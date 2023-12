[日本コロムビア株式会社]





スーパー戦隊シリーズの第47作目として、毎週日曜午前9時30分よりテレビ朝日系にて放送中の『王様戦隊キングオージャー』。



2023年9月から突入した新章で新たな敵と繰り広げられている壮絶な戦いの中で成長し、絆を強くしていく王様たちのイメージソングの収録が決定。

歌唱を担当するのは、『轟轟戦隊ボウケンジャー』『天装戦隊ゴセイジャー』のOPテーマを歌唱してきたNoB。2019年に放送されたスペシャル番組『スーパー戦隊最強バトル!!』の主題歌「最高最強 SUPER STARS!」以来となります。



「Just we go」

歌:NoB、作詩:渡部紫緒、作曲:山田信夫、編曲:渡部チェル



▌商品情報

【タイトル】王様戦隊キングオージャー EP vol.3

【発売日】2023/12/27(水)

【価格】¥1,980-(税込) 【品番】COCX-42096





▌収録内容:

1.全力キング/歌:古川貴之 作詩:古川貴之 作曲・編曲:園田健太郎

2.Pride and Brave/歌:高取ヒデアキ 作詩:渡部紫緒 作曲:佐橋俊彦 編曲:坂部 剛

3.Just we go/歌:NoB 作詩:渡部紫緒、作曲:山田信夫、編曲:渡部チェル

4.I'm still alive/歌:鎌田章吾 作詩:マイクスギヤマ 作曲・編曲:YOFFY

5.Pride and Brave(オリジナル・カラオケ)

6.Just we go(オリジナル・カラオケ)

4.I'm still alive(オリジナル・カラオケ)

▌購入者特典:

『王様戦隊キングオージャー EP vol.3』をお買上げの方に特典をプレゼント!!

2023/12/27発売『王様戦隊キングオージャー EP vol.3』(COCX-42086)を対象店舗でお買上げの方に先着で、下記特典をプレゼント!!

・メーカー特典:王様戦隊キングオージャー パピヨンオージャー/ゴッドパピヨン キングカード

※カードサイズは148×100mmです。

・Amazon.co.jp:メガジャケ



▌『王様戦隊キングオージャー』の全曲プレイリストも公開中!

URL https://king-ohger.lnk.to/Playlist





