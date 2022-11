[株式会社カプコン]

株式会社カプコン(本社:大阪市中央区、代表取締役社長: 辻本春弘)は、ゲームにとどまらない「バイオハザード」ブランドの魅力を伝える「バイオハザード / RESIDENT EVIL PORTAL Official Twitter」において、11月25日(金)より、「バイオキャラ大集合!キャンペーン」をTwitter上で実施します。









この度、バイオハザードのキャラクターの魅力をより多くの方にお届けするため、11月25日(金)より、抽選でAmazonギフト券1000円分(総額10万円分)がその場で当たる「バイオキャラ大集合!キャンペーン」をTwitter上で実施します。



フォロー&RTで簡単に参加できるこちらのキャンペーンでは、Amazonギフト券の当落お知らせと一緒に、ご参加いただいた方全員に歴代バイオハザードキャラクターのうち誰かの名台詞・名シーンがリプライで届きます!



さて、あなたにはどのキャラクターからのリプライが届くでしょうか?

ぜひ奮ってご参加ください!



■キャンペーン期間

2022年11月25日(金)~12月8日(木)



■参加方法

1.バイオハザード / RESIDENT EVIL PORTAL Official Twitterアカウント( https://twitter.com/REBHPortal )をフォロー

2.指定の投稿をリツイートして応募

(※キャンペーン期間中、1日1回応募可能)



■賞品

Amazonギフト券1000円分(日米総額10万円分)



■応募規約

URL:https://game.capcom.com/residentevil/ja/news-2706.html



■ブランドサイト「バイオハザード ポータル」

URL:https://game.capcom.com/residentevil/ja/



■「バイオハザード」について

「バイオハザード」とは、カプコンが1996年に第1作を発売したサバイバルホラーゲームです。

極限の恐怖を感じさせる世界観。

絶望的な状況からの生還が描かれたストーリー。

そして、迫られる一つひとつの選択によって生まれる戦略的なゲーム性。

それらが組み合わさっていくことで「バイオハザード」ならではの魅力が生まれ、世界中から高い評価を獲得することができました。

今や「バイオハザード」シリーズの累計販売本数は1億本を突破し、CGアニメーションやテーマパークのアトラクション、ハリウッド実写映画などゲームにとどまらない展開を広げ、新たな恐怖と感動を提供し続けています。



