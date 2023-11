[日本コロムビア株式会社]

THE COLLECTORSが、11月29日(水)21時より、「LIVING ROOM LIVE SHOW Vol.24~THE

COLLECTORS QUATTRO MONTHLY LIVE “日曜日が待ち遠しい!” 2023.9.10 SHIBUYA CLUB QUATTRO~」を有料配信することを発表した。







ZAIKOにて定期的に配信している「LIVING ROOM LIVE SHOW」の第24弾となる今回は、9月10日(日)に渋谷CLUB QUATTROにて開催された「THE COLLECTORS QUATTRO MONTHLY LIVE “日曜日が待ち遠しい!”」の9日目の公演の模様を配信する。なお、今回の配信ではLIVE写真付きチケットと通常チケットの2種類で販売され、LIVE写真付きチケットは、9月10日のLIVE当日の写真データ10点が配信終了後にプレゼントされる。配信は11月29日(水)21時から12月6日(水)21時までとなり、期間内であれば何度でも視聴可能、

本日よりチケットの販売も開始している。

THE COLLECTORSは現在渋谷CLUB QUATTROにて12ヶ月連続でのMONTHLY LIVE「日

曜日が待ち遠しい!」を開催中。



■「LIVING ROOM LIVE SHOW Vol.24~THE COLLECTORS QUATTRO MONTHLY LIVE “日曜日が待ち遠しい!” 2023.9.10 SHIBUYA CLUB QUATTRO~」

トレーラー映像:https://youtu.be/C5KhncIOt5Y

・チケット販売サイト:https://thecollectors.zaiko.io/e/liveshow24

・配信日:11月29日(水)21:00START

・視聴期間:12月6日(水)21:00まで

・チケット販売期間:11月22日(水)正午~12月6日(水)19:00

・チケット価格:

LIVE写真付きチケット ¥3,500(税込)

通常チケット ¥2,500(税込)





■RELEASE

THE COLLECTORS

25th Album

「ジューシーマーマレード」

2022年11月23日発売

COCP-41913 ¥3,300(税込)

1.黄昏スランバー

2.ジューシーマーマレード

3.GOD SPOIL

4.パレードを追いかけて

5.裸のランチ

6.もっともらえる

7.サンセットピア

8.イエスノーソング

9.負け犬なんていない

10.長い影の男

11.アサギマダラ

12.ヒマラヤ



■THE COLLECTORS CLUB QUATTRO MONTHLY LIVE 2023

「日曜日が待ち遠しい!」

会場:渋谷CLUB QUATTRO

日程: 12月10日(日)

時間:OPEN15:15/START16:00

チケット代:¥5,200(前売、ドリンク代別)





THE COLLECTORS WEB:https://thecollectors.jp/

NIPPON COLUMBIA WEB:https://columbia.jp/collectors/



