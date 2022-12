[株式会社カプコン]

【カプコン直営店舗関連情報】



2022年12月16日(金)~2022年1月19日(木)の期間中、カプコンカフェにおいて展開するアニメ『夜は猫といっしょ』コラボレーションにつきまして、カプコンカフェのオリジナルコラボグッズを一斉公開いたします。

※新型コロナウイルスの感染防止対策を行ったうえで開催いたします。





■おうちで、お外で、キュルガと一緒に過ごせるアイテムが登場!







カプコンオリジナルの描き下ろしイラストを配した「クリアファイル」や「アクリルスタンドキーホルダー」の定番アイテムをはじめ、おうちでまったり使える「蓋付マグカップ」や「前髪クリップ」などが登場。

描き下ろしイラストの中には、「モンスターハンター」シリーズのナルガクルガの姿も…!?

“ナルガキュルガ”などカプコンならではの特別なイラストを使ったオリジナルアイテムとなりますので、是非この機会にお求めください!



■商品情報(名称/税込価格)

1.「クリアファイル」 605円

2.「トレーディングアクリルスタンド」 1個 660円

3.「スマホリング(全2種)」 各 1,430円

4.「前髪クリップ2個セット」 1,100円

5.「蓋付ステンレスマグカップ(全2種)」 各 2,970円

6.「キーポーチ(全2種)」 各 1,760円

7.「ハンドタオル(全6種)」 各 1,100円

8.「刺繍フラットポーチ(全2種)」 各 1,430円

9.「トレーディングアクリルコースター」 1個 660円

10.「Tシャツ」 4,180円

11.「PCケース」 4,290円



■さりげなく使える、とっても実用的なアイテムがいろいろ









「アクリルスタンド」はミニサイズなので、デスクなどにさりげなくキュルガを飾ることができます◎ またコスメやガジェット小物などを収納するのにぴったりな「フラットポーチ」は今人気の“刺繍”仕上げ! キュルガの毛並みが艶やかに表現されています。

「キーポーチ」は、鍵や小銭だけでなく、ICケードやクレジットカードも入っちゃう便利サイズ!

是非ご自身の生活スタイルに合ったキュルガアイテムをお迎えください♪



【注意事項】

※商品画像はイメージです。実際の商品と異なる場合がございます。

※発売日は変更になる場合がございます。

※コラボ商品は後日イベント、カプコンストア、キャラカプ等のカプコンの売場やオンラインストアにて販売の可能性がございます。予めご了承ください。







■カプコンカフェ 池袋店 アニメ『夜は猫といっしょ』コラボグッズ告知サイト

https://www.capcom.co.jp/amusement/capcomcafe/ikebukuro/topics/post-46.html





■予約システム

「カプコンカフェ」では、お席を事前にご用意する「ネット予約」も受付中です。こちらは「カプコンカフェ」公式サイトより受付となります。皆様のご来店をお待ちしております。







▼カプコンカフェ 池袋店のご予約はこちら

https://booking.resebook.jp/webrsv/vacant/s014341101/20190?isfixshop=true



■アニメ『夜は猫といっしょ』とは



疲れて帰ってきた夜は、猫と過ごしたい。



突然、猫・キュルガといっしょに暮らすことになったフータ。

キュルガとの生活は不思議なことや楽しいことがたくさん!

猫とのリアルな日常を描いた最注目の猫マンガが、2022年夏、待望のアニメ化!



■アニメ『夜は猫といっしょ』公式サイト

https://yoruneko-pr.com/





■カプコンカフェ 池袋店×アニメ『夜は猫といっしょ』コラボ開催概要

・店舗 :「カプコンカフェ 池袋店」

東京都豊島区東池袋一丁目30番3号 グランドスケープ池袋 3F

03-5904-9106

【公式サイト】http://www.capcom.co.jp/amusement/capcomcafe/ikebukuro/

・開催期間 : 2022年12月16日(金)~2023年1月19日(木)

・カフェ公式Twitter : https://twitter.com/Capcom_Cafe/

・カフェ公式Instagram : https://www.instagram.com/capcomcafe/





(C)キュルZ・KADOKAWA/夜は猫といっしょ

(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/06-14:46)