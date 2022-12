[株式会社カプコン]





2023年に発売予定のシリーズ最新作『ストリートファイター6』の第2回クローズドベータテスト(以下、CBT#2)の開催が決定!

日本時間2022年12月16日(金)17時~12月19日(月)17時までの3日間、PlayStation 5、Xbox Series X|S、Steamで参加可能だ。第1回クローズドベータテスト(以下CBT#1)と同様の内容で実施を予定しているので、まだプレイしたいことのない方は、この機会に新モード「Battle Hub」をはじめとする『ストリートファイター6』の新たな機能やシステムに存分に触れてほしい。

CBT#2では、前回の結果を受けて各所に調整が加えられただけではなく、参加人数を大幅に増やす予定だ。また、CBT#1をプレイ済の方は、再度エントリーすることなく今回もプレイ可能だ!

本日より参加プレイヤーの追加募集を開始しているので、たくさんの応募を待っているぞ!



◆『ストリートファイター6』第2回クローズドベータテスト(CBT#2)アナウンストレーラー





https://youtu.be/gu6k9ylvF0o



◆『ストリートファイター6』クローズドベータテスト 募集サイト

サイトURL:https://www.streetfighter.com/6/cbt/ja-jp/





第2回クローズドベータテスト募集概要



■実施日程

2022年12月16日(金)17:00(JST) ~ 12月19日(月)17:00(JST)予定

※テスト期間中に問題が発生した場合には、緊急メンテナンスを実施する可能性があります。

※メンテナンス期間中はプレイができません。



■対象プラットフォーム

PlayStation 5、Xbox Series X|S、Steam



■CBTで体験できる対戦・機能

CBT期間中は、「Battle Hub」へのアクセスが可能になり、プレイヤー同士の対戦や以下の機能を体験することができます。

アバター作成(初回のみ)、ランクマッチ、カジュアルマッチ、Battle Hubマッチ、オープントーナメント、トレーニングモード、ハブグッズショップ、エクストリームバトル(日替わり)、ゲームセンター(日替わり)、チャレンジ(日替わり)、DJブース、フォトスポット



■CBTで体験できるキャラクター

リュウ、春麗、ジェイミー、ルーク、ガイル、キンバリー、ジュリ、ケン、計8体



■注意事項

・CBT#2では、エントリー時に「CAPCOM IDと対象プラットフォームのアカウントの連携」が必須となります。会員登録とお手持ちのハードとの連携を済ませてご応募ください。

・CBT#1をプレイされた方は、2回目も引き続きプレイいただけます。再エントリーは不要です



CAPCOM ID登録の登録はこちら:

https://cid.capcom.com/ja/



CAPCOM ID 会員登録手順動画:





https://youtu.be/Pmx1JEnu58A



CAPCOM ID 外部アカウント連携手順動画:



CBTの詳細については、『ストリートファイター6』の公式サイトでご確認ください。



◆『ストリートファイター6』

https://www.streetfighter.com/6/



新たな時代へと突き進む、『ストリートファイター6』。対戦格闘の新しい体験を提供する新情報を今後も続々とお届けしていくのでお楽しみに。



■商品名:ストリートファイター6

■ジャンル:対戦格闘

■CEROレーティング:未定

■プラットフォーム:PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Steam

■公式サイト:https://www.streetfighter.com/6/

■プレイ人数:1~2人(オフラインの場合)

■発売日:2023年予定

■価格:未定

■コピーライト:(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/02-16:40)