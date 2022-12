[株式会社カプコン]





CAPCOM WINTER SALEのタイトルラインナップがアップデート!



PlayStation™Storeとニンテンドーeショップのセール対象タイトルの追加に加え、Steam Storeでもカプコンタイトルのセールがスタート!



3つのコンテンツが収録された追加DLC『ウィンターズ エクスパンション』と『バイオハザード ヴィレッジ』ゲーム本編がセットになった『バイオハザード ヴィレッジ ゴールドエディション』がお得に購入可能!

その他にも『ストリートファイターV』関連商品や「ロックマン」シリーズ等がお買い得!



さらに、Steam Storeにて『Capcom Arcade 2nd Stadium』の対象の単品タイトル30作品が50%OFFでセール中!



この機会をお見逃しなく!



セール名称:CAPCOM WINTER SALE

特設ページ:https://www.capcom-games.com/sale/sale20-p2xt4/

※商品によって対象ハード及びセール期間が異なりますので、ご注意ください。





PlayStation™Store



セール期間:2022年12月12日(月)23:59まで

https://store.playstation.com/category/4e1685ae-da72-4890-ab5c-f4ae6a800920

PS5/PS4『バイオハザード ヴィレッジ ゴールドエディション』(ゲーム本編)





通常価格:5,991円(税込)

セール価格【17%OFF!!】:4,972円(税込)

※「Z バージョン」もセール対象となります。



PS5/PS4『バイオハザード ヴィレッジ』(ゲーム本編)





通常価格:4,990円(税込)

セール価格【40%OFF!!】:2,994円(税込)

※「Z バージョン」もセール対象となります。



PS5/PS4『バイオハザード RE:2』(ゲーム本編)





通常価格:3,990円(税込)

セール価格【75%OFF!!】:997円(税込)

※「Z バージョン」もセール対象となります。



PS5/PS4『バイオハザード RE:3』(ゲーム本編)





通常価格:3,990円(税込)

セール価格【75%OFF!!】:997円(税込)

※「Z バージョン」もセール対象となります。



PS4『モンスターハンターワールド:アイスボーン』(超大型拡張コンテンツ)





通常価格:2,990円(税込)

セール価格【34%OFF!!】:1,973円(税込)

※超大型拡張コンテンツをご利用いただくには、別売りの『モンスターハンター:ワールド』(ゲーム本編)が必要です。







Steam Store



▼The Game Awards Sale

セール期間:2022年12月15日(木)AM2:59まで

https://store.steampowered.com/publisher/capcom/sale/tga

Steam『ストリートファイターV チャンピオンエディション + シーズン 5 プレミアムパス バンドル』(ゲーム本編)





通常価格:6,632円(税込)

セール価格【66%OFF!!】:2,197円(税込)



Steam『カプコン ファイティング コレクション』(ゲーム本編)





通常価格:4,990円(税込)

セール価格【25%OFF!!】:3,742円(税込)



▼Capcom Arcade 2nd Stadium Sale

セール期間:2022年12月22日(木)AM2:59まで

https://store.steampowered.com/app/1755910/Capcom_Arcade_2nd_Stadium/

Steam『Capcom Arcade 2nd Stadium:ヴァンパイアセイヴァー - The Lord of Vampire -』(ダウンロードコンテンツ)





通常価格:400円(税込)

セール価格【50%OFF!!】:200円(税込)

※本コンテンツをご利用いただくには『Capcom Arcade 2nd Stadium』(ゲーム本編:無料)が必要です。



Steam『Capcom Arcade 2nd Stadium:ロックマン ザ・パワーバトル』(ダウンロードコンテンツ)





通常価格:400円(税込)

セール価格【50%OFF!!】:200円(税込)

※本コンテンツをご利用いただくには『Capcom Arcade 2nd Stadium』(ゲーム本編:無料)が必要です。



Steam『Capcom Arcade 2nd Stadium:超浮遊要塞エグゼドエグゼス』(ダウンロードコンテンツ)





通常価格:400円(税込)

セール価格【50%OFF!!】:200円(税込)

※本コンテンツをご利用いただくには『Capcom Arcade 2nd Stadium』(ゲーム本編:無料)が必要です。







ニンテンドーeショップ



セール期間:2023年1月4日(水)23:59まで

https://store-jp.nintendo.com/feature_capcomsale_2.html

Nintendo Switch『ロックマンX アニバーサリー コレクション』(ゲーム本編)





通常価格:3,362円(税込)

セール価格【70%OFF!!】:990円(税込)



Nintendo Switch『ロックマン11 運命の歯車!!』(ゲーム本編)





通常価格:5,082円(税込)

セール価格【80%OFF!!】:990円(税込)



Nintendo Switch『ロックマン ゼロ&ゼクス ダブルヒーローコレクション』(ゲーム本編)





通常価格:3,990円(税込)

セール価格【62%OFF!!】:1,490円(税込)





※CEROレーティング「Z」の「グロテスクバージョン」及び「Z バージョン」は18才以上のみ対象の商品です。18才未満の方には販売しておりません。

※セール詳細及びコンテンツ内容、その他セール対象コンテンツはカプコンセールページか各デジタルストアにてご確認ください。

※ラインナップによってセール期間が異なります。ご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。

※セットに含まれる商品は他のセット商品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。





