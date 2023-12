[日本コロムビア株式会社]

生配信には菅原卓郎、中村和彦、かみじょうちひろの3名が出演し、来年2024年2月から3月にかけて開催する自主企画イベント「カオスの百年」の名古屋・大阪公演の対バンアーティストが発表される。さらに対バンアーティストが当日のYouTube Liveにゲストとしても登場するので、ぜひチェックしてもらいたい。



9mm Parabellum Bulletは2024年のスタートとして、2月8日(木)、9日(金)に「カオスの百年

vol.18」を名古屋・THE BOTTOM LINEにて、2月27日(火)、28日(水)には「カオスの百年

vol.19」を大阪・BIGCATにて開催。どちらも初日はツーマン、2日目はワンマンで行われる。そして、記念すべき20周年結成日である3月17日(日)に東京・Billboard Live TOKYOにて開催される「カオスの百年 vol.20」は二部公演となり、昼の部は男性限定公演、夜の部は女性限定公演となる。



<9mm Parabellum Bullet YouTube Live「カオスの百年」vol.27>

配信日:2023年12月8日(金)20時~21時予定

出演:菅原卓郎、中村和彦、かみじょうちひろ and more

配信URL : https://youtube.com/live/Xc22yB8vEbI



■Release

9mm Parabellum Bullet

2023.8.9 Release

12th Single

「Brand New Day」

COCA-18138 ¥1,500+税



1.Brand New Day

2.Live Track From “19th Anniversary Tour” 23.4.9 At F.A.D YOKOHAMA

少年の声/interceptor/One More Time/Black Market Blues/Answer And Answer/

Termination/Tear/タイトロープ/荒地/Vampiregirl/Sleepwalk/R.I.N.O./marvelous/

Beautiful Target/sector/新しい光/All We Need Is Summer Day/Talking Machine





<9mm Parabellum Bullet 19th Anniversary>

*開催終了公演は割愛

12月9日(土)【Acoustic LIVE】19th Anniversary Tour<AC 9mm>@F.A.D YOKOHAMA

12月19日(火)【LIVE】19th Anniversary Tour @東京LIQUIDROOM

---



9mm Parabellum Bullet presents 「カオスの百年 vol.18」

2024年2月8日(木)@THE BOTTOM LINE ツーマンライブ

OPEN 18:15 / START 19:00

2024年2月9日(金)@THE BOTTOM LINE ワンマンライブ

OPEN 18:15 / START 19:00



9mm Parabellum Bullet presents 「カオスの百年 vol.19」

2024年2月27日(火)@BIGCAT ツーマンライブ

OPEN 18:00 / START 19:00

2024年2月28日(水)@BIGCAT ワンマンライブ

OPEN 18:00 / START 19:00

チケット料金:¥5,500(税込)



9mm Parabellum Bullet presents 「カオスの百年 vol.20」

2024年3月17日(日)@Billboard Live TOKYO

昼の部 ※男性限定公演

OPEN 15:30 / START 16:30

夜の部 ※女性限定公演

OPEN 20:00 / START 21:00

チケット料金:

サービスエリア¥8,900-

カジュアルエリア¥8,400-(1ドリンク付)

※ご飲食代は別途ご精算となります。





9mm Parabellum BulletオフィシャルHP:https://9mm.jp/

9mm Parabellum Bullet19周年特設サイト:https://9mm.jp/19thanniversary/

9mm Parabellum Bullet日本コロムビアサイト:https://columbia.jp/artist-info/9mm/



