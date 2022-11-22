『大逆転裁判』キャラクターデザイナー/アートディレクター塗 …
［株式会社カプコン］
【カプコン直営店舗関連情報】
株式会社カプコンはカプコンタイトルグッズを多数取り扱った直営店舗「カプコンストア」とオンラインキャッチャーサービス「カプとれ」にて、『大逆転裁判1&2 -成歩堂龍ノ介の冒險と覺悟-』の商品を発売いたします。
『大逆転裁判』のキャラクターデザイン/アートディレクションでおなじみの「塗 和也」による、『大逆転裁判1&2 -成歩堂龍ノ介の冒險と覺悟-』記念イラストを今回グッズ化いたしました。
主人公「成歩堂龍ノ介」をはじめとする、キャラクター達の喜びが感じられるグッズを是非お楽しみください。
■「カプコンストア」取り扱い商品
□商品情報
１. クリアファイル 550円(税込) サイズ：A4
２. Tシャツ 3,850円(税込) サイズ：フリー
□発売日・取扱店舗
・PARCO ONLINE STORE内CAPCOM STORE(カプコンストア)
2022年11月22日(火)12時より取り扱い開始
https://kaeru.parco.jp/shop/detail/shop000025792
・CAPCOM STORE TOKYO（カプコンストアトーキョー）
・CAPCOM STORE OSAKA（カプコンストアオーサカ）
2022年11月23日(水)より取り扱い開始
※CAPCOM STORE＆CAFE UMEDA（カプコンストア&カフェ ウメダ）でのお取り扱いはございません。
■「カプとれ」取り扱い景品
□景品情報
１. ミニアクリルパネル サイズ：約W130×H100mm
２. トートバッグ サイズ：約W350×H240mm
３. タペストリー サイズ：B2(W728×H515mm)
□展開日時
2022年11月22日(火) 12:00より展開開始
【注意事項】
※商品画像はイメージです。実際の商品と異なる場合がございます。
※発売日は変更になる場合がございます。
※本商品は後日カプコン直営店舗にて販売・取り扱いの可能性がございます。予めご了承ください。
□CAPCOM STORE TOKYO（カプコンストアトーキョー）店舗概要□
・店舗 ：CAPCOM STORE TOKYO （カプコンストアトーキョー）
・場所 ：東京都渋谷区宇田川町15-1 渋谷PARCO ６F
・ＵＲＬ ：https://www.capcom.co.jp/amusement/capcomstore/index.html
□CAPCOM STORE OSAKA（カプコンストアオーサカ）店舗概要□
・店舗 ：CAPCOM STORE OSAKA （カプコンストアオーサカ）
・場所 ：大阪市中央区心斎橋筋1丁目8-3 心斎橋パルコ 6F
・ＵＲＬ ：https://www.capcom.co.jp/amusement/capcomstore/index.html
□『カプコンネットキャッチャー カプとれ』とは？□
『カプコンネットキャッチャー カプとれ』は、「オンラインクレームゲーム」や、「オンラインキャッチャー」と呼ばれる、スマートフォンやパソコンから、本物のクレーンゲームが24時間いつでもどこでもお楽しみいただけるサービスです。獲得した景品はお客様に直接送られます。カプコンならではの、人気ゲームタイトルのオリジナル景品も展開中です。
企業プレスリリース詳細へ （2022/11/22-14:16）
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