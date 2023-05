[Kenneth Research]



調査期間: 2023年4月16日―4月22日

調査業者: RNPL

調査対象: 当社は、あらゆる規模の 545の市場プレーヤーに対して調査を実施しました。

有効な回答の数: 545

調査方法: 実地調査 226、 インターネット調査319

調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。

調査結果:





質問: バーチャルイベントプラットフォーム市場の規模はどのくらいですか?



バーチャルイベントプラットフォームの市場規模は、2023―2035年の予測期間中に最大15.70%のCAGRで成長し、2035年末までに最大730億米ドルに達すると推定されています。これに加え、2022 年の市場規模は約 130 億米ドルでした。当社のバーチャルイベントプラットフォームの市場調査によると、市場の成長は、民間および公的組織にわたる急速なデジタル化によるバーチャルイベントプラットフォームの採用増加に起因すると考えられます。たとえば、90% 以上の企業がデジタルへの取り組みに取り組んでおり、88% がデジタルファースト戦略を導入しています。2020 ― 2023 年の間に、企業は一般的な投資と戦略を基礎にしてデジタル企業になるため、直接的なデジタル変革に 6 兆米ドルを投資すると予想されています。



さらに、より優れたインターネットインフラの利用可能性と5G加入者数の増加も市場の成長を促進すると予想されます。2021 年の時点で、5G ネットワークへの加入数は約 660百万件ありました。世界では、2028 年までに 50 億の 5G 加入者がいると予測されています。5G ネットワークはより高速なデータ速度を提供し、より信頼性の高いストリーミングと仮想イベント用の高品質ビデオを可能にします。



質問: バーチャルイベントプラットフォーム市場の成長を牽引する主な要因は何ですか?



市場の成長を牽引する主な要因は次のとおりです。

人気を高めるバーチャルイベントーたとえば、2023 年の調査では、回答者の 76% がバーチャル イベントへの参加のしやすさを挙げ、65% が世界的なリーチを挙げ、48% がコストの低さによりバーチャル イベントを検討する傾向が高まったと述べています。カンファレンス、ウェビナー、ライブストリーミングなどのバーチャルイベントは、その利便性とより多くの聴衆にリーチできるため、ますます人気が高まっています。この仮想イベントに対する需要の増加により、これらのイベントに必要なテクノロジーとインフラストラクチャを提供する仮想イベント プラットフォームのニーズが増加しています。



イベント管理業界の重要性の増大



新型COVID-19感染症のパンデミックを受けてリモートワークが推進



BYOD (Bring Your Own Devices) の新たなトレンド



オンラインストリーミングの人気の高まり







質問: バーチャルイベントプラットフォーム市場に関連する課題は何ですか?



市場に関連する課題は次のとおりです。

ネットワーク遅延と不十分な帯域幅ー信頼性が高く高速なインターネット接続がなければ、音声やビデオのストリーミング、および参加者間のコミュニケーションの遅延により、仮想イベントの主催や参加が困難になる可能性があります。これらの要因は、バーチャル イベントの可能性を大きく制限し、バーチャル イベント プラットフォーム市場の成長を制限する可能性があります。



特定の地域ではこれらのプラットフォームに関する認知度が低い



これらのプラットフォームの開発と管理には高額なコストがかかる



双方向コミュニケーションの欠如







質問: バーチャルイベントプラットフォーム市場はどのように分類されますか?



市場は次のように分類されます。



コンポーネント別

プラットフォーム



サービス



トレーニング



メンテナンス



展開







当社のバーチャルイベントプラットフォーム市場調査によると、市場は、プラットフォーム、サービス、トレーニング、メンテナンス、展開のコンポーネントごとにセグメント化され、需要と供給が分析されています。このうち、サービス部門は 2035 年に最大約 34% の最大の市場シェアを獲得すると推定されています。この部門の成長は、コンサルティングやサポート サービスなどのカスタマイズされたサービスに対する需要の増加によるものと考えられます。経営コンサルティングは近い将来 29% 自動化されると予想されています。さらに、デジタル信託サービスへの投資は2025年までに1,000億米ドルに達すると予想されています。



