格:

ダウンロード版 5,990円(税込)~

パッケージ版 6,589円(税込)

※パッケージ版はPlayStation(R)4、及びPlayStation(R)5 向け「Z Version」のみ発売



■商品名:ウィンターズ エクスパンション(『バイオハザード ヴィレッジ』追加DLC)

■発売日:好評発売中(2022年10月28日(金))

■対応ハード:

PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Xbox One、PC(Steam)

■販売価格:2,000円(税込)~

※このダウンロードコンテンツを遊ぶには『バイオハザード ヴィレッジ』本編ソフトウェアが必要です。



■ジャンル:サバイバルホラー

■プレイ人数:1人

■CEROレーティング:「D」(17才以上推奨)

※同時発売の「Z Version」は「Z」(18才以上のみ対象)

■コピーライト:(C)CAPCOM CO., LTD. 2021, 2022 ALL RIGHTS RESERVED.

■公式サイト:https://www.residentevil.com/village/ge/



