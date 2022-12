[株式会社カプコン]

【カプコン直営店舗関連情報】



株式会社カプコンはカプコン直営アミューズメント施設にて、「ロックマン」シリーズの限定景品を展開いたします。











カプコンの代表作「ロックマン」シリーズ35周年を記念して、カプコン直営アミューズメント施設限定のプライズ景品が2アイテム登場! 当時のゲームパッケージデザインの細かいところまで再現した、こだわりのつまったアイテムです。

ぜひ、GETしてくださいね♪





■デザインだけでなく実用性も◎ ファン必見のアイテムです!



『ロックマン』と『ロックマン2』のゲームソフトとパッケージデザインを踏襲して、BOX入りのTシャツをご用意しました。

着るだけでなく飾ることでも楽しめるスペシャルなアパレルアイテムです。



・商品名 :ロックマン パッケージTシャツ

・種類 :全2種

・サイズ :パッケージ箱…約W17×H12×D4cm / Tシャツ…Lサイズ

・発売日 :12月17日(土)より順次展開予定





「ロックマン1~6」のパッケージデザインがそのままポーチになりました。

持ち歩きやすいサイズ感で、モバイルバッテリーやイヤホンなどの電子などを入れるのにピッタリ◎

内側にポケットがあるのもポイントが高いです!



・商品名 :ロックマン パッケージポーチ

・種類 :全6種

・サイズ :約H10×W14×D4cm

・発売日 :12月17日(土)より順次展開予定



【注意事項】

※商品画像はイメージです。実際の商品と異なる場合がございます。

※発売日は変更になる場合がございます。

※本商品は後日、他催事や異なった販路にて展開される可能性がございます。予めご了承ください。





□取り扱い店舗

カプコン直営アミューズメント施設、カプコンネットキャッチャー カプとれ

※カプとれURL:https://capcom-netcatcher.com/

※店舗一覧 :http://www.capcom.co.jp/amusement/game/





■『カプコンネットキャッチャー カプとれ』とは?■



『カプコンネットキャッチャー カプとれ』は、「オンラインクレーンゲーム」や、「オンラインキャッチャー」と呼ばれる、スマートフォンやパソコンから、本物のクレーンゲームが24時間いつでもどこでもお楽しみいただけるサービスです。獲得した景品はお客様に直接送られます。カプコンならではの、人気ゲームタイトルのオリジナル景品も展開中です。





(C) CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.



