調査期間: 2023年2月20日―3月6日

調査業者: RNPL

調査対象: 当社は、あらゆる規模の 545の市場プレーヤーに対して調査を実施しました。

有効な回答の数: 545

調査方法: 実地調査 226、 インターネット調査319

調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。

質問: スマートピルの患者モニタリング市場の規模はどのくらいですか?



世界のスマート ピル患者モニタリング市場は、2023 - 2035 年の予測期間中に最大 16% の CAGR で成長することにより、2035 年末までに最大 280 億米ドルの収益を獲得すると推定されています。さらに、市場は2022年に約50億米ドルの収益を生み出しました。市場の成長は、世界中でさまざまな種類の慢性疾患の割合が増加していることに起因する可能性があります。 たとえば、慢性疾患は重大な世界的な健康問題を構成しています。 2019 年には、世界中で 42百万人以上が死亡しました。その割合は、2010 年の世界の死亡率の約 67% から 2019 年には 78% に増加しています。これとは別に、胃腸逆流症(GERD)、肥満、胃潰瘍などの生活習慣病の患者プールが世界的に増加していることも、今後の世界のスマートピル患者モニタリング市場の成長を根本的に促進すると推定されています 。



質問: スマートピルの患者モニタリング市場の成長を牽引する主な要因は何ですか?



スマートピルの患者モニタリング市場の成長を牽引する主な要因は次のとおりです:

胃腸逆流症(GERD)の有病率の増加-胃腸逆流症 (GERD) は、胃酸が口と胃をつなぐ管に逆流するときに発生します。 酸逆流(逆流)は、食道の粘膜を刺激する可能性があります。 何人かの人は定期的に酸逆流に苦しんでいます。 酸逆流は、時間の経過とともに頻繁に発生する場合、GERD につながる可能性があります。 したがって、GERDの急増は、予測された期間中にスマートピル患者監視市場を牽引すると予想されます。 たとえば、慢性的な酸逆流として一般に知られている胃腸逆流症 (GERD) は、米国の人口の約 25% に影響を与えています。



薬の服用を忘れたというスタンスの高まり



世界的な神経疾患の増加



高まる技術革新とカプセル内視鏡の成功率



世界的に急増する COVID-19 の蔓延







質問: スマートピルの患者モニタリング市場に関連する課題は何ですか?



スマートピルの患者モニタリング市場に関連する課題のいくつかは次のとおりです:

スマート ピルの高コスト - スマート ピルの患者モニタリングは非常に効果的ですが、その価格は従来のピルに比べて高くなります。 これらの錠剤に関連する多額の価格のため、そのような錠剤を大量に使用することはほとんど不可能です. したがって、この要因は、今後数年間で市場の成長を低下させると予想されます。



スマートピルの使用に関する政府の厳しい規制



一部の疾患におけるスマートピルの技術的無能







質問: スマートピルの患者モニタリング市場はどのように分類されますか?



スマートピルの患者モニタリング市場は、次のセグメントに基づいて分類されます:



用途別

カプセル内視鏡



患者モニタリング



ドラッグデリバリー







用途に基づいて、カプセル内視鏡セグメントは、予測される時間枠で最大の市場シェアを獲得すると推定されています。 このセグメントの成長は、人々の間で非侵襲的処置に対する牽引力が高まっていることに起因する可能性があります。その後、世界中で過敏性腸症候群、消化性潰瘍などの胃腸障害の症例が急激に増加しています。 たとえば、世界中で毎年約 5百万人が消化性潰瘍に苦しんでおり、一般人口の生涯にわたる有病率はほぼ 6 約12% です。 さらに、消化器系の健康に関する人々の懸念の高まりは、予測期間中にセグメントの成長を加速させると予測されるもう1つの重要な要因です。



対象部位別

小腸



食道



胃



大腸







対象部位に基づいて、小腸セグメントは大きなシェアを獲得すると予想されます。 このセグメントの成長は、セリアック病、小腸腫瘍、クローン病などの小腸疾患の割合が動的に増加していることに起因する可能性があります。 たとえば、2020 年の調査研究によると、セリアック病の世界的な頻度は、過去数年間で平均して毎年約 7.8% 急増しており、女性と子供が最も影響を受けています。血清学的検査に基づくと、セリアック病は世界人口の約 1.6% に影響を及ぼしていると推定されており、有病率は南アメリカで約 0.3%、アフリカと北アメリカで 0.4%、アジアで 0.6%、ヨーロッパとオセアニアで 0.9% です。



さらに、市場は適応疾患別とエンドユーザー別に分類されます。適応疾患別は小腸腫瘍、セリアック病、遺伝性ポリポーシス症候群、神経疾患、クローン病、潜在性消化管出血、その他に分類されます。そしてエンドユーザー別は病院、専門クリニック、その他に分類されます。



質問: スマートピルの患者モニタリング市場の主要プレーヤーは? 市場における最近の進展にはどのようなものがありますか?



市場の主要プレーヤーは、Medtronic plc、AbbVie Inc、Novartis AG、CapsoVision, Inc、Medimetrics、SA de CV、TauRx Pharmaceuticals Ltd、Olympus Corporation、etectRx、Otsuka 、Pharmaceutical Co. Ltd、FUJIFILM Holdings Corporationなどです。



市場における最近の動向のいくつかは次のとおりです:

AbbVie Inc. は、HotSpot Therapeutics Inc. との戦略的提携を発表し、免疫学パイプラインを拡大しました。 この提携は、HotSpot の Smart Allostery 創薬プラットフォームを使用した自己免疫疾患の治療を目的とした、IRF5 (インターフェロン調節因子 5) の最初で唯一の小分子阻害剤の開発につながると推定されています。



etectRx は、Pear Therapeutics と提携して、ワイヤレス センサーを医薬品に組み込むことを目的としています。 この提携により、両社は服薬アドヒアランス データとデジタル治療法を組み合わせたさらなる製品を開発する予定です。







質問:スマートピルの患者モニタリング市場で有利な成長機会を提供すると予想される地域はどれですか?

北米のスマートピルの患者モニタリング市場は、他のすべての地域の市場の中で、2035 年末までに最大の市場シェアを保持すると予測されています。市場の成長は主に、座りがちなライフスタイルの増加と、この地域の高齢者人口の急速な急増に支えられた、人々の間で結腸直腸癌の頻度が高いことに起因する可能性があります。 たとえば、米国では、2022 年に 百万人以上が結腸直腸癌を患っていると報告されています。一方、結腸直腸癌のスクリーニングを受ける資格のある 21百万人以上の人は、スクリーニングを受けていませんでした。



アジア太平洋地域のスマートピルの患者モニタリング市場は、他のすべての地域の市場の中でも、予測期間中に顕著なCAGRで成長すると予測されています。 市場の成長は、主に医療施設の改善と、中国、インド、日本などの国での経済発展に起因する可能性があります。たとえば、胃癌は比較的多く、特に日本、中国、モンゴル、韓国などのアジア諸国で多く見られます。 中国は全世界の胃癌症例の約 44% を占めていますが、日本では男性の胃癌の中で最も一般的なタイプの癌です。



