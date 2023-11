[日本コロムビア株式会社]





2021年の冬、韓国のサバイバル番組『極限デビュー 野生ドル』から誕生し、2022年3月にデビューし、

第32回 Seoul Music Awards NEW WAVE STARを受賞した7人組のK-POPボーイズグループ

「TAN(ティーエーエヌ)」の12月発売のミニアルバムの詳細が明らかになった!





タイトルは『Proxima』で、全5曲入り。TYPE-A、TYPE-B、TYPE-Cの3形態で、新たに録音された日本語

ヴァージョン「VIOLET」「Starlight ~君に届くまで...~ 」を含むもので、各形態のジャケットは、コンセプトが違うものとなっており、彼らの様々な側面が垣間見れるものとなっている。





そして『Proxima』の予約、購入者(予約、購入は当日会場でも可)を対象とした待望のショーケース・ライブが実施される事が明らかになった!東京のみの開催だが、12月18日(月)と28日(木)のなんと2回の開催を

予定!入場方法の詳細は、レコード会社HPを確認して頂きたい。





まさにタイトルの『Proxima』、ラテン語の「最も近い(nearest)」という意味のように、彼らの力強い

パフォーマンスを間近で見れるチャンスを、お見逃しなく!





現在、『Proxima』の特典会情報も発表中、こちらも是非チェックして欲しい。







【TANリリース情報】

日本デビュー プレ・ミニアルバム『Proxima』

■収録内容

【TYPE-A】COCP-42167



M-1 VIOLET (Japanese Ver.) M-2 Adorable M-3 너란 별 (약속해요) ノランピョル ヤクソケヨ

M-4 My Girl M-5 New Days



【TYPE-B】COCP-42168



M-1 VIOLET (Japanese Ver.) M-2 Adorable M-3 너란 별 (약속해요)ノランピョル ヤクソケヨ

M-4 My Girl M-5 Starlight ~君に届くまで...~



【TYPE-C】COCP-42169



M-1 VIOLET (Japanese Ver.) M-2 Adorable M-3 너란 별 (약속해요) ノランピョル ヤクソケヨ

M-4 My Girl M-5 New Days



■価格2200円(税抜価格 ¥2,000)※全形態共通





【TANショーケースライブ情報】

TAN Proxima Release Showcase 2023

12月18日(月)KANDA SQUARE HALL

開場 18:00 開演 19:00



12月28日(木)The Garden Room

1部 開場 13:30 開演 14:00 /2部 開場 17:30 開演 18:00



予約、購入者(予約、購入は当日会場でも可)を対象 入場は先着順 詳細はレコード会社HPまで。





【TANオフィシャルサイト/SNS】

HP> https://www.madylabel.info/tan

X>@tan__official_

Instagram>@tan__official_

TikTok>@tan__official_

YouTube> https://www.youtube.com/@tan-official/

Label> https://columbia.jp/tan/



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/21-20:46)