[日本コロムビア株式会社]





シティポップ、AOR、ディスコ、フューチャー・ファンク、バラード…、様々なシーンから、そして国内外から

再評価熱の高まるシンガー、当山ひとみの2枚組ベスト盤が来年3月6日に発売決定!

1981年のデビューから現在までのオールタイム・ベスト選曲に加え、DJ MURO、ディミトリ・フロム・パリに

よるリエディットや、2018年に配信のみでリリースされたシングル「うたう MY LIFE」など、初CD化の音源も

収録した決定盤。





【作品情報】

当山ひとみ

Pretty Penny HITOMI TOHYAMA THE BEST & RARE





2024年3月6日発売(同時配信)

(2CD)COCP-42211~2 定価¥3,300(税抜¥3,000)

発売:日本コロムビア株式会社





収録予定曲

Disc 1 【Pop & Groove】

SFO-OAKLAND(サンフランシスコ-オークランド)

SLOW LOVE(愛はゆっくりやってくる)

RAINY DRIVER

WANNA KISS(Kissしたい) - MURO edit (初CD化)

LOVE IS THE COMPETITION(ラヴ・コンペティション)

SEXY ROBOT - MURO edit (初CD化)

TUXEDO CONNECTION - Dimitri from Paris edit (初CD化)

BRAND-NEW DAY

SWEET SOUL MUSIC (KISS OF LIFE)

SYMPHONY

うたう MY LIFE (初CD化)

HEARTBREAK CALENDAR

抱かれたら

PRIVATE TIME

LONELY RIDER/向井滋春 ORISSA feat. Penny

ほか





Disc 2 【Sweet & Smooth】

SO MANY TIMES ドア越しのGood Song

ANYTIME ANYPLACE

CATHY

BEHIND YOU

BABY, BABY, BABY

HITOKOTO

VELVET MORNING

GET MY LOVE(愛を奪って)

IT'S NOT EASY

もしLife story書くなら(YOU ARE THE ONE)

TRY TO SAY(言い出しかねて)

銀河の片隅で

愛しい人~IT ALL COMES DOWN TO LOVE~

SILENT NIGHT

OUR LOVELY DAYS

ほか





※全32曲収録予定





当山ひとみ



ニックネーム:Penny(ペニー) 沖縄県出身

1981年コロムビアからシングル「ドア越しのGOOD SONG」、アルバム『JUST CALL ME PENNY』でデビュー。『NEXT DOOR』『SEXY ROBOT』など計13枚のオリジナル・アルバムをリリース。

1988年にはエリック・ゲイル、リチャード・ティー、ランディ・ジャクソン、マイク・ベアード、山岸潤史、ウォーター・シスターズを従えたライヴを実施した。

ソロ以外にも1991~1992年にユニゾネアとのユニット「CONVERSATION」で3枚のアルバムをリリースするほか、他のアーティストへの英語詞の提供などを行っている。

近年、シティポップ/フューチャー・ファンクの方面から国内外で再評価が高まっており、2023年にはNight Tempoのアルバムに歌と作詞で参加。ライヴも精力的に行っている。





■当山ひとみ 日本コロムビア アーティストページ

https://columbia.jp/artist-info/tohyamahitomi/



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/18-13:46)