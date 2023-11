[日本コロムビア株式会社]









兵庫県姫路市出身、フリーキーなスタイルで異彩を放つ22歳の新世代ラッパー week dudusが、本日突如、新曲「Choco Flow」を配信し、MVも公開。「Choco Flow」が、来る12月8日(金)に2年10ヶ月ぶりのニューアルバム『n00b』(ヌーブ)からの先行配信であることが明らかとなった。

アルバムリード曲である「Choco Flow」は、自身の声を”ドロドロしている”と言われたことを勝手に褒め言葉として受け取ったweek dudusが、チョコのようにドロッとしたフローをイメージし、DJ RYOWプロデュースの元、制作された。アルバム『n00b』の序盤に収録される「Choco Flow」は、ドロッとしたweek dudus節とも言えるフローで、その世界観への没入感を一層加速させる楽曲。さらに、本日公開されたMV「Choco Flow」は、前作EP「KAZATO」リリース時よりタッグを組むYuuukizmが監督を務め、week dudusの更に視覚的にもその音と世界観を堪能出来る作品に仕上がっている。



また、week dudusが少年期より敬愛する漫画家井上三太氏が、アルバムジャケットカバーを手がけていることも、今回のアルバム『n00b』への期待が高まる大きな魅力のひとつとなっている。



本日よりアルバム『n00b』が、Apple Music、Spotifyでそれぞれ、Pre-add、Pre-Save予約が可能。気になる方はぜひ、ご登録し、アルバムを楽しみに待とう。



●week dudus 「Choco Flow」視聴URL

https://youtu.be/EOSYB3CNVho



●配信情報

week dudus

先行配信「Choco Flow」

2023/11/22(水)配信

視聴・DLはこちらから

https://weekdudus.lnk.to/n00b



*week dudus

配信アルバム『n00b』

2023/12/08(金)配信

Pre-add、Pre-saveはこちらから

https://weekdudus.lnk.to/n00b_pre

●Profile



▼DJ RYOW



名古屋を拠点に活動するヒップホップDJ/プロデューサー。岐阜県大垣市出身。M.O.S.A.D.率いるBALLERSの一員として本格スタートさせ、現在は国内ヒップホップの重要なポジションを担っている。20年以上のキャリアで培った確かな選曲センスとミックススキルには定評があり、国内はもとより本場・アメリカを含む海外でのDJプレイも幾度となく経験した。またライフワークとして、数多くのDJミックス作品を発表。DJ MISTER CEE、DJ ENVY、DJ GREEN LANTERNらアメリカのトップDJとの共作ミックスも手掛けたほか、FRED THE GODSUN、OG MACOとのコラボ曲も発表するなど、海外勢との交流も深い。そんなキャリアの過程では、在名ラジオステーションのレギュラーDJミックスコーナーや、大規模ダンスミュージックフェスにも多数出演。5度の日本武道館公演を成功させたAK-69のバックDJを務めていることからも分かるように、DJとしての信頼度の高さは圧倒的だ。プロデューサーとしては、これまでもさまざまなアーティストの楽曲で辣腕を振るってきたが、プロダクションチームSpace Dust Clubを結成して以来その動きはさらに活発化。2020年には地元・中日ドラゴンズのサウンドを手がけたほか、2022年には初のインストアルバム「THE BEAT TAPE」も発表。活動の集大成とも言える自身名義のリーダーアルバムは、2005年の「PROJECT DREAMS」から2023年の「I Have a Dream.」まで、実に13枚ものリリースを数えるに至っている。



▼井上三太



漫画家。

1968年、フランスのパリに生まれる。1989年に「まぁだぁ」でヤングサンデー新人賞を受賞し漫画家デビュー。1993年に出版された描き下ろし単行本「TOKYO TRIBE」は未だに出版社を変えて発売され続けているほどのロングセラー。その続編となる「TOKYO TRIBE2」はファッション雑誌の「BOON」で連載され、世界各国でも翻訳出版されるほどの大ヒットとなり、2006年にはアニメ化され「WOWOW」にて放送。2014年夏には「TOKYO TRIBE2」の園子温監督による実写映画が公開され、俳優 鈴木亮平とラッパー YOUNG DAISのダブル主演で話題を呼んだ。同作は2017年秋に舞台公演も行われた。また、もう一つの代表作である「隣人13号」は2005年に小栗旬、中村獅童のダブル主演で実写映画化され劇場公開された。

漫画以外にも活動は多岐に渡り、ウェアブランド「SANTASTIC! WEAR」、トイブランド「SANTASTIC! GANGU」のディレクションも務める。

最新作はヤングチャンピオン(秋田書店)にて「惨家(ザンゲ)」を連載、単行本3巻(2023年4月発売)までが発売中。





▼week dudus



week dudus (読み:ウィーク・ドドス)

兵庫県出身の新世代ラッパー。22歳。

フリーキーなラップスタイルで異彩を放つ奇才。

2019年から作品の多くは注目を集め次第にネット上で話題に。Red Bull Music主催の「RASEN」に登場し更に人気を増やしていく。同年、応募者数1,400名を超えるABEMA「ラップスタア誕生シーズン4」のファイナルステージに進出。2位という結果ではあったが、同業界、各ラッパーから高い評価を受け、注目を集めた。

幼少期からヒップホップやレゲエに親しみながら育ち、小学校高学年の頃にはラップを始めていたという。アブストラクトで実験的なトラックを巧みに乗りこなす予測不能なフロウとユニークな言語センスを感じさせるリリックが特徴。2021年にはファンとの約束を果たした50曲入りの1stデジタルアルバム「VEGA」をリリースし、シーンを驚かせるなど予想の枠に収まらないフレッシュなアイディアと独創的なセンスも魅力。収録曲「Skip To Ma Luuuu」は日本中のDJがクラブでこぞってプレイしダンスフロアを席巻。

最近では、イギリス発祥の老舗帽子ブランド「KANGOL」のアパレルラインとのコラボレーションを発表、またKANGOL公認の楽曲とMVもリリースし、ファッションシーンからも注目を浴びている。



Twitter: https://twitter.com/weekdudus/

Instagram: https://www.instagram.com/weekdudus/

YouTube: https://www.youtube.com/c/weekdudus

Apple Music: https://music.apple.com/jp/artist/week-dudus/1460628859

Spotify: https://open.spotify.com/artist/2dO3ifkbiQLreBJYSvkbsg?si=QeZ0iI78Tk2fDgu5x_SLpw

公式LINEアカウント: https://page.line.me/weekdudus



Yuuukizm

23歳 東京都青梅市出身の映像作家。

若くして、数々の著名なアーティストとのタイアップをし、MVの監督業を中心に美容界やアパレル界などにも活動の幅を広げている。

またクリエイター集団"IZM.pro"の代表を務め、チームの運営にもあたっている。

Official Instagram: https://instagram.com/yuuukizm



