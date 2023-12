[日本コロムビア株式会社]





声優の諏訪ななかの配信シングル「My Step」が12月20日(水)0時より各音楽配信ストリーミングサービスにて配信開始する。諏訪にとって、配信シングルのリリースは今作が初めて。





「My Step」は作詞・作曲・編曲を松坂康司が担当した前向きな歌詞が特徴のPOPな楽曲で、今年10月1日に開催された「NANAKA SUWA 4th LIVE~Starry Bloom~」で初披露された諏訪ななかの最新曲。配信開始と合わせてYouTubeチャンネルでは4thライブでの歌唱写真を使ったオフィシャルオーディオが公開されるので、チェックしてみよう。





さらに、「My Step」の配信リリースを記念したインスタライブを12月20日(水)20時より実施することも決定している。諏訪ななかの新曲に注目しよう。





◆RELEASE INFO

2023年12月20日(水)配信リリース

諏訪ななか New Single

「My Step」

作詞・作曲・編曲:松坂康司

COKM-44674





[配信URL]

https://suwananaka.lnk.to/mystep





[YouTube Official Audio]

諏訪ななか「My Step」YouTube Official Audio

https://www.youtube.com/watch?v=_C-kaKvExTc





◆インスタライブ

配信シングル『My Step』のリリースを記念したインスタライブが決定!音楽STAFF公式Instagramでは初のインスタライブです!楽曲に関してたっぷりとお届けします!!





配信日時:12月20日(水)20時~





諏訪ななか音楽STAFF公式Instagram

https://www.instagram.com/staff_nanaka/





◆デジタル配信シングル「My step」リリース記念X(旧:Twitter)シェアキャンペーン





対象のストリーミングサービスにて、12月20日より配信スタートする「My step」を聞いて、楽曲の感想と共に楽曲URLと指定のハッシュタグをツイートしていただいた方の中から抽選で5名様に諏訪ななかさんのスペシャルチェキをプレゼントいたします。





【対象ストリーミングサービス】

Apple Music/Spotify/LINE MUSIC/Amazon Music/AWA/KKBOX/ YouTube Music/TOWER RECORDS MUSIC





【対象楽曲リンク】

https://suwananaka.lnk.to/mystep





【応募方法】

(1)諏訪ななか音楽スタッフ公式(@staff_nanaka)のTwitterアカウントをフォロー。

(2)対象のストリーミングサービスにて『Mystep』の作品ページへアクセスする。

◎作品ページはこちら⇒Linkfireのリンクを入れます

(3)作品ページ内にある「…」ボタンをタップ→「アルバム共有/シェア」などを選択→X(旧:Twitter)を選択。

(4)作品ページのURLがX(旧:Twitter)の投稿画面に表示されたら、ハッシュタグ「#諏訪ななか_Mystep」をつけて、楽曲の感想と一緒にシェア投稿する。





【指定ハッシュタグ】#諏訪ななか_Mystep

【対象期間】12月20日(水)0:00~12月27日(水)23:59

【当選内容】諏訪ななかのスペシャルチェキを抽選で5名の方にプレゼント!





◆諏訪ななか PROFILE

11月2日生まれ。





代表作:

「ラブライブ!サンシャイン!!」松浦果南 役

「幻日のヨハネ -SUNSHINE in the MIRROR-」カナン役

「新米錬金術師の店舗経営」ケイト・スターヴェン 役

「痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。」ユイ 役

「グリザイア クロノスリベリオン」漆葉小宵 役

「ホッピングガールこはね ジャンピングキングダム -黒兎の姫-」桃乃小跳 役





◆公式Twitter @suwananaka (https://x.com/suwananaka?s=20)

◆音楽スタッフ公式Twitter @staff_nanaka (https://x.com/staff_nanaka?s=20)

◆公式Instagram https://www.instagram.com/n.suwawagram/

◆スタッフ公式Instagram https://www.instagram.com/staff_nanaka

◆MUSIC OFFICIAL SITE https://columbia.jp/suwananaka/

◆OFFICIAL FANCLUB「7colors world」https://suwananakafc.com/



