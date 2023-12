[日本コロムビア株式会社]





声優・大西亜玖璃の新曲「曖昧ガール」が、アニメ『佐々木とピーちゃん』のエンディングテーマとなることが明らかになった。様々な作品に声優として出演する一方で、コンスタントに新曲をリリースし、ライブ・イベントを開催するなど精力的にソロアーティストとしても活動を続けている彼女。





透明感のある彼女の歌声が活きたポップな「曖昧ガール」は、本日公開されたアニメ『佐々木とピーちゃん』のPVで一部を聴くことができるので、是非チェックしよう。





また、「曖昧ガール」は6thシングルとして2024年2月28日(水)にリリースされることも発表され、新しいアーティスト写真や収録内容、購入者特典などの詳細も公開された。





2024年3月3日(日)にはソロアーティストデビューして3周年を迎える大西亜玖璃。

3周年直前にリリースされる記念すべきNewシングルの続報を楽しみにしていて欲しい。



◆RELEASE INFO<NEW!>

2024年2月28日(水)発売

大西亜玖璃 6th シングル「曖昧ガール」





【初回限定盤】CD+DVD COZC-2073~4 ¥2,090(税込)

【通常盤】CD Only COCC-18191 ¥1,430(税込)





<CD収録内容>

1. 曖昧ガール

TVアニメ『佐々木とピーちゃん』エンディングテーマ

作詞:佐野仁美 作曲:佐野仁美 渡邉俊哉 編曲:渡邉俊哉

2. 恋よりずっと Only you

作詞:東乃カノ 作曲・編曲:木村孝明

3. 曖昧ガール(Instrumental)

4. 恋よりずっと Only you(Instrumental)





<DVD収録内容>

「曖昧ガール」ミュージックビデオ+メイキング映像





◆購入者特典情報

大西亜玖璃 6thシングル「曖昧ガール」グッズ付き限定セット販売情報!!

大西亜玖璃「曖昧ガール」のグッズ付き限定セット販売が決定!!

※グッズ付き限定セットは無くなり次第終了とさせて頂きます。

※購入や詳細は、各販売サイトをご確認ください。





・ゲーマーズグッズ付き限定セット:アクリルスタンド付き

【初回限定盤】¥3,190(税込)

【通常盤】¥2,530(税込)





・アニメイトグッズ付き限定セット:アクリルスタンド付き

【初回限定盤】¥3,190(税込)

【通常盤】¥2,530(税込)





大西亜玖璃 6thシングル「曖昧ガール」購入者特典情報!!

下記店舗にて、2024/2/28発売・大西亜玖璃 6thシングル「曖昧ガール」(COZC-2073~4 /COCC-18191)をご購入の方に先着で特典をプレゼントします!!

※特典は先着順となり、無くなり次第終了となりますので予めご了承ください。

※一部お取扱いの無い店舗もございます。予めご了承ください。

※購入や詳細は、各販売サイトをご確認ください。





・アニメイト:

初回限定盤…缶バッジ(56mm)+L版ブロマイド(複製サイン&コメント入り)<アニメイト絵柄A>

通常盤…L版ブロマイド(複製サイン&コメント入り)<アニメイト絵柄B>

・ゲーマーズ:

初回限定盤…缶バッジ(56mm)+L版ブロマイド(複製サイン&コメント入り)<ゲーマーズ絵柄A>

通常盤…L版ブロマイド(複製サイン&コメント入り)<ゲーマーズ絵柄B>

・とらのあな:

初回限定盤…缶バッジ(57mm)+L版ブロマイド(複製サイン&コメント入り)<とらのあな絵柄A>

通常盤…L版ブロマイド(複製サイン&コメント入り)<とらのあな絵柄B>

・ソフマップ・アニメガ:L判ブロマイド(複製サイン&コメント入り)

・楽天ブックス:L判ブロマイド(複製サイン&コメント入り)

・タワーレコード:L判ブロマイド(複製サイン&コメント入り)

・HMV:L判ブロマイド(複製サイン&コメント入り)

・ネオ・ウィング:L判ブロマイド(複製サイン&コメント入り)

・玉光堂・バンダレコード/ライオン堂・イケヤミュージック:L判ブロマイド・コロムビアミュージックショップ:L判ブロマイド(複製サイン&コメント入り)

・その他拠点店:L判ブロマイド(複製サイン&コメント入り)

・Amazon.co.jp:メガジャケ(各形態ごとのジャケット絵柄)





<対象商品>

2024/2/28発売

大西亜玖璃「曖昧ガール」

【初回限定盤】COZC-2073~4 ¥2,090(税込)

【通常盤】COCC-18191 ¥1,430 (税込)





◆TVアニメ『佐々木とピーちゃん』

【アニメ公式サイト】https://sasapi-anime.com/

【アニメ公式X】@sasaki_pichan





2024年1月5日22:30~TOKYO MX、AT-X、サンテレビ、BS日テレ、KBS京都にて初回1時間SPで放送開始!!





<スタッフ>

原作:ぶんころり『佐々木とピーちゃん』(KADOKAWA刊)

キャラクター原案:カントク

監督:湊未來

シリーズ構成・脚本:赤尾でこ

キャラクターデザイン:仲敷沙織

総作画監督:仲敷沙織

美術監督:新城湧基

美術設定:前田実

色彩設計:水本志保

撮影監督:菊池優太郎

音響監督:阿部信行

音響制作:ビットグルーヴプロモーション

音楽:日本コロムビア

アニメーション制作:SILVER LINK.

製作:佐々木とピーちゃん製作委員会





<キャスト>

佐々木:杉田智和

ピーちゃん:悠木碧

お隣さん:鬼頭明里

星崎さん:高橋李依

二人静:大空直美

エルザ:富田美憂

マジカルピンク:水瀬いのり

阿久津:置鮎龍太郎

ミュラー:安元洋貴

アドニス子爵:福山潤

フレンチ:浪川大輔

マルク:岩田光央

セバスチャン:玄田哲章





◆TVアニメ『佐々木とピーちゃん』PV第2弾

https://www.youtube.com/watch?v=_rb5fEQscrc

※エンディングテーマ「曖昧ガール」一部OA!





◆オフィシャルファンクラブ情報

大西亜玖璃 おふぃしゃるふぁんくらぶ「あぐりんぐ」

https://aguri-onishi.com





◆大西亜玖璃(おおにし あぐり) PROFILE

5月2日生まれ。愛知県出身。リンク・プラン所属。

代表作:

TVアニメ「ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」上原歩夢役

TVアニメ「このヒーラー、めんどくさい」カーラ役

TV アニメ「まえせつ!」北風ふぶき役

TV アニメ「消滅都市」レナ( SPR5 )役

アプリ「マギアレコード魔法少女まどか☆マギカ外伝」土岐すなお役

アプリ「ETERNAL」アステル役

アプリ「Heven Burns Red」桐生美也役





◆大西亜玖璃 公式X @aguri_onishi (https://x.com/aguri_onishi?s=20)

◆大西亜玖璃 音楽スタッフ公式X @staff_aguri (https://x.com/staff_aguri?s=20)

◆大西亜玖璃 音楽情報サイト https://columbia.jp/onishiaguri/

◆大西亜玖璃 公式YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/@onishiaguri-official



