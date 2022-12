[株式会社カプコン]

2023年2月5日(日)に、中野サンプラザホールにてモンスターハンターライズ&サンブレイクのミュージックライブ「モンスターハンターライズ&サンブレイク ~百竜ノ響宴~」の開催決定! 生のバンド演奏とスペシャルゲストの歌声で「ライズ」と「サンブレイク」の音楽に酔いしれよう!

2022年12月15日(木)と12月22日(木)配信の「モンハン部通信」内から本公演チケット先行抽選に申込ができます!

まだ「CAPCOM ID」に会員登録しておらず、「モンハン部通信」の登録もまだの方は、ぜひ「モンハン部通信」配信前日の12月14日(水)までに登録してください!



詳細はこちら

https://www.monsterhunter.com/mhb/mhml2023/







「モンハン部通信」限定 本公演チケット先行抽選販売に申し込むには





1.以下のURLより、「CAPCOM ID」に会員登録してください。すでにご登録済の方は2.3.をご確認ください。

https://cid.capcom.com/ja/



2.「CAPCOM ID」に登録後、「CAPCOM ID」のマイページ内「お知らせメール管理」にて「モンハン部通信」をご登録ください。



3.2022年12月15日(木)と12月22日(木)配信の「モンハン部通信」にて、本公演チケット先行抽選販売サイトのURLをお知らせいたします。

※各配信日の前日までにCIDへ登録の上、モンハン部通信の登録をお願いします。

※本公演チケット先行抽選販売に申し込むには「CAPCOM ID」へのログインが必要です。







公演概要





■公演名:モンスターハンターライズ&サンブレイク ~百竜ノ響宴~

■日時:2023年2月5日(日) 16:00開場/17:00開演

■会場:中野サンプラザホール

■チケット料金:全席指定(限定グッズ・エコバッグ付):9,500円(税込)



