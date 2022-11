[株式会社カプコン]





PlayStation™Storeとニンテンドーeショップでカプコンタイトルのダウンロード版がお得に購入できる「CAPCOM WINTER SALE」を実施中!

PS5『デビル メイ クライ 5 スペシャルエディション』をはじめとした「デビル メイ クライ」シリーズ各作品の他、ナンバリングを含む「バイオハザード」シリーズ、最高のゾンビパラダイスを体感できる『デッドライジング 4 スペシャルエディション』など人気のタイトルがお買い得!



さらに『Capcom Arcade 2nd Stadium』の対象の単品タイトルが50%OFFでセール中!



この機会にカプコンタイトルをプレイしよう!



セール名称:CAPCOM WINTER SALE

特設ページ:https://www.capcom-games.com/sale/sale20-p2xt4/

※商品によって対象ハード及びセール期間が異なりますので、ご注意ください。





PlayStation™Store



セール期間:2022年12月21日(水)23:59まで

https://store.playstation.com/ja-jp/category/a82ade86-5d73-408d-b37f-caeda83a5774/1

PS5『デビル メイ クライ 5 スペシャルエディション』(ゲーム本編)





通常価格:4,990円(税込)

セール価格【50%OFF!!】:2,495円(税込)



PS4『デビル メイ クライ 5 プレイヤーバージルパック』(ゲーム本編)





通常価格:3,990円(税込)

セール価格【67%OFF!!】:1,316円(税込)



PS4『デビル メイ クライ 4 スペシャルエディション』(ゲーム本編)





通常価格:3,046円(税込)

セール価格【68%OFF!!】:974円(税込)



PS4『デビル メイ クライ HDコレクション』(ゲーム本編)





通常価格:4,063円(税込)

セール価格【64%OFF!!】:1,462円(税込)



PS4『バイオハザード4』(ゲーム本編)





通常価格:2,852円(税込)

セール価格【65%OFF!!】:998円(税込)



PS4『バイオハザード5』(ゲーム本編)





通常価格:2,852円(税込)

セール価格【65%OFF!!】:998円(税込)



PS4『バイオハザード6』(ゲーム本編)





通常価格:2,852円(税込)

セール価格【65%OFF!!】:998円(税込)



PS4『デッドライジング 4 スペシャルエディション』(ゲーム本編)





通常価格:6,101円(税込)

セール価格【68%OFF!!】:1,952円(税込)







ニンテンドーeショップ



セール期間:2022年12月20日(火)23:59まで

https://store-jp.nintendo.com/feature_capcomsale.html

Nintendo Switch『デビル メイ クライ』(ゲーム本編)





通常価格:2,027円(税込)

セール価格【51%OFF!!】:990円(税込)



Nintendo Switch『デビル メイ クライ2』(ゲーム本編)





通常価格:2,027円(税込)

セール価格【51%OFF!!】:990円(税込)



Nintendo Switch『デビル メイ クライ 3 スペシャル エディション』(ゲーム本編)





通常価格:1,990円(税込)

セール価格【50%OFF!!】:990円(税込)



Nintendo Switch『Capcom Arcade 2nd Stadium:マジックソード』(ダウンロードコンテンツ)





通常価格:400円(税込)

セール価格【50%OFF!!】:200円(税込)

※本コンテンツをご利用いただくには『Capcom Arcade 2nd Stadium』(ゲーム本編:無料)が必要です。



Nintendo Switch『Capcom Arcade 2nd Stadium:ストリートファイター ZERO3』(ダウンロードコンテンツ)





通常価格:400円(税込)

セール価格【50%OFF!!】:200円(税込)

※本コンテンツをご利用いただくには『Capcom Arcade 2nd Stadium』(ゲーム本編:無料)が必要です。



Nintendo Switch『Capcom Arcade 2nd Stadium:ロックマン 2 ザ・パワーファイターズ』(ダウンロードコンテンツ)





通常価格:400円(税込)

セール価格【50%OFF!!】:200円(税込)

※本コンテンツをご利用いただくには『Capcom Arcade 2nd Stadium』(ゲーム本編:無料)が必要です。





※セール詳細及びコンテンツ内容、その他セール対象コンテンツはカプコンセールページか各デジタルストアにてご確認ください。

※ラインナップによってセール期間が異なります。ご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。

※セットに含まれる商品は他のセット商品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。





(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

※本リリース内容は日本国内向けの情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/28-17:16)