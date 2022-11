[株式会社カプコン]

好評発売中の『バイオハザード RE:2 クラウド』と対をなす1編がNintendo Switch(TM)に登場。2作をプレイすることで「ラクーン事件」の全貌が明らかになる!







Nintendo Switch™で「バイオハザード」を楽しむクラウドバージョンシリーズ。『バイオハザード RE:3 クラウド』が本日発売! 『バイオハザード RE:3』は1999年に発売された『バイオハザード3 ラストエスケープ』のリメイク作品。『バイオハザード RE:2』で描かれた未曽有の生物災害“ラクーン事件”の前日譚と結末が描かれており、2作品をプレイすることで事件の全貌が姿を現す。



そして、本作を象徴するクリーチャーが“ネメシス”だ。ネメシスは主人公ジル・バレンタインを狙う刺客。「極限状態からの生還を目指す」サバイバルホラーの楽しみに加えて、“執拗に追われる”恐怖が体感できる1作だ。



※『バイオハザード RE:3 クラウド』には『バイオハザード レジスタンス』は収録されません。



公式サイト:

https://www.residentevil.com/switch/cloud/ja-jp/









ラクーン市警特殊部隊S.T.A.R.S.の隊員であり、ラクーン市の郊外で起こった洋館事件からの生還者でもあるジル・バレンタイン。洋館事件を引き起こした原因が、製薬企業アンブレラの生物兵器“t-ウイルス”の漏洩であることを突き止めたS.T.A.R.S.隊員たちだが、警察組織でさえもがアンブレラ社に掌握されており、告発は握りつぶされてしまう。



やがてウイルスの感染は市街部にまで広がり、街は生ける屍者=ゾンビで溢れようになる。生き延びる決意を新たにするジル、しかしアンブレラは事件の真相を隠蔽すべく恐るべき刺客を放っていた…。

























■クラウドバージョンとは?

「バイオハザード」のクラウドバージョンシリーズはクラウドゲーミングを利用してゲームプレイを楽しむサービス。ストレージを圧迫しない容量の軽いアプリケーションで、サーバーと通信を行いながら手軽にゲームプレイを楽しむことができます。クラウドゲーミングで快適に遊んでいただくには安定したネット接続が必要となります。ご購入の前には無料配信中の体験版で、お手持ちの環境下での動作をご確認ください。



※「バイオハザード」 クラウドバージョン 各シリーズのご購入にあたっては、一定時間体験版をプレイいただき、動作環境を確認いただく必要がございます。





■「バイオハザード」クラウドバージョンラインナップ

■『バイオハザード ヴィレッジ クラウド』 好評発売中!



12月2日に追加コンテンツ「ウィンターズ エクスパンション」の発売を控えるシリーズ最新作。主人公“イーサン・ウィンターズ”の奪われた愛娘を取り戻すサバイバルを描く作品だ。舞台となるのは邪悪と狂気に満ちた村。村を統べる“マザー・ミランダ”と彼女に仕える四貴族がイーサンのゆく手を阻む。個性的で魅力的なキャラクター達の織り成す世界観、バラエティに富んだ味わいの”恐怖“、そして胸を打つ物語が織り成す極上のサバイバルホラーを味わって欲しい。



■追加ダウンロードコンテンツ『ウィンターズ エクスパンション』(12月2日(金)販売開始予定)



3つのコンテンツを収録した追加ダウンロードコンテンツ『ウィンターズ エクスパンション』は12月2日(金)に販売開始予定。「ヴィレッジ」の楽しさをさらに広げる追加コンテンツだ。



・本編を三人称視点で楽しむ「サードパーソンモード」

・パワーアップしたエクストラゲーム「ザ・マーセナリーズ アディショナルオーダーズ」

・16年後を描く新規シナリオ「シャドウズ オブ ローズ」



■『バイオハザード RE:2 クラウド』好評配信中!



1998年に発売された『バイオハザード2』を原作とした作品。ラクーンシティで起こった未曽有の生物災害からのサバイバルが描かれる。原作のコアを大切にしつつも大胆に現代化されており、その出来栄えは「最高峰のリメイク作品」と高い評価を受けている。本日発売となった『バイオハザード RE:3 クラウド』と対をなす作品だ。



■『バイオハザード7 レジデント イービル クラウド』(2022年12月16日販売開始予定)



『バイオハザード ヴィレッジ クラウド』の前日譚にあたる作品が無期限プレイ版として装いも新たに登場。”恐怖”に強くフォーカスした本作はプレイヤーの没入感を高める”アイソレートビュー”(一人称視点)の採用と相まって、シリーズ最恐との呼び声も。追加シナリオ「End of Zoe」やエクストラゲームを集めた「Banned Footage」など、すべての追加コンテンツが収録されている。



※本作は、既に発売中の「180日利用券」でプレイできるクラウドバージョン『BIOHAZARD 7 resident evil cloud version』と内容は同じですが、別タイトル(無期限プレイ版)として販売します。過去に「180日利用券」を購入されたことのある方は、本作をお安くお買い求めいただける予定です。なお、『BIOHAZARD 7 resident evil cloud version』がプレイできる「180日利用券」の販売を2022年12月1日 正午12時をもちまして終了させていただきます。利用券の残日分は販売終了後(2022年12月1日以降)も、そのままサービスをご利用いただけます。詳細は『バイオハザード クラウド シリーズ』公式サイトをご確認ください。







■商品名:バイオハザード RE:3 クラウド

■発売日:本日発売! (2022年11月18日(金))

■発売機種:Nintendo Switch™

■希望小売価格:2,990円(税込)

■CEROレーティング:「D」(17才以上推奨)

(C)CAPCOM CO., LTD. 1999, 2022 ALL RIGHTS RESERVED.



■商品名:バイオハザード ヴィレッジ クラウド

■発売日:好評発売中(2022年10月28日(金))

■発売機種:Nintendo Switch™

■希望小売価格:4,990円(税込)

■CEROレーティング:「D」(17才以上推奨)

※『バイオハザード RE:バース』は付属いたしません。

(C)CAPCOM CO., LTD. 2021, 2022 ALL RIGHTS RESERVED.



■商品名:ウィンターズ エクスパンション(バイオハザード ヴィレッジ クラウド向けDLC)

■発売予定日:2022年12月2日(金)

■発売機種:Nintendo Switch™

■希望小売価格:2,000円(税込)

■CEROレーティング:「D」(17才以上推奨)

(C)CAPCOM CO., LTD. 2021, 2022 ALL RIGHTS RESERVED.



■商品名:バイオハザード RE:2 クラウド

■発売日:好評発売中 (2022年11月11日(金))

■発売機種:Nintendo Switch™

■希望小売価格:3,990円(税込)

■CEROレーティング:「D」(17才以上推奨)

(C)CAPCOM CO., LTD. 1998, 2022 ALL RIGHTS RESERVED.



■商品名:バイオハザード7 レジデント イービル クラウド

■発売予定日:2022年12月16日(金)

■発売機種:Nintendo Switch™

■希望小売価格:3,990円(税込)

■CEROレーティング:「D」(17才以上推奨)

(C)CAPCOM CO., LTD. 2017, 2022 ALL RIGHTS RESERVED.



※各作品とも同時発売となる「Z Version」はCEROレーティング「Z」(18才以上のみ対象)



