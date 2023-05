[Kenneth Research]



調査期間: 2023年4月17 日―5月9日

調査業者: RNPL

調査対象: 当社は、あらゆる規模の 545の市場プレーヤーに対して調査を実施しました。

有効な回答の数: 545

調査方法: 実地調査 226、 インターネット調査319

調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。

調査結果:



質問: 粘液水腫昏睡市場の規模はどのくらいですか?



粘液水腫昏睡市場は、2023ー2035年の予測期間中に約4%のCAGRで成長し、2035年末までに約50億米ドルに達すると推定されています。これに加えて、2022 年の粘液水腫昏睡市場の規模は約 20 億米ドルでした。粘液水腫昏睡市場の成長は、自己免疫疾患の有病率の増加に起因している可能性があります。自己免疫疾患には 80 以上の異なる形態があることが判明しています。 2022 年の米国では、これらの病気により合計 24百万人以上が影響を受けました。これらの状態は、体の免疫系が健康な細胞、組織、臓器を意図せず標的とすることで発症し、その結果、さまざまな症状や問題が生じます。したがって、自己免疫疾患の結果として甲状腺が損傷する可能性があり、その結果、甲状腺機能低下症や粘液水腫が発生する可能性があります。





質問: 粘液水腫昏睡市場の成長を牽引する主な要因は何ですか?



粘液水腫昏睡市場の成長を牽引する主な要因は次のとおりです。

高齢者人口の増加ー世界保健機関によると、2030 年までに地球上の 6 人に 1 人が 60 歳以上になると予想されています。この時点で、60歳以上の人口は2020年の10億人から14億人に増加します。加齢に伴う甲状腺機能不全の増加は、甲状腺機能低下症および粘液水腫性昏睡のリスク増加と関連しています。高齢者は甲状腺機能低下症の副作用にもかかりやすく、より重篤な症状や結果を引き起こす可能性があります。したがって、世界人口の高齢化が進むにつれて、高齢者における甲状腺機能障害のスクリーニングと早期発見に対する需要が高まる可能性があります。



医療費の増加



肺炎の有病率の増加



未治療の怪我の急増







質問:粘液水腫昏睡市場に関連する課題は何ですか?



粘液水腫昏睡市場に関連する課題は次のとおりです。

高額な治療費ー粘液水腫の昏睡療法は頻繁に入院や広範囲にわたる治療が必要となるため、高額な費用がかかる可能性があります。粘液水腫性昏睡は医療施設で治療されることが多いため、入院費用は多額になる可能性があります。これは、病院の宿泊費、医療従事者、医療機器の費用をカバーする場合があります。さらに、病気の診断と継続的なモニタリングを支援するために、血液検査や画像検査などの診断検査が必要になる場合があります。これらのテストには費用がかかる可能性があります。さらに、粘液水腫性昏睡の治療には、甲状腺ホルモン補充療法や水分や電解質などの支持療法が頻繁に使用されます。これらの薬は、特に静脈内に投与する必要がある場合、費用もかかる可能性があります。



人々の意識の限界



特別な治療法の欠如









質問: 粘液水腫昏睡市場はどのように分類されますか?



粘液水腫昏睡市場は、次のセグメントに基づいて分類されます:



投与経路別

経口



注射







投与経路別に基づいて、経口は 2035 年末までに最大の収益を獲得すると予想されています。この部門の成長は、人々の経口治療に対する嗜好の高まりによるものと考えられます。静脈内治療と比較して、経口薬は感染症や静脈損傷などの問題のリスクが低くなります。注射後の再燃は、注射後数時間で約 50 人に 2 人に起こると考えられています。したがって、経口治療の好みが高まっています。さらに、患者は経口薬の服用が点滴ラインを必要とせず、自宅や病院で服用できるため、より便利であると感じています。 また、経口薬は通常、静脈内薬よりも安価であるため、患者はより簡単に入手できる可能性があります。さらに、静脈内薬剤とは対照的に、経口薬剤は胃腸管を通じて吸収されるため、薬剤の放出が遅く持続する可能性があります。



