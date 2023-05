[Kenneth Research]



調査期間: 2023年4月16日―4月22日

調査業者: RNPL

調査対象: 当社は、あらゆる規模の 545の市場プレーヤーに対して調査を実施しました。

有効な回答の数: 545

調査方法: 実地調査 226、 インターネット調査319

調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。

調査結果:





質問: 収益サイクル管理市場の規模はどのくらいですか?



収益サイクル管理市場規模は、2023 ー2035 年までの予測期間中に、最大13.60% の CAGR で成長することにより、2035 年末までに 最大2,140 億米ドルに達すると推定されています。これに加えて、2022 年の収益サイクル管理市場規模は約460 億米ドルと評価されました。当社の収益サイクル管理市場調査によると、市場の成長は、構造化されたヘルスケア サービスに対するニーズの高まりと、そのようなシステムの採用に起因する可能性があります。患者の身元、保険プランなどの管理データを統合して、世界中で患者のプールが拡大しているため、迅速な価値ベースの償還を実現します。たとえば、最近の更新によると、2022 年にノルウェーの総合病院に入院した患者は 2,00,700 人を超えました。



世界銀行の統計によると、GDP に占める現在の世界中の医療費は、2000 年の 8.63% から 2019 年の 9.84% に増加しました。したがって、世界中でさまざまな種類の慢性疾患が蔓延し、支出が増加しているため、病院での患者数が増加しているため、予測期間中に収益サイクル管理市場が拡大する可能性があると予測されています。



質問: 収益サイクル管理市場の成長を牽引する主な要因は何ですか?



収益サイクル管理市場の成長を牽引する主な要因は次のとおりです。

医療請求ソフトウェアと医療請求会社の機会を拡大ーヘルスケア サービス プロバイダーがワークフローの効率を改善する必要性が高まっていること、および拒否された請求の数を減らしてヘルスケア施設の時間と費用を節約する慣行を採用していること患者がオンラインで支払いを行うことができるようにすることで、これらの高度な RCM システムの採用が促進されることが期待されます。現在、米国だけで 300 弱の医療請求会社が運営されています。



財務プロセスのアウトソーシングの増加傾向



健康保険制度の適用範囲の拡大



急速に変化するヘルスケア部門







質問: 収益サイクル管理市場に関連する課題は何ですか?



市場に関連する課題は次のとおりです。

最新の管理モデルへの切り替えに消極的ー多くのヘルスケア部門は依然として従来の収益管理方法に依存しており、このようなテクノロジーの採用には時間がかかり、時間のかかるプロセスが含まれるため、近い将来の市場の成長を妨げると考えられています。さらに、多くの未開発国および発展途上国における適切なITインフラストラクチャの欠如、およびスムーズな切り替えのための適切な技術ガイダンスの欠如により、予測期間中の業界の成長がさらに制限されることが予想されます。



標準化の欠如



厳格な規制の枠組み







質問: 収益サイクル管理市場はどのように分類されますか?



市場は次のように分類されます。



展開モデル別

オンプレミス



クラウドベース







当社の世界の収益サイクル管理市場調査によると、市場は、オンプレミスおよびクラウドベースへの展開モデルによって、需要と供給についてセグメント化および分析されています。収益サイクル管理の 2 種類の展開モデルのうち、クラウドベースのセグメントは、2035 年に約 70% の最大の市場シェアを獲得すると推定されています。このセグメントの成長は、全体的な IT コストの削減に役立つ柔軟性とパフォーマンスと効率の向上により、クラウドベースのサービスとクラウド コンピューティングに対するヘルスケア セクターの信頼性が高まっていることに起因する可能性があります。調査によると、ヘルスケア組織の 82% 以上がすでに世界中でクラウド サービスを使用しており、これらのクラウド インフラストラクチャ サービスは年々急増しています。



エンドユーザー 別

病院



専門クリニック



研究所







世界の収益サイクル管理市場は、病院、専門クリニック、研究所などへのエンドユーザーによる需要と供給についてもセグメント化および分析されています。これらの特定のセグメントの中で、病院セグメントは、2035 年に約 54% の大きなシェアを獲得すると予想されます。このセグメントの成長は、世界中で急成長している患者のプールとともに、グローバルなヘルスケア インフラストラクチャが急速に拡大していることに起因する可能性があります。一方、専門クリニックセグメントは、可処分所得の増加や便利でより良い治療への需要の高まりなどのサポート要因により、これらのクリニックの人気が高まっているため、予測期間中に大規模なCAGRを目撃すると予測されています。



市場はさらに、サービスに基づいて、請求と拒否管理、医療コーディングと請求、電子医療記録 (EHR)、臨床文書改善 (CDI)、保険とその他にも部類されます。



質問: 収益サイクル管理市場の主要プレーヤーは? 市場における最近の進展にはどのようなものがありますか?



市場の主要プレーヤーは、R1 RCM Inc.、Experian Information Solutions, Inc.、athenahealth, Inc.、AllScripts Healthcare, LLC、Epic Systems Corporation などです。



市場における最近の進展は次のとおりです。

プロバイダーと支払者向けの財務パフォーマンス ソリューションのリーダーである SSI Group, LLC は、ヘルスケア人口の健康と収益サイクルの運用のための自動請求ソリューションの大手プロバイダーである RCxRules とのパートナーシップを発表しました。



R1 RCM Inc. は、医療提供者向けのテクノロジー対応の収益サイクル管理 (RCM) サービスのリーダーであり、学術医療システムである Rush University System for Health (RUSH) との戦略的パートナーシップを発表し、収益サイクルのパフォーマンスの卓越性を達成し、医療の革新を加速します。







質問:収益サイクル管理市場で有利な成長機会を提供すると予想される地域はどれですか?



当社の収益サイクル管理市場調査によると、北米の収益サイクル管理の市場シェアは、他のすべての地域の市場の中で最大であり、2035 年末までに約 36% になると予測されています。収益サイクル管理市場の成長は、主にヘルスケア業界でのデジタルトランスフォーメーションの進展に起因する可能性があります。また、ヘルスケア分野における収益サイクル管理システムなどの最新の IT ソリューションの採用の増加に加えて、ヘルスケア IT 支出の増加により、効率が向上し、価値に基づくケアの償還が改善されます。調査によると、米国だけでも、病院と医療システムの 75% が COVID-19 パンデミックの際に収益サイクル管理 (RCM) テクノロジーを導入しました。



アジア太平洋地域の収益サイクル管理業界は 2 番目に大きいと推定されており、2035 年末までに約 26% のシェアを記録しています。市場の成長は主に、医療提供の質を向上させるための取り組みの増加と、新興経済国の政府の積極的なイニシアチブの高まりにより、ヘルスケア セクターのデジタル トランスフォーメーションを促進し、ヘルスケア IT ソリューションの採用が増加したことに起因する可能性があります。さらに、当社の収益サイクル管理市場調査によると、中東およびアフリカの市場は、他のすべての地域の市場の中で、2035 年末までにシェアの大部分を占めると予測されています。患者基盤の拡大、質の高い医療施設に対する需要の急増、医療政策や計画の採用の増加、医療保険とヘルスケア部門の継続的なデジタル移行などは、この地域での収益サイクル管理の採用を促進するいくつかの要因です。



