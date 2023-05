[Kenneth Research]



調査期間: 2023年4月10日―4月28日

調査業者: RNPL

調査対象: 当社は、あらゆる規模の 545の市場プレーヤーに対して調査を実施しました。

有効な回答の数: 545

調査方法: 実地調査 226、 インターネット調査319

調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。

質問: 血液培養検査市場の規模はどのくらいですか?



血液培養検査市場規模は、2023ー2035 年の予測期間中に 約11.90% の CAGR で成長することにより、2035 年末までに 約220 億米ドルの収益を獲得すると推定されています。さらに、市場は 2023 年に約 60 億米ドルの収益を生み出しました。市場の成長は主に、敗血症やその他の血液感染症の有病率の増加、迅速かつ正確な診断検査に対する需要の高まり、および血液培養検査のための高度な技術の開発によるものです。さらに、医療費の増加と、血液感染症の早期発見と治療の重要性に対する意識の高まりも、血液培養検査市場の成長に貢献しています。世界保健機関 (WHO) によると、毎年世界中で 30百万人以上が敗血症に罹患していると推定されており、毎年 6百万人以上が死亡しています。





質問: 血液培養検査市場の成長を牽引する主な要因は何ですか?



血液培養検査市場の成長を牽引する主な要因は次のとおりです。

血流感染症の有病率の上昇ー血流感染症は、世界中で罹患率と死亡率の主な原因となっています。世界保健機関 (WHO) によると、毎年世界中で 30百万人以上が敗血症に罹患し、6百万人以上が死亡しています。この血流感染症の蔓延により、血液培養検査の需要が高まっています。



血流感染症に対する意識の高まり



研究費の増加



医療費の増加



技術の進歩







質問: 血液培養検査市場に関連する課題は何ですか?



血液培養検査市場に関連する課題は次のとおりです。

血液培養検査の高額な費用ー血液培養検査は、特にリソースが限られている低中所得国では高額になる可能性があります。これにより、血液培養検査へのアクセスが制限され、診断と治療の遅れにつながる可能性があります。



血液培養検査の感度の制限



血液培養サンプルの汚染









質問: 血液培養検査市場はどのように分類されますか?



血液培養検査市場は、次のセグメントに基づいて分類されます:



エンドユーザー別

病院



学術研究







エンドユーザー別に基づいて、病院部門は 2035 年に約 60% の最大の市場シェアを獲得すると推定されています。この部門の成長は、さまざまな状態の治療を必要とする多数の患者に認められます。病院の数も急速に増加しており、セグメントの成長にプラスの影響を与えると推定されています。たとえば、2022 年までに、米国には約 6,100 の病院があることがわかりました。病院は幅広い医療を提供します。病院医師と呼ばれる医師は、通常、内科、小児科、または一般診療を専門としています。彼らは、一般的な問題を解決するための知識と、より複雑な医療問題を解決するためのリソースを持っています。病院はまた、神経学、産婦人科、腫瘍学などの専門的なケアを提供する場合もあります。 病院の定義によると、郡病院は通常、長期ケアを必要とする患者のための多数の集中治療ベッドと可動式ベッドを備えた地域の主要な医療施設です。



アプリケーション別

菌血症



真菌血症



抗酸菌検出







アプリケーション別に基づいて、菌血症セグメントは 2035 年に約 30% の大きなシェアを獲得すると予想されます。このセグメントの成長は、細菌感染症の有病率の増加に起因する可能性があります。菌血症を含む細菌感染症は、重大な世界的な健康問題です。ランセット感染症ジャーナルに掲載された研究によると、菌血症を伴うことが多い敗血症は、毎年世界中で 30百万人以上が罹患しています。細菌感染症のこの高い有病率により、早期診断と治療のための血液培養検査の需要が高まっています。医療従事者と一般市民の間で敗血症とその症状に対する意識が高まっており、敗血症の診断に血液培養検査の使用が増加しています。自動血液培養システムの導入や新しい血液培養培地の開発など、血液培養検査の技術的進歩により、菌血症を検出するための血液培養検査の精度と速度が向上しています。菌血症の迅速な診断のためのポイントオブケア検査の需要は、特に救急部門や集中治療室で増加しています。ポイント オブ ケアの血液培養検査では、従来の血液培養検査では数日かかるのに対し、数時間で結果が得られ、適切な抗生物質の選択に役立ちます。



