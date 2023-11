[日本コロムビア株式会社]







スーパー戦隊シリーズの第47作目として、毎週日曜午前9時30分よりテレビ朝日系にて放送中の『王様戦隊キングオージャー』。



11月26日に放送された第38話「不動のアイドルデビュー」でリタ・カニスカがステージで歌唱した「もっふんのうた(リタ ver.)」のフルサイズがリタのキャラソンに決定。本楽曲を含む王様6人のキャラソンを収録したキャラソンALの発売が2024年1月24日(水)に決定しました。



第35話「泣くなスカポンタヌキ」など若かりし頃のヤンマ・ガストが登場する時に使用されてきた、鎌田章吾さんが歌う「I'm still alive」を「王様戦隊キングオージャー EP vol.3」に収録することが決定!初出となった第2話「誰がための王」の中で、CDと思われる媒体でヤンマが王の間で流していた1曲となります。

また、12月6日に発売を予定しておりました「王様戦隊キングオージャー EP vol.3」ですが、制作進行の都合により12月27日に発売日を変更させていただくこととなりました。お待ちいただいておりますファンの皆さまにはご迷惑をお掛けしてしまい申し訳ございません。



▌商品情報



【タイトル】王様戦隊キングオージャー キャラクターソングアルバム

【発売日】2024/1/24(水)

【価格】¥2,750-(税込) 【品番】COCX-42127



▌収録内容:

もっふんのうた(リタ ver.)/歌:リタ・カニスカ/パピヨンオージャー(平川結月)

作詩・作曲:高野水登 編曲:水口浩次

他



▌購入者特典:

『王様戦隊キングオージャー キャラクターソングアルバム』をお買上げの方に特典をプレゼント!!

2024/1/24発売 『王様戦隊キングオージャーキャラクターソングアルバム』(COCX-42127)を対象店舗でお買上げの方に先着で、下記特典をプレゼント!!

・メーカー特典:王様戦隊キングオージャー ハチオージャー/ゴッドハチ キングカード

※カードサイズは148×100mmです。

・Amazon.co.jp:メガジャケ





▌商品情報



【タイトル】王様戦隊キングオージャー EP vol.3

【発売日】2023/12/27(水)

【価格】¥1,980-(税込) 【品番】COCX-42096



▌収録内容:

Pride and Brave/歌:高取ヒデアキ 作詩:渡部紫緒 作曲:佐橋俊彦 編曲:坂部 剛

I'm still alive/歌:鎌田章吾 作詩:マイクスギヤマ 作曲・編曲:YOFFY

他



▌購入者特典:

『王様戦隊キングオージャー EP vol.3』をお買上げの方に特典をプレゼント!!

2023/12/27発売『王様戦隊キングオージャー EP vol.3』(COCX-42086)を対象店舗でお買上げの方に先着で、下記特典をプレゼント!!

・メーカー特典:王様戦隊キングオージャー パピヨンオージャー/ゴッドパピヨン キングカード

※カードサイズは148×100mmです。

・Amazon.co.jp:メガジャケ





▌『王様戦隊キングオージャー』の全曲プレイリストも公開中!

URL https://king-ohger.lnk.to/Playlist





企業プレスリリース詳細へ (2023/11/26-11:46)