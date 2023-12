[日本コロムビア株式会社]





Daoko(Vo)、永井聖一(Gt)、鈴木正人(Ba)、網守将平(Key)、大井一彌(Dr)という実力派揃いの

メンバーにより結成されたQUBITがNHK「みんなのうた」(2023年12月~2024年1月)に書き下ろした

新曲「コンタクト」が本日より放送される。「コンタクト」は、聴く人によって様々な情景が浮かび、つい口ずさみたくなる優しく軽やかな楽曲。映像は、映画監督としても活躍しているみんなのうた初登場の吉野耕平氏が

担当。浮遊感のある素敵な映像とともにお楽しみ頂きたい。

尚、12月7日(木)には、結成後初ライブ『SHOWCASE #00』が代官山UNITで開催される。

『SHOWCASE #00』は、発売となったばかりの1stアルバム「9BIT」を再現する構成となっており、

ミックスメディア・プロダクション『COSMIC LAB』が参加し、アートでテクノロジー的な映像や照明など視覚的にもQUBITの世界を表現したライブになる。





◆NHK「みんなのうた」

https://www.nhk.or.jp/minna/songs/MIN202312_02/

「コンタクト」

うたQUBIT

作詞:網守将平 作曲:網守将平,鈴木正人 編曲:鈴木正人

映像アニメ:吉野耕平





初回放送:

12月4日(月)AM10:55~AM11:00 (NHK総合)







◆QUBITコメント

みんなのうたは憧れというか、家族や親戚、様々な人に見てもらえてそんな番組に選んでいただけてとても嬉しいです。

「コンタクト」は普段、好き勝手に音楽をさせていただいている自分として、人が喜ぶような歌を作ってみようというモチベーションでつくりました。別れや喪失感をポジティブに捉えた楽曲ができたと思います。

是非、老若男女、沢山の方々に見ていただきたいです。





◆ライブ情報

12月7日(木)『SHOWCASE #00』

会場:代官山UNIT

時間:開場18時/開演19時

チケット代:5,500円(税込)

<チケット一般発売中>

https://w.pia.jp/t/qubit/





◆リリース情報

2023.11.22(Wed)Release

1st Album「9BIT」

初回盤(CD+BD+封入特典): COZB-2059~60 ¥5,500(税込)

通常盤(CD): COCB-54362¥3,300(税込)



配信URL一覧

https://qubit.lnk.to/9bit





(CD)

1. Big Mouth

2. G.A.D.

3. Mr. Sonic

4. Wonder World

5. Distance Dance

6. Fast Life (Album mix)

7. Room Tour Complex

8. Neon Diver

9. Beautiful Days

(Blu-ray)

「G.A.D.」MV

「Fast Life」Official Audio

(初回盤封入特典)

特製ステッカー2枚





<「9BIT」購入特典情報>

タワーレコード、HMV、TSUTAYA、その他応援店(各オンライン含む):ロゴステッカー

Amazon:メガジャケ





◆QUBITメンバー

Daoko(Vo)

永井聖一(Gt)

鈴木正人(Ba)

網守将平(Key)

大井一彌(Dr)





◆プロフィール

2023年、Daoko(Vo)、永井聖一(Gt)、鈴木正人(Ba)、網守将平(Key)、大井一彌(Dr)により始動。





Daoko(ダヲコ)1997年生まれ、東京都出身。

15 歳の時にニコニコ動画へ投稿した楽曲で注目をあつめ、2015年『DAOKO』でデビュー。その後も米津玄師との「打上花⽕」、岡村靖幸との「ステップアップLOVE」など、実力派アーティストとの共作を行いつつ、ソロでの活動も続ける。 小説の執筆、絵画個展の開催、女優業など多様なクリエイティヴ表現を続け、国内外で注目を集めている。 2023年6月に劇場版「美少女戦士セーラームーンCosmos」の主題歌「月の花」を担当。 11月1日には、RPGゲーム「メメントモリ」のゲームサービス開始1周年を記念し書き下ろした楽曲「Allure of the Dark」をリリース。

https://daoko.jp

https://twitter.com/Daok0

https://www.instagram.com/daoko_official/





永井聖一

作曲家/ギタリスト

相対性理論のギタリストとして活躍を続ける。

山下智久やDAOKOに楽曲提供したほか、 Spangle Call Lilli Line、バレーボウイズなどのプロデュース、

moonriders、Buffalo Daughterなどのリミックスを担当。 プレーヤーとしても高橋幸宏、GREAT3など様々な

ミュージシャンと共演。 2023年からTESTSET、QUBITのメンバーとしても活動中。

https://seiichinagai.com/

https://www.instagram.com/seiichinagai/





鈴木正人

1971年6月ベルリン生まれ。ベーシスト/アレンジャー/プロデューサー。

1987年、高校在学中に青柳拓次(Vo/G)、栗原務(Dr)とLITTLE CREATURESを結成し、90年にシングル

「THINGS TO HIDE」でメジャーデビュー。その後、渡米しバークリー音楽院に入学。帰国後はバンド活動と

平行して、ベーシスト、プロデューサーとしても活動。

2005年3月、文筆家の内田也哉子(Vo)とCOMBO PIANOの渡邊琢磨(Pf)と「sighboat」を結成。2006年、自身初となるソロアルバム「UNFIXED MUSIC」をリリース。2007年、菊地成孔ダブ・セクステットに参加。

近年では映画「坂道のアポロン」や「おらおらでひとりいぐも」、「あちらにいる鬼」の映画音楽を担当するなど作家としても活動の幅を広げている。2020年、デビュー30周年を迎えた。人と人、音と音を繋ぎながら、シーンにおけるキーパーソンとして、その存在感を高めている。

http://tone.jp/musicians/masato-suzuki





網守将平

1990年生まれ。東京藝術大学音楽学部作曲科卒業。同大学院音楽研究科修士課程修了。在学中長谷川良夫賞受賞。2013年日本音楽コンクール作曲部門1位及び明治安田賞受賞。東京芸術大学大学院修了オーケストラ作品は

大学買上となり、同大学美術館にスコアが永久保存されている。学生時代よりクラシック/現代音楽の作曲家として活動を開始し、室内楽からオーケストラまで多くの作品を発表。

近年は ポップミュージックやサウンドアートの領域を含め横断的な活動を展開し、『パタミュージック』

『Ex. LIFE』などの3枚のオリジナルアルバムを発表。

ソロ活動の他には大貫妙子、原田知世、Daokoなど多くのアーティスト楽曲の作編曲を担当している。

映画『百花』のサウンドトラックやNHK Eテレ『ムジカ・ピッコリーノ』の音楽監督、その他テレビドラマやCMの音楽も多数手掛ける。

https://www.shoheiamimori.com

https://twitter.com/shoheiamimori





大井一彌

神奈川県出身のドラマー/トラックメイカー。

プレーヤーとして活動する傍ら、CMやゲーム等のサウンドデザイン、プロデュース等も行なう。

https://www.kazuyaoi.com





◆公式HP

https://columbia.jp/qubit/





◆各SNS

Twitter

https://twitter.com/QUBIT_BAND





Instagram

https://www.instagram.com/qubit_band





TikTok

http://www.tiktok.com/@qubitband



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/04-11:16)