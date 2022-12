[株式会社カプコン]

【カプコン直営店舗関連情報】



2022年12月16日(金)より、カプコンカフェ イオンレイクタウン店と、先日オープンしたばかりの梅田店の2店舗において、「逆転裁判」シリーズのメニューやグッズを展開するコラボレーションを開催いたします。

今回、その限定メニューを大公開! 詳細は「カプコンカフェ イオンレイクタウン店・梅田店」公式サイトでも公開しますので、ぜひチェックしてください!

※新型コロナウイルスの感染防止対策を行ったうえで開催いたします。









■「逆転裁判」シリーズコラボメニューを大公開!





1.「異議あり!ロマン感じるレトロオムライス」 1,870円(税込)

成歩堂龍ノ介と亜双義一真をモチーフにしたメニューです。文明開化を感じるレトロなオムライスです。「くらえ!」「異議あり!」モナカはランダムとなります。



2.「御剣のクラバットスープパスタ」 1,870円(税込)

御剣怜侍をモチーフにしたメニューです。御剣の身に着けているクラバットを表現したスープパスタです。クラバットを表現したオムライスシートはスープと一緒にお召し上がりください。



3.「オドロキくんのびっくり!ベリーモンブラン」 1,540円(税込)

王泥喜法介をモチーフにしたメニューです。オドロキくんの衣装の赤をモチーフにしたベリーモンブランです。

オドロキくんの髪型モチーフのクッキーを添えました。



4.「成歩堂龍一・異議あり!ライム」 880円(税込)

成歩堂龍一の衣装モチーフにしたドリンクです。ドリンク全体のカラーはスーツのカラーで、ドレンチェリーでネクタイのカラーを表現しています。トップには成歩堂龍一の好物リンゴが添えられています。



5.「亜双義一真・異国を目指す熱血コーラ」 880円(税込)

亜双義一真の衣装をモチーフにしたドリンクです。チョコレートシロップとコーラを使用し学ランとブーツのカラーをイメージしたドリンクに仕上げました。トレードマークの赤ハチマキをリボンで表現しています。



6.「綾里真宵・霊媒師のたしなみドリンク」 880円(税込)

綾里真宵の衣装をモチーフにしたドリンクです。衣装カラーの紫を基調したドリンク、レモンシロップで勾玉の黄色を表現しています。シロップと混ぜてお召し上がりください。



7.「バンジークス・オールドベイリーの聖杯」 880円(税込)

バロック・バンジークスが手に持っている神の聖杯をモチーフにしたドリンクです。聖杯の中の紅いドリンクをぶどうジュースとカシスシロップで表現しました。レモンを絞って味の変化をお楽しみください。



※その他にも、「葡萄酒風味・死神のビーフシチュー」(1,870円 税込)や、「成歩堂法律事務所の粗品紅白饅頭スイーツプレート」(1,540円税込)、「Wヒロインのケーキプレート」(1,540円 税込)などのメニューご用意しております。

メニューの詳細は各店のカプコンカフェ公式ページにてご確認ください。



■オリジナルノベルティもプレゼント!

カプコンカフェにてオリジナルドリンクをご注文いただいた方にはコースター(全10種の中から1枚をランダム)をプレンゼントします。

さらにカフェメニューのご利用が3,000円(税込)毎にブロマイド風ポストカードを1枚プレゼントいたします。



▼オリジナルドリンクをご注文で「コースター」(全10種の中から1枚をランダム)をプレゼント









▼カフェメニューのご利用が3,000円(税込)毎に「ブロマイド風ポストカード」(全11種の中から1枚をランダム)をプレゼント







■予約システム

「カプコンカフェ」では、お席を事前にご用意する「ネット予約」も受付中です。こちらは「カプコンカフェ」公式サイトより受付となります。皆様のご来店をお待ちしております。



▼カプコンカフェ イオンレイクタウン店 予約ページ

https://booking.resebook.jp/webrsv/search/s014341101/17014?isfixshop=true

▼カプコンカフェ 梅田店 予約ページ

https://booking.resebook.jp/webrsv/vacant/s014341101/28574?isfixshop=true

※店舗により予約ページが異なりますので、ご注意ください。





■「逆転裁判」シリーズコラボ開催概要■

・店舗 : 「カプコンカフェ イオンレイクタウン店」

【開催期間】2022年12月16日(金)~2023年1月12日(木)

埼玉県越谷市レイクタウン4-2-2 イオンレイクタウンkaze 3F

048-967-5163

【公式サイト】https://www.capcom.co.jp/amusement/capcomcafe/index.html



「カプコンストア&カフェ 梅田店」

【開催期間】2022年12月16日(金)~2023年1月19日(木)

大阪府大阪市北区梅田3-1-1 大丸梅田店 13F

06-4256-8248

【公式サイト】https://www.capcom.co.jp/amusement/capcomcafe/umeda/

※店舗により開催終了日が異なりますので、ご注意ください。



・カフェ公式Twitter : https://twitter.com/Capcom_Cafe/

・カフェ公式Instagram : https://www.instagram.com/capcomcafe/





(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/08-13:16)