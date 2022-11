[株式会社カプコン]

■キャンペーン概要

パズルゲームアプリ『スヌーピードロップス』にて、スヌーピーグッズが合計33名様に当たるクリスマスプレゼントキャンペーンを開催!



スヌーピーのかわいいクリスマスグッズは全部で15種類。

希望のグッズを選んで応募できるので、あなたの欲しいものが当たるチャンス!

応募者全員に、もれなくゲーム内アイテムもプレゼント♪



アプリから簡単に応募できるので参加してくださいね。



▼参加方法

1.アプリをダウンロード(または起動)

https://snoopydrops.onelink.me/mtAv/4b3bd313

2.アプリの「お知らせ」ページから応募フォームへアクセス

3.必要事項を記入して、好きなグッズを選んで応募



■期間限定イベントも開催!

『おやすみペアマッチ』

開催期間:2022年11月30日~12月9日13:00まで



イベントをクリアすると、限定スヌーピーがGetできるよ♪

遊んでみてね!



■スヌーピードロップスとは

スヌーピーと一緒に楽しめる、 簡単なパズルゲームです。

同じ色のドロップを3つそろえて消していき、 ステージ毎に設定された目標を達成するとクリア!

連続してドロップが消えると気分爽快♪



■ダウンロード

https://snoopydrops.onelink.me/mtAv/4b3bd313



■公式SNS

Twitter https://twitter.com/snoopy_drops

LINE http://line.me/ti/p/@ngt4651f



■アプリ情報ジャンル・プレイ料金:パズルゲーム

基本プレイ無料(アプリ内課金あり)

iOS 11.0以上の iPhone、 iPad、 およびiPod touchに対応。

Android OS 4.4以上のスマートフォン、 タブレットに対応。

Android OS 13.0以上はサポート対象外。



(C) 2014 Peanuts Worldwide LLC. All game code (C)CAPCOM CO., LTD.



