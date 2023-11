[日本コロムビア株式会社]





現在のロックバンドシーンにおいて圧倒的なパフォーマンスで注目を集めているPK shampoo。





先日11月18日にZepp Shinjukuを中心とした新宿歌舞伎町一帯のライブハウス4会場にてPK shampooが主催するサーキットフェス「PSYCHIC FES」を初開催。見事に大成功させた彼らだが、12月6日にリリースとなるメジャー1st EP『再定義 E.P』からリード曲「死がふたりを分かつまで」の先行配信が本日よりスタートした。新曲のタイトルは聖書の一節から引用されており、ヤマトパンクスがそのキャリアで初めて作詞・作曲した楽曲「君の秘密になりたい」の後日を描いた、PK shampooを再定義する意欲作となっている。12月6日にリリースとなるメジャー1st EP『再定義 E.P』を心待ちにして今作を聴き込んでほしい。





12月6日に発売となる『再定義E.P』の初回限定盤DVDには前回のツアーファイナル「PK shampoo One Man Live『Pencil Rocket Opera』THE FINAL」の模様を全曲収録。特典とは思えないクオリティの映像作品となっているので是非入手してほしい。そして新作を引っ提げた全国ワンマンツアー「PK shampoo Major 1st EP『再定義 E.P』Release One Man Tour "再思三考"」は、12月8日から東京・下北沢SHELTERを皮切りに全国14公演を開催。現在ぴあにてプレイガイド先行予約受付中。





加速度を付けて活動を深化させていくPK shampooの今後の動きにも注目だ。









■リリース作品情報







先行配信楽曲:「死がふたりを分かつまで」

配信日:2023年11月22日(水)

配信元:日本コロムビア/From World Wide Web.

Lit.Link:https://lnk.to/PKshampoo_saiteigi_ep





タイトル:『再定義 E.P』

発売日:2023年12月6日(水)

【初回盤】COZA-2065-6[CD+DVD] ¥3,300 (税抜価格 ¥3,000)

【通常盤】COCA-18163[CD] ¥1,320 (税抜価格 ¥1,200)

発売・配信元:日本コロムビア/From World Wide Web.





CD収録内容(初回盤・通常盤共通)

M-1 死がふたりを分かつまで

M-2 あきらめのすべて

M-3 第三種接近遭遇

M-4 神崎川





初回盤DVD収録内容

LIVE DVD:2023年8月6日開催「PK shampoo One Man Live『Pencil Rocket Opera』THE FINAL@大阪城音楽堂」のライブの模様を全曲収録。





■【LIVE】学生街全能幻想『Pencil Rocket Opera』THE FINAL / PK shampoo

https://youtu.be/j8bwBWnilG4





■『再定義 E.P』先着購入特典詳細

https://columbia.jp/artist-info/pkshampoo/info/85012.html

2023年12月6日(水)発売『再定義 E.P』を対象店舗・ECサイトにてお買い上げのお客様に、先着で下記のオリジナル特典をプレゼントします!

<特典内容>

A2ポスター(共通特典)



<対象店舗>

タワーレコード全店(オンライン含む)

HMV全店(オンライン含む)

TSUTAYA全店(オンライン含む)

ヴィレッジヴァンガード

コロムビアミュージックショップ

その他応援店





●Amazon.co.jp:メガジャケ



※特典は商品と同時にお渡しとなります。

※一部取り扱いの無い店舗がございます。特典の有無は各店舗にお問い合わせください。

※特典は無くなり次第終了となります。





■全国ツアー情報



PK shampoo New EP 『再定義 E.P』 Release One Man Tour “再思三考“

2023年12月8日(金)東京・下北沢SHELTER

2023年12月10日(日)宮城・仙台CLUB JUNK BOX

2023年12月17日(日)北海道・札幌BESSIE HALL

2023年12月23日(土)新潟・新潟GOLDEN PIGS RED STAGE

2023年12月24日(日)石川・金沢vanvanV4

2024年1月13日(土)兵庫・神戸VARIT.

2024年1月14日(日)香川・高松TOONICE

2024年1月20日(土)京都・京都磔磔

2024年1月21日(日)広島・広島4.14

2024年1月27日(土)福岡・福岡LIVEHOUSE CB

2024年1月28日(日)岡山・岡山YEBISU YA PRO

2024年2月2日(金)大阪・心斎橋BIGCAT

2024年2月9日(金)愛知・名古屋RAD HALL

2024年2月11日(日)東京・Zepp Shinjuku





前売 スタンディング 4,000円 (税込/D別)





【プレイガイド】

http://w.pia.jp/t/pkshampoo/



■PK shampoo Profile



From World Wide Web.

We are PK shampoo.

POPS 最先端。





■PK shampoo WEB

Official WEB: https://pkshampoo.jp/

Label WEB: https://columbia.jp/artist-info/pkshampoo/

YouTube: https://www.youtube.com/@pkshampoo1978

Twitter: https://www.twitter.com/PKshampoo

Instagram: https://www.instagram.com/realpkshampoo/

TikTok: http://www.tiktok.com/@realpkshampoo

Lit.Link: https://lnk.to/PKshampoo_saiteigi_ep







企業プレスリリース詳細へ (2023/11/22-21:16)