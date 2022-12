[株式会社カプコン]

次回「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2022」第14節Day2は、12月13日(火)20時から!



「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2022」公式Webサイト

https://sf.esports.capcom.com/











先週、12月9日(金)に行われた「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2022」第14節Day1の試合速報をお知らせいたします。



▼「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2022」第14節Day1ご視聴はこちら



YouTube

https://youtu.be/SWN0fW2Wwzo







MATCH 1:ホーム「Good 8 Squad」vs「Saishunkan Sol 熊本」アウェイ













■先鋒戦:ぷげら選手(バイソン) vs ひぐち選手(ガイル)



ひぐち選手の不遜なクリティカルアーツから始まった先鋒戦。そのままひぐち選手がペースを握るかと思われたが、ぷげら選手のバイソンがそれを許さない。ガイルの「ソニックブーム」に対する弾抜けや、「ダッシュストレート」での差し返しなど、全体的な立ち回りでぷげら選手がひぐち選手を圧倒する。VトリガーII「ノーマーシー」も上手く機能し、先鋒戦はぷげら選手がストレートで勝利した。



■中堅戦:ガチくん選手(ラシード) vs YHC-餅選手(ダルシム)



ダルシムにとっては、非常に戦い辛いと言われているラシード。ガチくん選手がラシードの得意とする「ワールウインド・ショット」による固めで、ダルシムを画面端から逃がさない展開が続く。そのまま圧倒するかと思われたが、YHC-餅選手も粘りを見せる。第2BATTLEをYHC-餅選手が取り、試合はフルセットフルラウンドにもつれる接戦となった。お互いの勝ちたいという気持ちが前面に出た試合だったが、最後に競り勝ったのはガチくん選手。接戦を制し、チームリーダー自らの手で、グランドファイナル進出を確定させた。



■大将戦:カワノ選手(コーリン) vs Shuto選手(ユリアン)



序盤戦、カワノ選手の対ユリアン戦の上手さが目立つ展開が続くも、徐々にShuto選手がそれに対応していく。得意の対空攻撃の精度の高さも見せ、Shuto選手が試合を2-2の状況まで持っていった。最後もユリアンのVトリガーI「エイジスリフレクター」からShuto選手が相手を倒し切り逆転勝利。チームを救う勝利となった。



■延長戦:カワノ選手(コーリン) vs Shuto選手(ユリアン)



大将戦の再戦となった延長戦、大将戦に続き、お互い精度の高いプレイを見せハイレベルな攻防となった。1-1と試合がもつれた最終ラウンド、両者1コンボで倒し切れる状況となったが、先にチャンスを掴んだShuto選手がそのまま倒し切ることに成功。大将戦に続き、延長戦でも勝利した。





「Saishunkan Sol 熊本」はShuto選手の活躍で25ポイントを獲得し、プレイオフ進出3位以上を確定させた。昨年は惜しくもプレイオフ進出を逃したが、今年は後半節の勢いのままプレイオフでの活躍が期待される。



敗れはしたものの、「Good 8 Squad」は20ポイントを獲得し、2年連続のリーグ本節1位通過という快挙を達成。グランドファイナルで挑戦者を待つ形となる。



グランドファイナルでも「Good 8 Squad」vs「Saishunkan Sol 熊本」の再戦が見たいと、視聴者に思わせるMATCH1となった。







MATCH 2:ホーム「広島 TEAM iXA」vs「v6プラス FAV gaming」アウェイ













■先鋒戦:稲葉選手(ベガ) vs ボンちゃん選手(ルーク)



序盤から、ボンちゃん選手のルークの「サンドブラスト」に対し、稲葉選手はベガのVスキルI「サイコリジェクト」の対応や、中距離戦でベガの立ち強パンチや「サイコアックス」の牽制を活かし立ち回りで優位に試合を進めて行く。しかし、ボンちゃん選手も徐々に対応を見せ、防御が堅くなりなかなか崩されない。お互いに1BATTLEづつを取り合い、接戦となった先鋒戦だったが、最後に競り勝ったのは稲葉選手。最初に掴んだペースを渡さず流れを相手に渡さなかった。



■中堅戦:ガンファイト選手(アレックス) vs 鶏めし選手(ダルシム)



ガンファイト選手はアレックスの「ラリアット」や、コマンド投げ「パワーボム」で、近・中距離戦で鶏めし選手のダルシムを圧倒する。鶏めし選手も得意のVトリガーII「ヨガサンサーラ」を起点に反撃を試みるも、ガンファイト選手の勢いを止めることは出来なかった。ストレートでガンファイト選手の勝利。アレックスの魅力を存分に発揮した試合となった。



■大将戦:クラッシャー選手(バーディー) vs ときど選手(ルーク)



2週間この日の為に準備したと語ったクラッシャー選手のバーディー。中距離戦ルークの「サンドブラスト」に対して、「ブルホーン」で対応を見せるなど、ルークへの深い対策が見られた非常に精度の高い試合となった。

