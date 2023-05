[Kenneth Research]



調査期間: 2023年4月6日―4月12日

調査業者: RNPL

調査対象: 当社は、あらゆる規模の 545の市場プレーヤーに対して調査を実施しました。

有効な回答の数: 545

調査方法: 実地調査 226、 インターネット調査319

調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。

調査結果:



質問: ホウフッ化スズ市場の規模はどのくらいですか?



ホウフッ化スズ市場規模は、2023 ー2035 年までの予測期間中に、最大7% の CAGR で成長することにより、2035 年末までに 最大2,000 億米ドルの収益を獲得すると推定されています。さらに、市場は 2022 年に約 10 億米ドルの収益を生み出しました。ホウフッ化スズの市場成長は、電気めっき部門によって広く牽引されています。自動車、航空機、電子機器、農業などのさまざまなエンドユーザー産業での電気めっきの使用の増加は、この市場の成長を促進する主な要因です。ASEAN 自動車連盟によると、2020 年には約 256,160 台の自動車が販売されました。



さらに、金属洗浄は、この市場の成長を促進するもう 1 つの要因です。航空宇宙、自動車、冶金、化学、石油とガス、医薬品、食品と飲料など、さまざまな最終用途産業で金属の利用が拡大しています。これらの業界では、金属の使用に対する需要が高まり、金属洗浄の需要がさらに急増しています。データによると、世界の金属洗浄剤市場は、2022 年に 150 億米ドルの市場収益を保持しました。



質問: ホウフッ化スズ市場の成長を牽引する主な要因は何ですか?



市場の成長を牽引する主な要因は次のとおりです。

自動車分野での車両の電気めっきに対する需要の増加ー車両の電気めっきのための自動車部門の急増は、この市場の成長を後押ししています。車両の電気めっきは、ホウフッ化スズの最も一般的で迅速な利用の 1 つです。世界の自動車用電気めっき市場は、2019 年に 120 億米ドルの市場収益を占めました。



金属製医療機器の洗浄に利用が急増



急速な工業化と都市化



製品の研究開発への投資の増加







質問: ホウフッ化スズ市場に関連する課題は何ですか?



市場に関連する課題は次のとおりです。

注意して使用する必要がありますーホウフッ化スズは、スズまたはスズのファミリーに由来する化学物質です。したがって、この化学物質は注意して適切な安全対策を講じて使用する必要があります。正しく使用しないと、皮膚のやけどなどの深刻な健康問題を引き起こす可能性があります。



COVID-19 による需要とサプライ チェーンの断絶



高い初期投資の必要







質問: ホウフッ化スズ市場はどのように分類されますか?



市場は次のように分類されます。



用途別

電気めっき



金属洗浄



脱脂



その他







市場は、金属洗浄、脱脂、電気めっきなどへの用途別に、需要と供給について分割および分析されています。これらのうち、電気めっきセグメントは、予測期間に最大の市場シェアを保持すると予想されます。電子および電気製品は空気にさらされる可能性があるため、製品の腐食につながります。これらの製品を腐食から保護するために、電気メッキが使用されます。また、電気めっきは、自動車のボディをサンルーフや非腐食性化合物でコーティングするために自動車で頻繁に使用されています。これにより、自動車産業における電気めっきの需要が高まっています。自動車用電気めっき市場は、2028 年末までに CAGR 6% で成長すると予測されています。



エンドユーザー 別

自動車



キッチン用品



ヘルスケア



家電



その他







市場は、自動車、キッチン用品、ヘルスケア、家電などのエンドユーザーによる需要と供給についてセグメント化および分析されています。このうち、自動車セグメントは 2035 年末までに最大の市場シェアを占めると予想されます。ホウフッ化スズは、自動車業界で自動車の軽量材料として広く使用されています。さらに、軽量で低燃費の自動車部品に対する需要の高まりが、このセグメントの成長を後押ししています。したがって、自動車産業は産業の成長を牽引しています。



市場はさらに、タイプに基づいて、電子グレード、医薬品グレード、工業グレード、金属洗浄、脱脂とその他にも部類されます。



質問: ホウフッ化スズ市場の主要プレーヤーは? 市場における最近の進展にはどのようなものがありますか?



市場の主要プレーヤーは、Crest Chemicals (Pty) Ltd.、Lincoln Chemical Corporation、Muby Chem Ltd、Harshil Industries、Sharretts Plating Company, Inc.、Morita Chemical Industries Co. Ltd. などです。



市場における最近の進展は次のとおりです。

Ascensus Specialty LLC (「Ascensus」) と Wind Point Partners は本日、Ascensus が Strem Chemicals, Inc. の買収に成功したことを発表しました。研究グレードの高純度触媒、配位子、有機金属、金属カルボニル、および CVD/ALD 前駆体に関して、Strem は世界のリーダーです。



Mitsubishi Chemical Corporationは、Gelest, Inc. の親会社である Gelest Intermediate Holdings, Inc. の全株式を取得します。Gelest, Inc. は米国を拠点とするメーカーであり、先端技術の最終市場向けのシリコーン、オルガノシラン、有機金属、および特殊モノマーのサプライヤーです。







質問:ホウフッ化スズ市場で有利な成長機会を提供すると予想される地域はどれですか?



アジア太平洋地域の市場は、予測期間中に最大の市場シェアを獲得すると推定されています。これは、日本、インド、中国、韓国などの主要な自動車製造会社の存在が背景にあると考えられます。これらの国は、自動車と電子機器の世界最大の生産国です。IEAの統計によると、日本とインドは2019年に合わせて8百万台の自動車を販売したのに対し、中国だけで同じ年に25百万台の自動車が販売されました。さらに、金属洗浄業界も、アジア太平洋地域でこの市場の成長を牽引すると予想されています。



さらに、北米地域の市場は、予測期間を通じて着実に成長すると予想されます。これは、この地域で電気自動車 (EV) の需要が高まっていることが原因である可能性があります。データによると、米国は 2023 年に電気自動車の生産で 620 億米ドルの市場収益を生み出しただけでなく、2027 年末までに 1,400 億米ドルの市場収益を占めると予想されています。さらに、米国のヘルスケア部門の進歩は、地域市場のもう1つの主要な成長要因です。さらに、ヨーロッパ地域の市場は、予測期間における注目すべき成長を説明すると推定されています。これは、自動車および電子産業における電気めっきの需要によるものです。これに加えて、ホウフッ化スズは複数のエンドユーザー産業でも使用されており、これもヨーロッパ地域でのこの市場の成長を促進する重要な要因であると予想されています。