質問: 血液培養検査市場の主要プレーヤーは? 市場における最近の進展にはどのようなものがありますか?



市場の主要プレーヤーは、Luminex Corporation、Danaher Corporation、Abbott Laboratories、Roche Diagnostics International Ltd、Cepheid Inc、T2 Biosystems, Inc、Thermo Fisher Scientific Inc、Becton, Dickinson and Company、Bruker Corporation などです。



市場における最近の動向のいくつかは次のとおりです:

Thermo Fisher Scientific: Thermo Fisher Scientificは、最新の血液培養培地製品である Thermo Scientific BactoCECTM FAST Plus の発売を発表しました。この製品は、ラボが血流感染をより迅速かつ正確に検出できるように設計されています。この製品は、高度な技術と選択的な培養培地の組み合わせを使用して、血流感染の検出に必要な時間を数日から数時間に短縮し、それによって医療提供者が患者の転帰を改善するのに役立ちます。



Roche Diagnostics: Roche Diagnostics は、新しい血液培養システムである cobas(R) Blood Culture System が CE マークを取得したことを発表しました。このシステムは、血流感染を迅速かつ確実に検出できるように設計されており、わずか 5 時間で結果が得られます。cobas(R) 血液培養システムは、高度な技術を使用して、血液培養検査に必要な時間を短縮し、検査結果の精度と信頼性を向上させます。







質問:血液培養検査市場で有利な成長機会を提供すると予想される地域はどれですか?



アジア太平洋地域の血液培養検査市場は、他のすべての地域の市場の中で、2035 年末までに約 35% の最大の市場シェアを保持すると予測されています。地域の成長は、主に感染症の蔓延に起因する可能性があります。アジア太平洋地域では、敗血症や菌血症につながる可能性のある細菌感染症など、感染症の負担が大きくなっています。研究によると、アジア太平洋地域における血流感染症の有病率は、さまざまな患者集団で 15 ~ 27% の範囲です。この高い有病率により、この地域での血液培養検査の需要が高まると予想されます。アジア太平洋地域の多くの国は、感染症の診断のための検査施設など、医療インフラの改善に投資しています。たとえば、インド政府は、国内の医療アクセスとインフラストラクチャを改善することを目的とした国民健康ミッションを開始しました。この投資により、この地域での血液培養検査の需要が高まると予想されます。 アジア太平洋地域の医療従事者と一般市民の間で、敗血症とその症状に対する意識が高まっています。



北米地域の血液培養検査市場は、他のすべての地域の中で、予測期間中に約 24% の 2 番目に大きなシェアを保持すると予測されています。この地域の市場の成長は、主に血液培養検査の技術的進歩に起因する可能性があります。北米は、血液培養検査の技術的進歩の点で主要な地域です。自動化された血液培養システム、迅速な診断テスト、および分子診断は、血流感染の診断のためにこの地域で広く使用されています。 これらの進歩により、血液培養検査の精度と速度が向上し、この地域でのこれらの検査の需要が高まると予想されます。菌血症の迅速な診断のためのポイントオブケア検査の需要は、北米、特に救急部門や集中治療室で増加しています。ポイント オブ ケアの血液培養検査では、従来の血液培養検査では数日かかるのに対し、数時間で結果が得られ、適切な抗生物質の選択に役立ちます。北米には、血液培養検査を含む医療機器に対する強力な規制の枠組みがあります。



会社について:



