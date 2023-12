[日本コロムビア株式会社]





声優・アーティストとして活動する小倉 唯が、2023年12月16日(土)、東京・科学技術館サイエンスホールにて、WEBラジオ『#ゆいしょ!~小倉 唯といっしょ!~』初の公開録音イベントを開催した。





「『#ゆいしょ!~小倉 唯といっしょ!~』はじめての公開録音(ハート)」は、配信時期にあわせて、1部「~いっしょにハッピークリスマス♪~」・2部「~大晦日もゆいちゃんといっしょ!~」・3部「~2024年 あけおめ☆ゆいしょ!~」の3部構成で開催。ここでは、2024年1月7日(日)配信予定の第3部の模様を紹介する。







冬らしい装いでステージに小倉が登場すると、会場からは大きな歓声が上がる。3部「~2024年 あけおめ☆ゆいしょ!~」は、1月7日配信ということで、新年をモチーフにした公録。「2024年という気持ちを作っていただけると…!」と客席に笑顔で語りかける。





「せっかくの公録なので、あけおめ感と公録感を出していきたい」ということで、まずは観客とコール&レスポンスを行い、会場のテンションを一気に盛り上げる。そして最初のコーナー「メール紹介」では、新年の配信ということで、「お年玉」「好きなお節」「新年の抱負」など、お正月らしい話題でトークを繰り広げる。





続くコーナーは「既存コーナー継続&新コーナーお披露目オーディション」。WEBラジオがスタートしてから約8カ月が経ち、そろそろ新コーナーを立ち上げたいということで、既存のコーナーと新たに検討しているコーナーで継続をかけたオーディションが実施された。







既存のコーナーは、制限時間内にリスナーから寄せられた質問に一問一答形式で答える「一問一答!」、新コーナー候補は、様々なシチュエーションにおいて、SNSでやってしまいがちなイケてないメッセージをちゃんゆい先生が添削し、今時な構文にアレンジする「ちゃんゆい構文」。それぞれのコーナー終了後、会場からの拍手で、“継続”か“今回限り”かが決定されたが、はたして既存コーナーは継続となったのか、新コーナー候補は採用されたのか、今後の配信を楽しみにしてほしい。







公録パート終了後は、会場限定コーナーとして「あけおめ☆ゆいちゃんかるた」が行われた。こちらは、小倉にちなんだオリジナルかるたに挑戦するというコーナーで、スクリーンに映し出された読み札を観客が読み上げ、ステージ上のホワイトボードに貼られた絵札を小倉が取るというルールで行われた。





「ヘタすぎておもしろすぎるゲーム実況」という札では、「ひどいなあ」とむくれた様子の小倉だったが、好評だったこともあり、「スイカゲームとかホラー系で来年もやってみたい」と意欲を見せた。また、「履歴が消えたスマホの機種変」では、「せっかく忘れかけていたのに……」と落ち込みつつ、「気持ち的には立ち直っているけど、たまに傷が疼く瞬間がある」と告白。ただし、履歴が消えて凹んだのは1日だけで、「自分の回復力の速さにびっくりしている」という小倉は、「来年もポジティブマインドでいきたいと思います」と決意を新たにした。





続く会場限定コーナー「スペシャルジングルを作ろう」では、1月7日配信の番組内で使用する一回限りのスペシャルジングルを収録。恥ずかしいと照れながら、観客とのコール&レスポンスで作り上げられたスペシャルジングルの出来栄えは、1月7日の配信をお楽しみに。





その後は、プレゼント抽選会を挟んで、エンディングのコーナー。11月22日にリリースされたニューシングル「Empty//Princess.」や12月13日にリリースされたLIVE Blu-ray『小倉 唯 Memorial LIVE 2023 ~10th Anniversary Assemble!!~』、さらには6周年を迎えるファンクラブ「Yui's*company.」の告知などが行われた。





そして、「最後に、とってもうれしいお知らせです!」の言葉とともに、2024年4月放送開始のTVアニメ『ワンルーム、日当たり普通、天使つき。』のオープニングテーマを担当することを発表すると、会場は割れんばかりの拍手と「おめでとう」の歓声で包まれた。なお、オープニングテーマのタイトルは「君色のキセキ」で、小倉自身が作詞を担当。アニメにはリリーシュカ役で出演する。





『#ゆいしょ!』初の公開収録を終え、「想像以上に盛り上がった」と満足げな小倉は「また来年も」と意気込みを示す。「皆さんとたくさん会えた一年だった」と2023年を振り返りながら、「まだまだ足りないくらいで、もっと皆さんと近い距離のイベントができたら」と笑顔で語り、感謝の言葉とともに、最後は会場と一体になった「あけおめ☆ゆいしょ!」でイベントを締めくくった。





なお、公開収録第3部は2024年1月7日の配信予定となっているが、当日は生配信も行われており、12月23日(土)23:59までアーカイブ配信を実施。配信チケットは12月23日(土)22:00まで引き続き販売中となっている。





また、『#ゆいしょ!~小倉 唯といっしょ!~ はじめての公開録音(ハート)』を記念して「ゆいしょ!」イベント記念グッズがECサイト「YUI OGURA OFFICIAL STORE」にて販売中となっているので、こちらもあわせてチェックしておきたい。





FC「Yui’s*company.」では、ここでしか見られないゆい社長の動画、画像、そしてFC限定グッズ販売など、会員特典が盛りだくさん。

この機会にぜひ入社してみてほしい。(https://ogurayui-official.com/feature/entry)

12月24日にFC「Yui’s*company.」は6周年を迎え、2024年度の新社長ビジュアルに切り替わる。

また、12月24日から5月までの半年間にわたり、FC会員が参加できる「ゆいこむ待ち受けラリー」の開催も決定している。

◆タイアップ情報

TVアニメ『ワンルーム、日当たり普通、天使つき。』オープニングテーマ「君色のキセキ」

歌:小倉 唯

作詞:小倉 唯

作曲・編曲:武田将弥(Dream Monster)