流通チャネル別

病院薬局



小売薬局



ドラッグ ストア



オンライン薬局







流通チャネル別に基づいて、病院薬局セグメントは、予測期間中に当社の粘液水腫昏睡調査によると、大幅な成長を遂げると推定されています。粘液水腫性昏睡は重篤な病状であり、多くの場合、即時入院と専門的治療が必要になります。甲状腺ホルモン補充療法は、粘液水腫性昏睡の治療に使用される薬であり、患者がこの潜在的に致命的な病気の治療を受ける病院の薬局で一般的に利用可能です。さらに、レボチロキシン (T4) ホルモンとリオチロニン (T3) ホルモンは、粘液水腫性昏睡の治療に使用される他の薬剤とともに、医師の助けを得て服用されることがよくあります。



さらに、市場は適応症別と薬物クラス別に分類されます。適応症は甲状腺機能低下症、低コルチゾール血症、低換気、低血糖、低血圧に分類されます。そして、薬物クラスは、合成および天然に分類されます。



質問: 粘液水腫昏睡市場の主要プレーヤーは? 市場における最近の進展にはどのようなものがありますか?



粘液水腫性昏睡市場の主要プレーヤーは、AbbVie Inc、Merck & Co Inc、Pfizer Inc、GSK plc、Sanofi Global、Mylan N.V、Teva Pharmaceutical Industries Ltd、Novartis AG、Lannett Company, Inc、Advanz Pharmaなどです。



市場における最近の動向のいくつかは次のとおりです:

Pfizer Incと Valneva SEは、ファイザーが研究のスポンサーとして、第3相臨床研究である屋外レクリエーショニスト向けライム病ワクチン(VALOUR)(NCT05477524)に登録していたアメリカ人数名を解雇することを選択したと発表した。 この研究では、潜在的なライム病ワクチン候補である VLA15 の有効性、安全性、免疫原性を調べています。



ADVANZ PHARMA と Kyowa Kirin Co Ltdは、ADVANZ PHARMA Corp. LimitedがTostranの世界的権利を購入することで合意に達しました。 ADVANZ PHARMA Corp. Limited は、英国に本社を置き、ヨーロッパの専門薬、病院薬、希少疾患薬に戦略的に重点を置いている世界的な製薬会社です。 この取引は2023年の第2四半期以内に完了する予定です。







質問:粘液水腫昏睡市場で有利な成長機会を提供すると予想される地域はどれですか?



北米における粘液水腫性昏睡市場シェアは、他のすべての地域の市場の中で、高齢者人口の増加と医療費の増加を背景に、2035年末までに最高の成長を遂げると予測されています。米国の高齢者の割合は、団塊の世代全員が65歳以上となる2030年までに15%から21%に上昇すると予想されています。2060年までにアメリカ人のほぼ4人に1人が65歳以上となり、85歳以上の人の数は3倍となり、さらに50万人が百寿者となるです。さらに、診断方法が改善され、粘液水腫性昏睡の症状に対する認識が高まった結果、より多くの粘液水腫性昏睡の症例が特定され、診断される可能性があります。



ヨーロッパの粘液水腫昏睡市場は 2 番目に大きく、予測期間中に最も高い成長を遂げると推定されています。甲状腺ホルモン補充療法は、粘液水腫性昏睡の最も典型的な原因である甲状腺機能低下症の主な治療法です。ホルモンの生成を回復するには、合成甲状腺ホルモンを摂取する必要があります。甲状腺機能低下症の有病率の上昇に伴い、ヨーロッパでは甲状腺ホルモン補充療法の人気が高まっています。さらに、甲状腺機能低下症とその副作用(粘液水腫昏睡など)の診断方法は大きく進歩しました。これらは、甲状腺を評価するための画像検査と甲状腺ホルモンレベルを測定するための血液検査で構成されます。 診断方法の改善により、欧州における粘液水腫昏睡治療の必要性が高まっています。



会社について:



Research Nester(LAMORI PRIVATE LIMITED)目標は、効率的なビジネス ソリューションを提供することにより、クライアントが目標を達成できるよう支援することです。当社の調査アナリストとコンサルタントの多様なネットワークを通じて、クライアントが予算を含むビジネス評価のすべての重要な側面を理解し、世界中で戦略的なビジネス解決策を提供できるように支援します。RNPL は 30 か国以上で信頼と顧客基盤を獲得しており、他の経済への拡大にもさらに注力しています。当社は、クライアントに可能な限り最高のサービスを提供し、ビジネスの範囲を拡大するのを支援することを約束します。



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/11-20:46)