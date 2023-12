[日本コロムビア株式会社]



お世話になっております。

来年、デビュー25周年を迎える氷川きよし(46)。現在歌手活動休養中ではあるが、

このたび、クリスマスの12月24日(日)に歌手活動23年間のすべてのシングルのミュージックビデオとアルバムに収録されたミュージックビデオなど、全89作品が一斉に配信スタートとなりました。







今回配信されたミュージックビデオは2000年2月2日(水)に発売されたデビューシングル「箱根八里の半次郎」から2022年11月22日(水)に発売されたアルバム「オリジナル・コレクションVol.03」に収録された「魔法にかけられた少女」まで、

シングルやアルバムに収録された全89作品。シングル楽曲だけでなく、アルバム収録楽曲も配信ということで、レアな楽曲も満載となっています。

ファンのみなさんへ長年の応援への感謝の気持ちを込めたクリスマスプレゼントとなりました。

レーベルの制作担当は「今回の89作品のMV配信によって、氷川きよしの歌手活動の軌跡を映像でたどってみていただくことが出来るようになりました。それぞれの瞬間のミュージックビデオをしっかりと楽しんでいただけたらと思います」と語っています。









【配信先リンク】https://lnk.to/Haishin1224



1 箱根八里の半次郎

2 大井追っかけ音次郎

3 きよしのズンドコ節

4 星空の秋子

5 白雲の城

6 夢銀河

7 星空のロマンス

8 赤いシャツ着て

9 きよしのドドンパ

10 番場の忠太郎

11 初恋列車

12 面影の都

13 一剣

14 きよしのソーラン節

15 あばよ

16 玄海船歌

17 哀愁の湖

18 浪曲一代

19 ときめきのルンバ

20 かあさん日和

21 三味線旅がらす

22 心ころころ

23 虹色のバイヨン

24 最終フェリーで着いた町

25 あの娘と野菊と渡し舟

26 夜明けの十字路

27 情熱のマリアッチ

28 冬の月

29 櫻

30 出発

31 最後と決めた女だから

32 哀傷歌

33 しぐれの港

34 春嵐

35 満天の瞳

36 月が笑ってる

37 大利根ながれ月

38 無法松の一生~度胸千両入り~

39 ちょいときまぐれ渡り鳥

40 旅の酒

41 幾千もの祈り

42 さすらい慕情

43 男花

44 愛しのテキーロ

45 男花(シングルバージョン)

46 素敵なバースディ

47 みれん心

48 東京音頭

49 きよしの日本全国 歌の渡り鳥

50 男の絶唱

51 きよしのねずみ小僧

52 ふるさと

53 新宿ブルームーン

54 勝負の花道

55 のんき節

56 幻(まぼろし)

57 大丈夫

58 最上の船頭

59 大阪とんぼ

60 雨とルージュ

61 龍翔鳳舞

62 母

63 生々流転

64 南風

65 群青の弦

66 甲州路

67 きよしこの夜(KIYOSHI)

68 ラブリィ(TAMAO&KIYOSHI)

69 Jewel(ジュエル)

70 君がいないクリスマス

71 碧し

72 咲いてロマンティカ

73 冬のペガサス

74 あなたがいるから

75 Papillon(パピヨン)

76 不思議の国

77 キニシナイ

78 おもひぞら

79 確信

80 枯葉

81 白い衝動

82 紫のタンゴ

83 You are you

84 Glamorous Butterfly

85 Happy!

86 森を抜けて

87 きみとぼく

88 Father

89 魔法にかけられた少女







