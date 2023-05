[Kenneth Research]



調査期間: 2023年4月16日―5月8日

調査業者: RNPL

調査対象: 当社は、あらゆる規模の 545の市場プレーヤーに対して調査を実施しました。

有効な回答の数: 545

調査方法: 実地調査 226、 インターネット調査319

調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。

質問: 神経芽細胞腫市場の規模はどのくらいですか?



神経芽細胞腫市場規模は、2023ー2035 年の予測期間中に 約4% の CAGR で成長することにより、2035 年末までに 約5,100百万米ドルに達すると推定されています。これに加えて、2022 年の神経芽細胞腫市場規模は 約2,900百万米ドルでした。当社の神経芽細胞腫調査によると、市場の成長は、神経芽細胞腫の発生率の増加と、新しく高度な治療法の開発に起因する可能性があります。たとえば、神経芽細胞腫は、小児癌の全症例の約 8 ~ 10% を占めています。統計によると、神経芽細胞腫は 15 歳未満の子供 百万人あたり 11 ~ 13 人に発生し、10 ~ 14 歳の子供では発生率が 百万人あたり 65 人に上昇します。 神経芽細胞腫は、中枢神経系と体の他の部分とをつなぐ神経で構成される末梢神経系に影響を与える癌の一種です。このタイプの癌がより一般的になるにつれて、この疾患の診断、治療、および管理の必要性が高まることが予想され、それによって神経芽細胞腫市場の成長が促進されます。





質問: 神経芽細胞腫市場の成長を牽引する主な要因は何ですか?



神経芽細胞腫市場の成長を牽引する主な要因は次のとおりです。

神経芽細胞腫と診断された小児の生存率の向上ーたとえば、低リスクの神経芽細胞腫の小児では 95% を超える 5 年相対生存率が達成され、中リスクの神経芽細胞腫の小児では 90% ~ 95% が達成されます。 リスクの高い神経芽細胞腫の小児では、5 年相対生存率は約 50% です。 効果的な治療法が導入されて以来、神経芽細胞腫と診断された小児の生存率は大幅に向上しています。これにより、治療と治療の需要が高まり、神経芽細胞腫市場の成長が促進されています。



癌の子供たちに対する政府からの支援と資金提供



癌治療費の増加



神経芽細胞腫を治療するための標的薬の薬理学的研究



規制当局による癌治療薬の承認







質問:神経芽細胞腫市場に関連する課題は何ですか?



神経芽細胞腫市場に関連する課題は次のとおりです。

治療に伴う副作用ー神経芽細胞腫の治療はしばしば非常に過酷であり、患者の身体的および精神的健康に長期的な影響を及ぼします。 これらの副作用は、吐き気や疲労から記憶喪失や認知障害にまで及び、生活の質に悪影響を及ぼす可能性があります。



状態とその症状についての認識の欠如



発展途上国における高額な治療費と高度な治療へのアクセスの制限









質問: 神経芽細胞腫市場はどのように分類されますか?



神経芽細胞腫市場は、次のセグメントに基づいて分類されます:



治療タイプ別

化学療法



免疫療法



その他







治療タイプ別に基づいて、化学療法セグメントは、2035 年に約 37% の最大の神経芽細胞腫市場シェアを獲得すると推定されています。このセグメントの成長は、新しい化学療法薬の開発のための研究開発活動への投資の増加に起因する可能性があります。さらに、高度な化学療法剤の開発のための臨床試験の数の増加は、このセグメントの成長をさらに促進すると予想されます。たとえば、アルキル化剤、代謝拮抗剤、抗微小管剤、およびアクチノマイシン D、ブレオマイシン、ダウノマイシンなどの抗生物質など、さまざまな高度な治療薬が開発されています。さらに、化学療法は神経芽細胞腫の治療の主力であり、近い将来もそうであり続けると予想されます。



製品タイプ別

錠剤



ワクチン



その他







製品タイプ別に基づいて、錠剤セグメントは、2035 年に約 39% の大きな神経芽細胞腫市場シェアを獲得すると推定されています。錠剤セグメントは、投与の容易さ、有効性と安全性のプロファイルの向上、および他の製品タイプと比較して手頃な価格の向上により、驚異的な成長を遂げています。さらに、精密医療の出現は、個々の患者のニーズに合わせた個別化された薬物療法を提供できるため、このセグメントの成長にも貢献しています。錠剤の剤形はバイオアベイラビリティが高いため、より多くの有効成分が血流に吸収されるため、副作用が少なく効果的な治療が提供されます。さらに、錠剤は保管、取り扱い、輸送が容易で、他の形態の製品よりも費用対効果が高くなります。



さらに、市場は流通チャネル別とエンドユーザー別に分類されます。流通チャネル別はオンライン、オフライに分類されます。エンドユーザー別は病院、診療所に分類されます。



質問: 神経芽細胞腫市場の主要プレーヤーは? 市場における最近の進展にはどのようなものがありますか?



神経芽細胞腫市場の主要プレーヤーは、Merck & Co, Inc、Pfizer Inc、United Therapeutics Corporation、APEIRON Biologics AG、Sanofi S.A、Bayer AG、Sun Pharmaceutical Industries Ltd、Y-mabs Therapeutics Inc、Baxter International .Inc、Cellectar Biosciences などです。



市場における最近の動向のいくつかは次のとおりです:

Merck & Co. による Acceleron Pharma Inc. の買収は成功裏に完了しました。 Merck & Co. は、バイオ医薬品のポートフォリオを拡大し、バイオ医薬品分野における現在の能力を強化するために、Acceleron Pharma Inc. の買収を目指しました。 この買収により、Merck & Co. は Acceleron Pharma Inc. の潜在的な新薬と技術のパイプラインにアクセスできるようになり、世界中の患者により良いサービスを提供できるようになります。



Pfizer Inc. と Seagen Inc. の間で、ファイザーが革新的ながん治療薬の発見、開発、商業化に重点を置いた世界的なバイオテクノロジー企業である Seagen を買収することを目的とする契約が締結されました。229 米ドルの現金で、Seagen の株式 1 株あたり 430 億米ドルの企業価値をもたらします。







質問:神経芽細胞腫市場で有利な成長機会を提供すると予想される地域はどれですか?



当社の神経芽細胞腫調査によると、北米の神経芽細胞腫市場シェアは、他のすべての地域の市場の中で最大であり、2035 年末までに約 37% になると予測されています。神経芽細胞腫市場の成長は、主に神経芽細胞腫の有病率の上昇、医療費の増加、および地域の病院数の増加に起因する可能性があります。神経芽細胞腫は乳児 (1 歳未満) に最大の脅威をもたらすと考えられています。米国癌協会は、米国では毎年 700 ~ 800 例の神経芽細胞腫が新たに発生していると推定しています。さらに、効果的な治療法に対する地域の意識の高まりと、高度な画像診断技術と標的療法の利用可能性が、市場の成長に貢献しています。



アジア太平洋地域の神経芽細胞腫市場は 2 番目に大きいと推定されており、2035 年末までに約 27% のシェアを記録しています。神経芽細胞腫市場の成長は、主にこの疾患に関する意識の高まり、高度な治療に対する需要の増加、およびこの地域における多数のバイオ医薬品企業の存在に起因する可能性があります。さらに、この地域での研究開発活動への注目が高まっていることも、神経芽細胞腫市場の成長を後押しすると予想されます。 医療インフラと公的支援の増加により、よりアクセスしやすい医療が可能になり、平均余命と生活の質の向上につながります。 さらに、医療へのアクセスを増やすために設計された政府のイニシアチブと投資も要因となっています。



