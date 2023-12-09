9mm Parabellum Bullet、来年2月に名古屋…
［日本コロムビア株式会社］
9mm Parabellum Bulletが来年2024年2月から3月にかけて開催する自主企画イベント「カオスの百年」の名古屋・大阪公演の対バンアーティストを発表した。
2月8日(木)の名古屋・THE BOTTOM LINE公演にはBIGMAMA、2月27日(火)の大阪・BIGCAT公演にはTHE BAWDIESがそれぞれ出演する。チケットは本日よりオフィシャル最終先行の受付が開始されているので、是非チェックしてもらいたい。
9mm Parabellum Bulletは2024年のスタートとして、2月8日(木)、9日(金)に「カオスの百年 vol.18」を名古屋・THE BOTTOM LINEにて、2月27日(火)、28日(水)には「カオスの百年 vol.19」を大阪・BIGCATにて開催。どちらも初日はツーマン、2日目はワンマンで行われる。そして、記念すべき20周年結成日である3月17日(日)に東京・Billboard Live TOKYOにて開催される「カオスの百年 vol.20」は二部公演となり、昼の部は男性限定公演、夜の部は女性限定公演となる。
■Release
9mm Parabellum Bullet
2023.8.9 Release
12th Single
「Brand New Day」
COCA-18138 ￥1,500+税
1.Brand New Day
2.Live Track From “19th Anniversary Tour” 23.4.9 At F.A.D YOKOHAMA
少年の声/interceptor/One More Time/Black Market Blues/Answer And Answer/
Termination/Tear/タイトロープ/荒地/Vampiregirl/Sleepwalk/R.I.N.O./marvelous/
Beautiful Target/sector/新しい光/All We Need Is Summer Day/Talking Machine
＜9mm Parabellum Bullet 19th Anniversary＞
*開催終了公演は割愛
12月9日（土）【Acoustic LIVE】19th Anniversary Tour<AC 9mm>＠F.A.D YOKOHAMA
12月19日（火）【LIVE】19th Anniversary Tour ＠東京LIQUIDROOM
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9mm Parabellum Bullet presents 「カオスの百年 vol.18」
2024年2月8日(木)＠THE BOTTOM LINE ツーマンライブ w/BIGMAMA
OPEN 18:15 / START 19:00
2024年2月9日(金)＠THE BOTTOM LINE ワンマンライブ
OPEN 18:15 / START 19:00
▽BIGMAMA
9mm Parabellum Bullet presents 「カオスの百年 vol.19」
2024年2月27日(火)＠BIGCAT ツーマンライブ w/THE BAWDIES
OPEN 18:00 / START 19:00
2024年2月28日(水)＠BIGCAT ワンマンライブ
OPEN 18:00 / START 19:00
チケット料金：￥5,500(税込)
▽THE BAWDIES
9mm Parabellum Bullet presents 「カオスの百年 vol.20」
2024年3月17日(日)＠Billboard Live TOKYO
昼の部 ※男性限定公演
OPEN 15:30 / START 16:30
夜の部 ※女性限定公演
OPEN 20:00 / START 21:00
チケット料金：
サービスエリア￥8,900-
カジュアルエリア￥8,400-（1ドリンク付）
※ご飲食代は別途ご精算となります。
9mm Parabellum BulletオフィシャルHP：https://9mm.jp/
9mm Parabellum Bullet19周年特設サイト：https://9mm.jp/19thanniversary/
9mm Parabellum Bullet日本コロムビアHP：https://columbia.jp/9mm/
企業プレスリリース詳細へ （2023/12/09-11:46）
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