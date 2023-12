[日本コロムビア株式会社]





2018年に開催された一夜限りのライブ「YUKIHIRO TAKAHASHI LIVE2018 SARAVAH SARAVAH!」を

2024年1月19日(金)より109シネマズプレミアム新宿にて上映されることが決定した。

この公演は、1978年にリリースしたソロ・デビュー・アルバム『Saravah!』を完全再現したもの。

当時のアーティスト表記に倣い、高橋ユキヒロ名義での公演となった。

オリジナル盤のレコーディングに参加した林立夫を始め、佐橋佳幸、Dr.kyOnなど11人のミュージシャンが

ユキヒロの「原点」を再現している。

また、『Saravah!』のプロデュースをユキヒロと共に行った盟友・坂本龍一がビデオコメントで登場し、レコーディング当時のエピソードを語る他、スペシャルゲストとして細野晴臣が登場。珠玉のセッションを披露する。

109シネマズプレミアム新宿は、坂本龍一が監修したサウンドシステムで上質で曇りのない劇場音響体験が可能となっている。映像作品として既にリリースされている本作だが、是非、最先端の極上の空間でご堪能頂きたい。

尚、高橋幸宏が居を構えた軽井沢での四季を追った日々をショートムービーとしてのプレゼント上映や日程限定で上映前のトークショー、YOHJI YAMAMOTOとのコラボTシャツや撮り下ろしのポストカードなどオリジナルデザインによる各種グッズの販売も予定されている。















◆上映情報

日付:1月19日(金)~1月28日(日)

上映館:109シネマズプレミアム新宿

https://109cinemas.net/premiumshinjuku/



◆トークショー

1月19日(金)佐橋佳幸×飯尾芳史×ゴンドウトモヒコ

1月24日(水)祐真朋樹×鈴木正文×青野賢一

1月28日(日)鈴木慶一

※都合により、日程、出演者が変更となる場合がございます。予めご了承下さい。



◆チケット情報

CLASS S 6,500円/CLASS A 4,500円

※トークショー開催時は、CLASS S 7,000円/CLASS A 5,000円となります。



◆イベント予告映像

https://youtu.be/kiewuXCi-lE



◆作品情報

「YUKIHIRO TAKAHASHI LIVE2018 SARAVAH SARAVAH!」

品番:COXA-1315

値段:¥5,500(税込)



収録楽曲

01.FOR FRANCIS

02.VOLARE (NEL BLU DIPINTO DI BLU) / ボラーレ

03.SARAVAH! / サラヴァ!

04.C'EST SI BON / セ・シ・ボン

05.LA ROSA / ラ・ローザ

06.MOOD INDIGO / ムード・インディゴ

07.ELASTIC DUMMY / エラスティック・ダミー

08.SUNSET / サン・セット

09.BACK STREET MIDNIGHT QUEEN / バック・ストリート・ミッドナイト・クィーン

10.PRESENT / プレゼント

11.4月の魚/

12.BRAND NEW DAY1

13.THE LOOK OF LOVE

14.MAJI

15.SARAVAH! / サラヴァ!



出演

高橋ユキヒロ

佐橋佳幸(G)、Dr.kyOn(key)、林立夫(Dr)、矢口博康(Sax)、有賀啓雄(B)、斎藤有太(Key)、

ゴンドウトモヒコ(Ehpho, Computer, etc)、藤井珠緒(Per)、重住ひろこ(Cho)、岡村玄(Cho)、

ツヤトモヒコ(Cho)、細野晴臣(B,AG)





◆プロフィール

1952年生まれ、東京都出身。高校時代からスタジオミュージシャンとして活躍し、武蔵野美術大学在学中の

1972年にサディスティック・ミカ・バンドへドラマーとして加入。その後1978年に細野晴臣、坂本龍一とともにYELLOW MAGIC ORCHESTRA(YMO)を結成し国内外に大きな影響を残こし、1983年に「散開」。

その後ソロ活動と併行し鈴木慶一とのユニットTHE BEATNIKSや、原田知世、高野寛らと結成したpupaなどで

活躍する。また細野とのユニットSKETCH SHOWや、SKETCH SHOWに坂本が加わったHASYMOやYMOなど、名義を使い分け不定期に活動。ソロとしては、1978年の「Saravah!」以降コンスタントにアルバムを発表し続けた。2013年7月には、ジェームス・イハなどを迎えた新バンド「In Phase」とともに、バンドサウンドを展開したオリジナルアルバム「LIFE ANEW」を発表した。2014年1月に小山田圭吾(Cornelius)、砂原良徳、

TOWA TEI、ゴンドウトモヒコ、LEO今井の5人をメンバーに迎えたバンド「高橋幸宏 & METAFIVE」として

一夜限りのスペシャルライブを実施する。このステージが好評を集め、その後も複数のライブイベントに出演。

同年9月公開の映画「攻殻機動隊ARISE border:4 Ghost Stands Alone」ではエンディングテーマ「Split Spirit」を書き下ろし、翌2015年にはグループ名を「METAFIVE」へと改めた。 2022年に音楽活動50周年を迎え、

同年9月には親交のあるアーティストたちが出演するアニバーサリーライブが行われた。2023年1月11日、70歳で亡くなった。