対策を活かし、先にリーチをかけたのはクラッシャー選手。追い詰められたときど選手だったが、第4BATTLEでクラッシャー選手のミスをきっかけに反撃開始。しゃがみ中キックのヒット確認からのコンボを高精度で成功させラウンドを奪っていく。クラッシャー選手も流れを取り戻そうと果敢に攻めるものの、ときど選手はペースを渡さなかった。ときど選手が逆転に成功、3-2で大将戦に勝利しMATCH1に続き、MATCH2も延長戦に突入した。



■延長戦:ストーム久保選手(アビゲイル) vs ときど選手(ルーク)



「俺もゲームがしたい…」そんなストーム久保選手の言葉から始まった延長戦。スタートからアグレッシブに攻めていくストーム久保選手だったが、ときど選手の防御は固く、なかなかダメージを取ることは出来ない。攻撃も防御も最後まで冷静に戦い続けたときど選手が大将戦に続き、延長戦でも勝利を挙げた。





勝利した「v6プラス FAV gaming」は25ポイントを獲得。プレイオフ進出は確定ながら、第14節Day2の結果を受けて進出順位が決まるという形となった。

前半節ではプレイオフ進出が危ぶまれたが、見事逆境を跳ね除けた勢いをプレイオフでもぶつけてもらいたい。



そして、最後まで相手を苦しめた「広島 TEAM iXA」。

最終節の試合では、チームメンバー4名全員が出場するというストリートファイターリーグのルール変更後はじめての闘い方を披露。最後までチームのテーマである、面白い試合をお届けしてくれた。







現在までの順位表





▼順位表はこちら











次回「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2022」第14節Day2は、12月13日(火)20時から!













遂にリーグ本節最後となる、「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2022」第14節Day2は、12月13日(火)20時から「CAPCOM Fighters JP」の公式YouTube、Twitchチャンネルにて配信します。



試合開始前である19時40分頃からは、その日に行われる試合の見どころを紹介する「ストリートファイターリーグ: ウォームアップ!」を配信予定です。ぜひご覧下さい。





▼対戦カードはこちら



MATCH 1:ホーム「忍ism Gaming」vs「コミュファDetonatioN」アウェイ



MATCH 2:ホーム「魚群」vs「名古屋OJA BODY STAR Mildom」アウェイ





▼「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2022」第14節Day2ご視聴はこちら



YouTube

https://youtu.be/Lo1dKT9oLro



Twitch

https://www.twitch.tv/capcomfighters_jp







プレイオフ・グランドファイナルWEB先行視聴チケット及び、会場観戦チケット販売中!













「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2022」リーグ本節終了後、本節2位から5位のチームが「プレイオフ」へ進出、さらに「プレイオフ」を勝ち上がった上位2チームと、本節1位のチームが決勝大会である「グランドファイナル」へ進出し、2022年シーズンの優勝と、総額800万円の賞金を懸けて激突します。



2022年シーズン王者を決める為の「プレイオフ」、「グランドファイナル」の開催日程が決定し、両大会のWEB先行視聴チケットが販売中です。また「グランドファイナル」に関しましては、会場観戦チケットも数量限定で販売いたします。



熾烈なリーグ戦を勝ち抜き、日本一の栄冠を掴むのはどのチームなのか。優勝チームの誕生を、どうぞ皆様の目でお確かめ下さい。











■プレイオフ:2022年12月29日(木)開催



ライブ配信サービスZAIKOにてWEB先行配信を行います。今回はプレイオフのみを視聴できる「プレイオフWEB先行視聴チケット」と、プレイオフとグランドファイナルの視聴がセットになったお得なチケット「プレイオフ+グランドファイナルWEB先行視聴チケットセット」の2種類を販売いたします。



■WEB先行視聴チケット



「プレイオフWEB先行視聴チケット」 価格:3,000円(税込)+手数料

▼チケットの購入はこちら

https://sflpro-jp.zaiko.io/buy/1tGh:qjG:6954d



「プレイオフ+グランドファイナルWEB先行視聴チケットセット」価格:5,000円(税込)+手数料

▼チケットの購入はこちら

https://sflpro-jp.zaiko.io/buy/1tGh:qjE:74463











■グランドファイナル:2023年1月21日(土)開催



ライブ配信サービスZAIKOにてWEB先行配信を行います。今回はグランドファイナルのみを視聴できる「グランドファイナルWEB先行視聴チケット」と、プレイオフとグランドファイナルの視聴がセットになったお得なチケット「プレイオフ+グランドファイナルWEB先行視聴チケットセット」の2種類を販売いたします。



グランドファイナルに関しては、ライブ配信に加えて、日本最高峰の闘いをリアルで楽しめる会場観戦チケットもチケット予約・販売サービスのイープラスより数量限定で販売致します。なお初回販売であるプレオーダー(抽選販売)の受付は既に終了いたしました。追加販売として、2023年1月10日(火)に先着順での販売を予定しております。

