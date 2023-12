[日本コロムビア株式会社]





11/1(水)に全アルバム13作118曲を一斉配信して、待望していたファンを中心に大きな盛り上がりを

みせたばかりのザ・ルースターズ。その一斉配信から1か月を経過した12/1、プレイリスト企画『MY BEST OF THE ROOSTERS to THE ROOSTERZ』がスタートした。



この企画では、ルースターズとゆかりのあるアーティストなどが、一斉配信曲の中から思い入れのある曲を

セレクトしてプレイリストを公開している。





また、プレイリストの選曲にあたってコメント文も寄せられているので、ぜひ特設サイトを

チェックしていただきたい。



♦企画ページ

https://columbia.jp/roosters/playlist.html





【参加アーティスト一覧】※五十音順

ウエノコウジ

オカモトショウ

宮藤官九郎

PATCH

みの

百々和宏

矢井田瞳

山中さわお

ヤマジカズヒデ

RYOJI







【プロフィール】

ザ・ルースターズ(THE ROOSTERS to THE ROOSTERZ)

北九州で結成、1980年に「ロージー」でデビュー。初期メンバーは大江慎也(ボーカル・ギター)、花田裕之(ギター)、井上富雄(ベース)、池畑潤二(ドラムス)の4人。

ストレートで骨太なロックンロールと、大江慎也の過激な歌詞やパフォーマンスで話題となり、当時の

「めんたいロック」ムーブメントにも乗って東京へ進出、全国のロックファンから支持され,数々の伝説を残す。

THE ROOSTERSからTHE ROOSTERZに表記を変更、ある日の東北のライブでサインを頼まれた大江がたまたま

THE ROOSRTERZと書いたことで変わった(ご本人談)と言うが、大江の脱退と共に初期のストレートなロックンロールから、ニューウェーブの影響を受けたサウンドへと変化していった。

何度かのメンバーチェンジを経て、1988年の渋谷公会堂でのライブで解散。

90年代終わり、ミッシェル・ガン・エレファント、東京スカパラダイスオーケストラ、the pillows、

THE BACK HORNらが参加したトリビュートアルバムが発売された。

2004年、フジロックフェスティバルにオリジナルメンバーで登場した。

メンバーは現在もソロやバンドなどで活躍中。





YouTube:https://www.youtube.com/@THEROOSTERSofficial

X(旧Twitter):https://twitter.com/ROOSTERS_INFO

Facebook:https://www.facebook.com/RoostersOfficial

日本コロムビアHP:https://columbia.jp/artist-info/roosters/



