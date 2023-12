[日本コロムビア株式会社]

また、漫画家、井上三太が手掛けた新アーティスト写真を使用した限定生産Tシャツの会場販売も発表!







兵庫県姫路市出身、フリーキーなスタイルで異彩を放つ23歳の新世代ラッパー week dudusが、本日(12/8)2年10ヶ月ぶりの配信ニューアルバム『n00b』(ヌーブ)をリリースした。ゲーム用語で初心者を揶揄する言葉である「noob」という言葉をもじったタイトルである『n00b』は、先月先行配信された「Choco Flow」でプロデュースを務めるDJ RYOWをはじめ、様々なアプローチでヘビーウェイト・ミュージックを生み出すサウンド・オリジネイターとしてダンスミュージック・シーンで世界中に名を馳せ活動を続けるGOTH-TRAD、実弟であるラッパーREMY FOOL、ソロ活動、グループ活動で様々な楽曲やビデオをリリースする高校時代の友人であるnessなどが参加。さらに、アルバム・カバーアートは、week dudusが小学生の頃に「TOKYO TRTIBE2」に出会い、ずっと大好きな漫画家であり続けた井上三太が手掛けている。





さらに、アルバムリリース日である本日、収録曲である「OH SHIT!! feat. REMY FOOL」のMVが公開された。

実弟であるラッパーREMY FOOOLが客演で登場する「OH SHIT!!」は、フリースタイル感で作り上げられ、兄弟ならではの息の合った掛け合いは必聴。MVは、前作に続き、監督にyuuukizmを迎え制作された。REMY FOOLとの共演はもちろん、彼らの少年期を彷彿とさせる演出が施されており、幼少期からHIPHOPやレゲエなどに囲まれた豊かな環境に身を置いていたことが現在のweek dudusを形成し、アルバム『n00b』が完成したことを感じさせる内容となっている。





また、アルバム『n00b』のリリースパーティーを12月11日(月)恵比寿BATICAにて、開催することを発表。week dudusのライブはもちろん、アルバム参加のnessやREMY FOOLのライブをはじめ、DJ TIMESLIP B-BOY GO、KATらの出演が決定。さらに、会場では、本日公開された井上三太が手掛けるweek dudusのアーティスト画を前面にプリントしたweek dudus “n00b” Tシャツ(限定枚数生産)が販売される。入場料は無料(別途ドリンク代必要)のこのリリースパーティーは、来場者全員にモバイルサイズの”n00b”ステッカーが配布され、week dudusらと共に“n00b”のリリースを祝う一夜となること必須だ。

ぜひ、このリリースパーティーに参加してアルバム『n00b』を共に楽しんで欲しい。





____________________

●week dudus 「OH SHIT!! feat. REMY FOOL」視聴URL

https://youtu.be/LZ2dpQBRv94



____________________

●配信情報

week dudus

配信アルバム『n00b』

2023/12/08(金)配信

1. ELEGANCE Produced by SUNABAAN

2. Yoyu na usagi Produced by DUNBAR

3. Choco Flow Produced by DJ RYOW

4. TOM & JERRY. Produced by DOGHEN.; Ylane Fournier p/k/a YJ Production (Collaborator); Lucas Mellard p/k/a Lucas.jpeg (Collaborator)

5. phonky feat. ness Produced by Vxid

6. Bind Up Produced by GOTH-TRAD

7. BOMA YE Produced by David Arcade

8. Work Out Work Out Produced by SUNABAAN

9. OH SHIT!! feat. REMY FOOL Produced by BMTJ

10. FENDi Produced by Anyvibe; JAMES WHITCOMBE p/k/a smokey.jam (Collaborator); KYLLE COLLINS p/k/a kyxxx (Collaborator)





視聴・DLはこちらから

https://weekdudus.lnk.to/n00b

____________________

●week dudus “n00b” Release Party

日時:2023年12月11日(月)18:30 OPEN/START

場所:恵比寿BATICA (東京都渋谷区恵比寿南3-1-25 ICE CUBE 1F/2F)

出演:LIVE:

week dudus

ness

REMY FOOL

DJ:

TIMESLIP B-BOY GO

DJ KAT

※入場無料 (別途ドリンク代が必要となります)

※来場者全員ステッカープレゼント(先着順配布)



____________________

●Profile

▼REMY FOOL



2004年生まれで現在兵庫県を拠点に活動する19歳のラッパー・REMY FOOL。

小学6年生の時にサイファーと出会いラップを始め中2で歌詞を書き曲を作りだす。

2019年に1st EP 『Skinner』をリリース。

翌年の2020年に2nd EP 『SMURFS』をリリース。

実兄であるラッパーのweek dudusと、同じく姫路で活動しているラッパー・vio moonを客演にリリースした『Amigo!』が世間を驚かせその音楽センスが活かされ16歳で頭角を現す。

またABEMAで配信されたオーディション番組「ラップスタア誕生2021」では応募者1416名の中から30名のみが選ばれた1st STAGEに兄と共に進出している。

そして、3年の月日が経ち今年の10月25日に3rd EP 『Ivory』をリリースした。





▼week dudus



week dudus (読み:ウィーク・ドドス)

兵庫県出身の新世代ラッパー。22歳。

フリーキーなラップスタイルで異彩を放つ奇才。

2019年から作品の多くは注目を集め次第にネット上で話題に。Red Bull Music主催の「RASEN」に登場し更に人気を増やしていく。同年、応募者数1,400名を超えるABEMA「ラップスタア誕生シーズン4」のファイナルステージに進出。2位という結果ではあったが、同業界、各ラッパーから高い評価を受け、注目を集めた。

幼少期からヒップホップやレゲエに親しみながら育ち、小学校高学年の頃にはラップを始めていたという。アブストラクトで実験的なトラックを巧みに乗りこなす予測不能なフロウとユニークな言語センスを感じさせるリリックが特徴。2021年にはファンとの約束を果たした50曲入りの1stデジタルアルバム「VEGA」をリリースし、シーンを驚かせるなど予想の枠に収まらないフレッシュなアイディアと独創的なセンスも魅力。収録曲「Skip To Ma Luuuu」は日本中のDJがクラブでこぞってプレイしダンスフロアを席巻。

最近では、イギリス発祥の老舗帽子ブランド「KANGOL」のアパレルラインとのコラボレーションを発表、またKANGOL公認の楽曲とMVもリリースし、ファッションシーンからも注目を浴びている。





Twitter: https://twitter.com/weekdudus/

Instagram: https://www.instagram.com/weekdudus/

YouTube: https://www.youtube.com/c/weekdudus

Apple Music: https://music.apple.com/jp/artist/week-dudus/1460628859

Spotify: https://open.spotify.com/artist/2dO3ifkbiQLreBJYSvkbsg?si=QeZ0iI78Tk2fDgu5x_SLpw

公式LINEアカウント: https://page.line.me/weekdudus





____________________

Yuuukizm

23歳 東京都青梅市出身の映像作家。

若くして、数々の著名なアーティストとのタイアップをし、MVの監督業を中心に美容界やアパレル界などにも活動の幅を広げている。

またクリエイター集団"IZM.pro"の代表を務め、チームの運営にもあたっている。

Official Instagram: https://instagram.com/yuuukizm