グランドファイナルの会場では、ホワイエにて『ストリートファイター6』の試遊や物販などお楽しみ頂けます。

※『ストリートファイター6』の試遊は10時~13時までの体験となり、先着順での試遊整理券配布の為、ご体験頂けない場合がございますので、あらかじめご了承下さい。



■WEB先行視聴チケット



「グランドファイナルWEB先行視聴チケット」 価格:3,000円(税込)+手数料



▼チケットの購入はこちら

https://sflpro-jp.zaiko.io/buy/1tGh:qjI:0c2f2



「プレイオフ+グランドファイナルWEB先行視聴チケットセット」価格:5,000円(税込)+手数料



▼チケットの購入はこちら

https://sflpro-jp.zaiko.io/buy/1tGh:qjE:74463





■会場観戦チケット



A席(会場前方席+優先入場) 価格:6,000円(税込)+手数料



B席(一般) 価格:5,000円(税込)+手数料



▼チケットの購入はこちら

https://sf.esports.capcom.com/final/



【追加販売】

2023年1月10日(火)「先着販売」にて販売します。

(開催直前の新型コロナウイルス感染拡大の状況を鑑みて販売席数を調整させていただきます)



※席種によって入場時間が異なります。指定の時間より前にご来館いただいても、ご入場いただけません。

※ホールに入ってからの座席は、席種ごとに全席自由席、入場順での着席となります。

※『ストリートファイター6』は先着順での試遊整理券配布の為、ご体験いただけない場合があります。

※本イベントの詳細やチケット販売に関する注意事項はSFL公式サイトや各プラットフォーム券売ページをご確認ください。







「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2022」プレイオフ公式副音声! 配信決定!













12月29日(木)に開催される「プレイオフ」ですが、その公式副音声番組「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2022 プレイオフ 応援配信」 が、同日12:30より「YouTube」にて配信されることが決定いたしました。



「CAPCOM Pro Tour 2022」日本語実況LIVE配信でもおなじみのNOモーション。のお2人と、 リーグ本節でも解説を担当した、なないさんに番組を盛り上げて頂きます。



3人のリアクションやトークを中心に、NOモーション。によるチームの楽屋リポートや、視聴者の皆さんのツイートを使った企画など、副音声ならではのコンテンツもご用意しております。



既にWEB先行視聴チケットを購入された方も、副音声として本配信と一緒にご覧になることでさらに「プレイオフ」を楽しめること間違いなし!

チケット購入を迷われている方も、まずは応援配信で「プレイオフ」の熱狂を体感してからチケット購入されてみてはいかがでしょうか。

詳細につきましては、ストリートファイターリーグ公式サイトにて続報をお待ちください。





■ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2022 公式Webサイト

https://sf.esports.capcom.com/







「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2022」について





『ストリートファイターV チャンピオンエディション』における日本最高峰のカプコン公式チームリーグ戦です。

2018年より始まり、2021年シーズンには、企業8社がチームオーナーとなり、「JeSU公認プロライセンス」保有選手4人1組のチームを編成してリーグへ参画する「チームオーナー制」を導入し、開催規模を大きく拡大しました。

5シーズン目となる2022年シーズンでは、8チームが全14節56試合にてポイントを競い合い、上位チームが「プレイオフ」へ進出し、さらに勝ち上がった3チームが決勝大会「グランドファイナル」へ駒を進め、日本最強の座をかけて闘います!



「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2022」は、「CAPCOM Fighters JP」の公式YouTube、Twitchチャンネルにて、全節オンラインライブ中継を配信いたします!



■CAPCOM eSports公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/c/CapcomFightersJP



■CAPCOM eSports公式Twitchチャンネル

https://www.twitch.tv/capcomfighters_jp



■CAPCOM eSports 公式Twitter

https://twitter.com/CAPCOM_eSports







『ストリートファイターV』について





「ストリートファイター」シリーズは、1987年に業務用ゲーム機として第1作目を発売後、1991年発売の『ストリートファイターII』において大ヒットを記録しました。革新的な対戦システムが話題を呼び、家庭用ゲームソフトでは全世界でシリーズ累計4,900万本(2022年9月末時点)の出荷を誇るなど、対戦格闘ゲームというジャンルを確立。登場から30年経た今なお世界中で人気を博しており、eSportsにおける格闘ゲーム分野を牽引するタイトルとなっています。「ストリートファイター」シリーズ史上初の「PlayStation(R)4」ユーザーと PC ユーザーが対戦できる「クロスプラットフォーム」プレイの導入を実現しております。待望の追加キャラクターに加え、多数の新コスチュームや新ステージを含む「シーズン5」が配信中です。

https://www.capcom.co.jp/sfv/



また、今から始める方や、今までの追加コンテンツがほしい方は『SFV:チャンピオンエディション + シーズン 5 プレミアムパス バンドル』がおすすめです。

https://www.capcom.co.jp/sfv/product.html#bundle







