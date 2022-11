[株式会社カプコン]

2022年12月16日(金)~2023年1月19日(木)の期間中、カプコンカフェ 池袋店において、アニメ『夜は猫といっしょ』のメニューやグッズを展開するコラボレーションを開催いたします。

オリジナルメニューや新作グッズなどの詳細は後日発表予定です。続報をお待ちください。

■アニメ『夜は猫といっしょ』コラボのメインビジュアルはこちら!

長足マンチカンの“キュルガ”がカプコンカフェでくつろいでいる様子が描かれた今回のメインビジュアルでは、「モンスターハンター」シリーズに登場する“ナルガクルガ”と並び、カプコンカフェでしか見ることができない「ナルガ・キュルガ」も登場しています!

現在、こちらのメインビジュアルを基にコラボメニューや、コラボグッズを鋭意制作中です。

■カプコンカフェ 池袋店 アニメ『夜は猫といっしょ』コラボ告知サイト

https://www.capcom.co.jp/amusement/capcomcafe/ikebukuro/topics/post-45.html





■予約システム

「カプコンカフェ」では、お席を事前にご用意する「ネット予約」も受付中です。こちらは「カプコンカフェ」公式サイトより受付となります。皆様のご来店をお待ちしております。



▼カプコンカフェ 池袋店のご予約はこちら

https://booking.resebook.jp/webrsv/vacant/s014341101/20190?isfixshop=true



■アニメ『夜は猫といっしょ』とは





疲れて帰ってきた夜は、猫と過ごしたい。

突然、猫・キュルガといっしょに暮らすことになったフータ。



キュルガとの生活は不思議なことや楽しいことがたくさん!

猫とのリアルな日常を描いた最注目の猫マンガが、2022年夏、待望のアニメ化!



■アニメ『夜は猫といっしょ』公式サイト: https://yoruneko-pr.com/





■カプコンカフェ 池袋店×アニメ『夜は猫といっしょ』コラボ開催概要

・店舗 :「カプコンカフェ 池袋店」

東京都豊島区東池袋一丁目30番3号 グランドスケープ池袋 3F

03-5904-9106

【公式サイト】http://www.capcom.co.jp/amusement/capcomcafe/ikebukuro/

・開催期間 : 2022年12月16日(金)~2023年1月19日(木)