組織規模別

大企業



中小企業







世界のバーチャルイベントプラットフォーム市場は、組織規模別に大企業と中小企業に分割され、需要と供給が分析されています。このうち、中小企業セグメントは、2035 年には約 59% までの大幅な市場シェアを獲得すると推定されています。当社のバーチャルイベントプラットフォーム市場調査によると、このセグメントの成長は、手頃な価格とスケーラビリティ、および最小限の初期費用により、中小企業によるクラウドベースのソリューションの採用が増加したことに起因すると考えられます。



市場はさらに、イベントの種類に基づいて、内部、外部と拡張に分類され、 エンドユーザーに基づいて、 BFSI、教育機関、ヘルスケア、情報技術 (IT)、製造、メディアやエンターテイメント、通信とその他にも分類されます。



質問: バーチャルイベントプラットフォーム市場の主要プレーヤーは? 市場における最近の進展にはどのようなものがありますか?



市場の主要プレーヤーは、Zoom Video Communications, Inc.、6Connex、Microsoft Corporation、Cisco Systems Inc.、ALE International、HOPIN、On24、ALIVE、Avaya Inc.、BIGMARKER などです。



市場における最近の進展は次のとおりです。

Zoom Video Communications, Inc. は、Zoomtopia の基調講演で、OnZoom、エンドツーエンド暗号化、Zapps、および Core UC プラットフォームに対する多数の機能強化を紹介しました。遠隔学習プログラムへの助成金として1.5百万米ドル以上が約束されています。



6Connex は、Winter Celebration in Virtual Downtown Squareと題したバーチャル冬イベントを主催し、友人や家族がホリデーをテーマにしたバーチャル会場でつながり、祝うことができました。このイベントは、伝統的な祝日のお祝いの雰囲気を仮想空間で再現することを目的として企画されました。ホリデーをテーマにした仮想会場、音楽、映画が特徴で、友人や家族が集まってこの季節を祝うことができました。







質問:バーチャルイベントプラットフォーム市場で有利な成長機会を提供すると予想される地域はどれですか?



当社のバーチャルイベントプラットフォーム市場調査によると、アジア太平洋地域のバーチャル イベント プラットフォームの市場シェアは、他のすべての地域の市場の中でも最大となり、2035 年末までに約 38% 程度になると予測されています。バーチャルイベントプラットフォーム市場の成長は主に、テクノロジーに精通し、バーチャルイベントをより受け入れるミレニアル世代の増加、高速インターネットアクセスの可用性の向上、費用対効果が高くパーソナライズされたオンラインイベントに対する需要の増加に起因すると考えられます。さらに、この地域における 4G (および 5G) インターネット接続の成長が、この地域の市場の成長を促進すると予測されています。2019 年、4G インターネット接続の約 55% と 80% は、それぞれインドと中国で行われました。中国の 5G 接続と基地局の数は世界最高です。2021 年末までに、5G 接続の数は 478百万に達しました。



北米のバーチャル イベント プラットフォーム市場は 2 番目に大きく、2035 年末までに約 27% のシェアを記録すると推定されています。パンデミックの結果、旅行や物理的なイベントの制限により、この地域のますます多くの企業や組織がバーチャルイベントを選択しており、地域市場の成長に貢献しています。さらに、仮想イベント向けの費用対効果の高いソリューションを提供するクラウドベースのテクノロジーの導入が地域で増加していることも、市場の成長を促進しています。さらに、当社のバーチャルイベントプラットフォーム市場調査によると、ヨーロッパの市場は、他のすべての地域の市場の中で、2035 年末までにシェアの過半数を占めると予測されています。欧州連合は、費用対効果と柔軟性の点でデジタル技術がもたらす数多くの利点により、さまざまな業界でデジタル技術の使用を奨励する最前線に立ってきました。これは、この地域でのバーチャルイベントプラットフォームの採用増加に貢献し、市場の成長を促進しました。



