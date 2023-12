[日本コロムビア株式会社]

ファイナル公演は8年ぶりとなる日比谷野音公演!



THE COLLECTORSが来年2024年の3月から4月にかけて、全国8カ所でのツアー「ロックンロール イースター 2024」を開催することを発表した。







2024年3月2日の広島公演を皮切りに、福岡・大阪・愛知・北海道・埼玉・宮城と周り、ファイナルは2016年以来8年ぶりとなる東京・日比谷野外大音楽堂にて開催される。

チケットは本日12月10日(日)19時より、オフィシャルファンクラブ「コレクトロン」にて先行受付が開始される。今年2023年は12ヶ月連続でのクアトロマンスリーライブを全日程ソールドアウトしたTHE COLLECTORSが、来年は1年ぶりの全国ツアーを開催するということで、楽しみにしていてもらいたい。



----

THE COLLECTORS TOUR「ロックンロール イースター 2024」

2024年3月2日(土) <広島> Live space Reed OPEN 16:00 / START 16:30

2024年3月3日(日) <福岡> CB OPEN 16:00 / START 16:30

2024年3月9日(土) <大阪> BIGCAT OPEN 15:45 / START 16:30

2024年3月10日(日) <愛知> CLUB QUATTRO OPEN 15:45 / START 16:30

2024年3月16日(土) <北海道> cube garden OPEN 16:00 / START 16:30

2024年3月23日(土) <埼玉> HEAVEN'S ROCK 熊谷 VJ-1 OPEN 16:00 / START 16:30

2024年3月31日(日) <宮城> darwin OPEN 16:00 / START 16:30

2024年4月14日(日) <東京> 日比谷野外大音楽堂 OPEN 15:45 / START 16:30

----



■RELEASE



25th Album

「ジューシーマーマレード」



2022年11月23日発売

COCP-41913 ¥3,300(税込)



1.黄昏スランバー

2.ジューシーマーマレード

3.GOD SPOIL

4.パレードを追いかけて

5.裸のランチ

6.もっともらえる

7.サンセットピア

8.イエスノーソング

9.負け犬なんていない

10.長い影の男

11.アサギマダラ

12.ヒマラヤ





THE COLLECTORS WEB:https://thecollectors.jp/

NIPPON COLUMBIA WEB:https://columbia.jp/collectors/



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/11-09:16)